3’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق خالد الكعبي الذي أرسل عرضية أرضية لداخل المنطقة لكنها بدون متابعة يبعدها الدفاع لتنتهي بتسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محمد سالم لكنها مرت اعلى مرمي اللحارس محمد العويس