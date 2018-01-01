الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة
#الأهلي_الشباب— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية المباراة#الأهلي 0 - 1 الشباب pic.twitter.com/pSJb46jVNU
جوووووووووووووول،،،، الهدف الاول للشباب
ارثر كروز90+6’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من الجهة اليسري عن طريقفهد غازي تلقاها آرثر من داخل المنطقة بتسديدة رائعة على يسار الحارس محمد العويس
GOOOAL هددددف— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
⚽️ آرثر كايكي #الأهلي_الشباب #الشباب #دوري_الامير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/BA4o8d3hoU
تبديل فى صفوف الاهلي
تبديل فى صفوف الشباب
بطاقة صفراء من نصيب دي سوزا
ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة
⏱ 75 دقيقة#الشباب 0 🆚 الأهلي 0#الأهلي_الشباب #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/R7hOC8IBQp— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
تبديل فى صفوف الشباب
🔄 التبديل الثاني— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
🔼 عبدالله الخيبري
🔽 عبدالمجيد الصليهم #الأهلي_الشباب #الشباب #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/P90yHxmLlI
بطاقة صفراء من نصيب عبدالمجيد الصليهم
تبديل فى صفوف الشباب
🔄 التبديل الأول— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
🔼 بوديسكو
🔽 ناصر الشمراني #الأهلي_الشباب #الشباب #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/FCzhF7lbQf
تبديلان فى صفوف الاهلي السعودي
#الأهلي_الشباب— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
تبديلان بدخول عبدالفتاح عسيري وعبدالرحمن غريب وخروج نوح الموسى وعبدالله السعيد
الدقيقة 62 من زمن المباراة#الأهلي 0 - 0 الشباب pic.twitter.com/1kUiNw4RdQ
⏱ بداية الشوط الثاني#الشباب 0 🆚 الأهلي 0#الأهلي_الشباب #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/rs7mydJl36— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
⏱ نهاية الشوط الأول#الشباب 0 🆚 الأهلي 0#الأهلي_الشباب #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/BDiPUJVReP— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
بطاقة صفراء من نصيب سعيد المولد
نصف ساعة من عمر المباراة
#الأهلي_الشباب— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
الدقيقة 30 من زمن المباراة#الأهلي 0 - 0 الشباب
ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول
#الأهلي_الشباب— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
الدقيقة 15 من زمن المباراة#الأهلي 0 - 0 الشباب pic.twitter.com/VMdUua5t87
بطاقة صفراء من نصيب محمد عبدالشافي
الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
#الأهلي_الشباب— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
بداية المباراة pic.twitter.com/p1mLHU6U36
تشكيل الشباب
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
فاروق بن مصطفي / ويرجنون صومانيا / فاليريكان جامان / جمال الدين بن العمري / فهد غازي / لويز أنطونيو / عبدالمجيد محمد الصليهم / محمد سالم / خالد حسين كعبي / هتان سلطان باهبري / ناصر الشمراني
✨ قائمة " الليوث " في مواجهة الليلة#الشباب #الأهلي_الشباب pic.twitter.com/6eklzDLpLZ— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
البدلاء / صالح سعد / ارثر كروز / كونستانتين بوديسكو / محمد عواجي / وليد حزام العنزي / عبدالله محمد الخيبري / نواف عبدالله الحبشي
تشكيل الأهلي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
محمد العويس / سعيد المولد / ألكسيس روانو / محمد آل فتيل / محمد عبدالشافي / جوزيف دي سوزا / نوح الموسي / حسين المقهوي / عبدالله السعيد / خوسيه مانويل خورادو / مهند عسيري
#الأهلي_الشباب— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/HDuilBcddo
البدلاء / ياسر المسيليم / عبدالله حسون ترمين / سلمان المؤشر / محمد الزييدي / عبدالباسط على هندي / عبد الرحمن غريب / عبدالفتاح عسيري
#الأهلي_الشباب pic.twitter.com/KLhXBWVNyv— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨