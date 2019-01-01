تشكيل العدالة
يبدأ المدرب إسكندر القصري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أيمن المثلولي / راضي حسن / مرتضى محمد / عبد العزيز علي / عبدالله عبد الوهاب / ميدوين بيتغي / نادر المولد / عبد الله علي / يوسف الفوزاعي / كارلوس أندريا / أحمد عيسى
تشكيلة الفريق في أولى مبارياته#الاهلي_العدالة #فخر_الأحساء#الديك_الأحسائي pic.twitter.com/d9ZBL2o7WQ— نادي العدالة السعودي (@aladalahclub) August 22, 2019
تشكيل الأهلي
يبدأ المدرب برانكو إيفانوفيتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد العويس / محمد آل فتيل / سعيد المولد / إرفين زوكانوفيتش / حسين عبد الغني / جوزيف دي سوزا / الفيس ساريتش / دانييل أليكسيتش / سلمان المؤشر / عبد الفتاح عسيري / دجانيني تافاريس
تشكيلة الفريق ⚽️ 💚#الأهلي_العدالة pic.twitter.com/sBwfTctAkd— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 22, 2019
نجح فريق العدالة الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم بعد أن نجح في الحفاظ على المركز الثالث برصيد 64 نقطة، حيثث خاض الفريق 38 مباراة نجح فى تحقيق الانتصار في 18 مباراة وتعادل فى تسع وتلقى 11 هزيمة، ويسعي الفريق لتقديم مستوى متميز في دوري المحترفين هذا الموسم
يستهل الراقي مشواره فى منافسات الدوري امام فريق العدالة، بعد خروج الفريق من الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا امام الهلال، بعد خسارة الأهلي فى مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي أقيمت علي ملعب الملك عبدالله، ثم استطاع ان يحقق الانتصار فى مباراة الذهاب بهدف دون رد على الزعيم ليودع الراقي البطولة الأسيوية، بينما أختتم الفريق الدوري فى المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثالث،