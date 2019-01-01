أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره السد القطري، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية” في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.