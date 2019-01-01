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الأهلي × العدالة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد العدالية في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-08-22T18:37:54Z

45+2’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سعيد المولد تُبعد من راضي حسن خارج مناطق الخطر

2019-08-22T18:37:10Z

45+1’تصويبة عن طريق عبد الفتاح عسيري من خارج المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيسر ثم ركلة مرمى لصالح العدالة

2019-08-22T18:35:36Z

45’بينية عن طريق عبد الفتاح عسيري في إتجاه دجانيني المنطلق داخل المنطقة، طالت ووصلت إلى الحارس أيمن المثلولي

2019-08-22T18:34:36Z

44’يوسف الفوزاعي سدد كرة بيسراه من على حافة المنطقة تصل سهلة بين أحضان محمد العويس

2019-08-22T18:33:10Z

43’اووووووووووه.. اعتراضات من لاعبي الأهلي بسبب مطالبة بركلة جزاء لصالح عبد الفتاح عسيري

2019-08-22T18:32:40Z

42’حكم المباراة باكاري جاساما يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-22T18:32:11Z

41’سقوط الحارس أيمن المثلولي بداعي الإصابة

2019-08-22T18:31:49Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول ومازال التعادل قائم

2019-08-22T18:28:19Z

39’بينية عن طريق كارلوس أندريا في إتجاه الناظري، لكن قراءة مميزة من حسين عبد الغني الذي افتك الكرة بنجاح

2019-08-22T18:26:27Z

38’تصويبة من مسافة بعيدة بأقدام سعيد المولد غير منضبطة مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-22T18:25:46Z

37’هدوء نسبي في أحداث اللقاء والكرة بين أقدام لاعبي الراقي

2019-08-22T18:24:31Z

36’اللقاء يُستأنف الآن

2019-08-22T18:24:11Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-22T18:22:15Z

34’حكم المباراة يوقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب المياه نظرًا لارتفاع درجة الحرارة

2019-08-22T18:20:37Z

33’بطاقة صفراء من نصيب عبد الله علي بعد تدخل من دانييل أليكسيتش

2019-08-22T18:19:14Z

32’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبد الفتاح عسيري إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-22T18:19:03Z

31’المباراة تُستأنف الآن

2019-08-22T18:18:49Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل مسيطر على الأجواء

2019-08-22T18:18:34Z

29’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-22T18:18:06Z

28’سقوط اللاعب عبد الله علي بداعي الإصابة

2019-08-22T18:16:51Z

27’خطأ لصالح عبد الله علي بعد تدخل من سعيد المولد في وسط الميدان

2019-08-22T18:16:00Z

26’تصويبة عن طريق سلمان المؤشر من داخل يسار المنطقة تصطدم وتتحول خارج المنطقة

2019-08-22T18:15:31Z

25’انطلاقة من الجهة اليسرى عن طريق سلمان المؤشر ثم أرسل كرة عرضية تُبعد من الدفاعات

2019-08-22T18:14:38Z

24’سعيد المولد افتك الكرة الأخيرة وانطلق ليسدد كرة من داخل يمين المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيسر ثم إلى ركلة مرمى

2019-08-22T18:13:12Z

23’عرضية قوية من الجهة اليسرى عن طريق حسين عبد الغني مرت إلى خارج المنطقة ووصلت إلى دفاعات العدالة

2019-08-22T18:11:58Z

22’لاعبي الأهلي يتبادلون التمريرات في وسط الميدان في محاولات لإختراق دفاعات فريق العدالة

2019-08-22T18:11:24Z

21’تصويبة مباغتة من خارج المنطقة عن طريق كارلوس أندريا علت عارضة محمد العويس وإلى ركلة مرمى

2019-08-22T18:10:49Z

20’كرة ثابتة نفذها عبد الله عبد الوهاب مقوسة إلى داخل المنطقة تُبعد من الدفاعات

2019-08-22T18:08:52Z

19’خطأ لصالح ميدوين بيتغي في الجانب الأيمن بعد تدخل قوي من حسين عبد الغني استحق عليه بطاقة صفراء

2019-08-22T18:07:47Z

18’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق حسين عبد الغني مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-22T18:07:11Z

17’خطأ لصالح دجايني بعد تدخل من مرتضى محمد في منتصف الميدان

2019-08-22T18:06:27Z

16’تمريرة بينية عن طريق عبد الله علي في إتجاه أحمد عيسى المنطلق خلف دفاعات الأهلي، لكن كان في موقف تسلل

2019-08-22T18:06:11Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-22T18:05:05Z

13’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق أحمد عيسى مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-22T18:02:44Z

12’عرضية على القائم الثاني من سعيد المولد إلى داخل المنطقة تُبعد من الدفاعات

2019-08-22T18:01:25Z

11’خطأ لصالح دجانيني بعد تدخل من مرتضى محمد في وسط الميدان

2019-08-22T18:01:13Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-22T18:00:36Z

8’مباراة هادئة منذ انطلاقها ولا يوجد خطورة حقيقية على مرمى الفريقين

2019-08-22T17:59:48Z

7’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في وسط الميدان في محاولة لإختراق دفاعات العدالة

2019-08-22T17:57:37Z

6’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق سعيد المولد ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من الدفاعات

2019-08-22T17:57:06Z

5’عبد الفتاح عسيري نفذ الركنية مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-08-22T17:56:31Z

4’عرضية من الجانب الأيسر عن طريؤق حسين عبد الغني إصطدمت بدفاعات العدالة وتحولت إلى ركنية

2019-08-22T17:56:16Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في وسط الميدان

2019-08-22T17:55:18Z

2’الأهلي بالزي الأبيض على اليمين والعدالية بالزي الأزرق على اليسار

2019-08-22T17:53:06Z

 1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل العدالة

2019-08-22T17:24:54Z

يبدأ المدرب إسكندر القصري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أيمن المثلولي / راضي حسن / مرتضى محمد / عبد العزيز علي / عبدالله عبد الوهاب / ميدوين بيتغي / نادر المولد / عبد الله علي / يوسف الفوزاعي / كارلوس أندريا / أحمد عيسى

 

تشكيل الأهلي

2019-08-22T17:23:02Z

يبدأ المدرب برانكو إيفانوفيتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد العويس / محمد آل فتيل / سعيد المولد / إرفين زوكانوفيتش / حسين عبد الغني / جوزيف دي سوزا / الفيس ساريتش / دانييل أليكسيتش / سلمان المؤشر / عبد الفتاح عسيري / دجانيني تافاريس

 

2019-08-22T17:21:37Z

نجح فريق العدالة الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم بعد أن نجح في الحفاظ على المركز الثالث برصيد 64 نقطة، حيثث خاض الفريق 38 مباراة نجح فى تحقيق الانتصار في 18 مباراة وتعادل فى تسع وتلقى 11 هزيمة، ويسعي الفريق  لتقديم مستوى متميز في دوري المحترفين هذا الموسم 

2019-08-22T17:21:17Z

 يستهل الراقي مشواره فى منافسات الدوري امام فريق العدالة، بعد خروج الفريق من الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا امام الهلال، بعد خسارة الأهلي فى مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي أقيمت علي ملعب الملك عبدالله، ثم استطاع ان يحقق الانتصار فى مباراة الذهاب بهدف دون رد على الزعيم ليودع الراقي البطولة الأسيوية، بينما أختتم الفريق الدوري فى المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثالث،

2019-08-22T17:19:28Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة تجمع بين الأهلي والعدالة، وذلك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.