التشكيل الرسمي للنادي الاهلي
2019-03-05T16:35:07Z
يبدأ بطريقة (5/3/2) وتضم كلامن
محمد العويس / باولو دياز / عبدالباسط على هندي / أدريلان سانتوس / سعيد المولد / حسين عبدالغني / نوح الموسي / يوسف العربي / حسين المقهوي / عمر السومة / دجانيني تافاريس
#الأهلي_السد— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٥ مارس ٢٠١٩
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/pghbPUJeel
البدلاء / ياسر المسيليم / مهند عسيري / تيسير الجاسم / سلمان المؤشر / محمد آل فتيل / عبدالرحمن غريب / عبدالله حسون ترمين
2019-03-04T19:39:57Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره السد القطري، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية” في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.