أُجلت مباراة الراقي ضد الفيحاء في الأسبوع 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لخوض الأخضر كلاسيكو ذهاب نصف نهائي البطولة العربية ضد الهلال، والذي انتهى بانتصار الزعيم بهدفٍ نظيف، أما عن الدوري فيحتل الإمبراطور المركز الخامس برصيد 40 نقطة، وسيكون عليه الفوز في اللقاء القادم لمساواة التعاون الرابع في عدد النقاط والاحتفاظ بحلم المشاركة الآسيوية الموسم القادم.