أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة تجمع بين الأهلي والعدالة، وذلك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.