التبديل الثاني فى صفوف الأهلي
صالح الشهري يسجل الهدف الثالث للرائد
صالح الشهري62’ الهدف جاء بعد خطأ فادح من تيسير الجاسم الذي مررها إلى الخلف ليستخلصها صالح الشهري ويسددها فى المرمي بنجاح
58’ عرضية من لومبي من الجهة اليسري تلقاها صالح الشهري بتسديدة لكنها مرت بجوار القائم الايمن
مهند عسيري يسجل الهدف الرابع للأهلي
مهند عسيري54’ الهدف جاء بعد تمريرة من متعب اللمطلق بالخطأ للخلق يستخلصها مهند عسيري ويسددها فى المرمي بنجاح
53 ' هدددددددف #الأهلي " مهند عسيري "— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ مارس ٢٠١٩
الأهلي 4 : 2 الرائد#الأهلي_الرائد pic.twitter.com/ckHlpgMIZq
⏱ نهاية الشوط الأول ||— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ مارس ٢٠١٩
الأهلي 3️⃣
الرائد 2️⃣#الأهلي_الرائد pic.twitter.com/6KyxtE0nEQ
شاهد الهدف الثالث للنادي الاهلي
🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الأهلي سجله اللاعب : تيسير الجاسم في الدقيقة 27— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ مارس ٢٠١٩
الأهلي 3 : 2 الرائد#الأهلي_الرائد pic.twitter.com/uATDMcb0V0
شاهد الهدف الثاني للنادي الاهلي
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : سلمان المؤشر في الدقيقة 20— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ مارس ٢٠١٩
الأهلي 2 : 2 الرائد#الأهلي_الرائد pic.twitter.com/apqobzyZh2
شاهد الهدف الأول للنادي الاهلي
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : مهند عسيري في الدقيقة 10— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ مارس ٢٠١٩
الأهلي 1 : 2 الرائد#الأهلي_الرائد pic.twitter.com/T0W6EKFYeW
شاهد الهدف الثاني للرائد
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الرائد سجله اللاعب : صالح الشهري في الدقيقة 6— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ مارس ٢٠١٩
الأهلي 0 : 2 الرائد#الأهلي_الرائد pic.twitter.com/bQjhcsy4oH
شاهد هدف الرائد الاول
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الرائد سجله اللاعب : محمد العمري في الدقيقة 5— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ مارس ٢٠١٩
الأهلي 0 : 1 الرائد#الأهلي_الرائد pic.twitter.com/YzdBXRuati
#الأهلي_الرائد— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٨ مارس ٢٠١٩
الدقيقة 30 من زمن المباراة#الأهلي 3 - 2 الرائد pic.twitter.com/Xb7Jjj5Ww2
تيسير الجاسم يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي
تيسير الجاسم28’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل لداخل يمين المنطقة إلى سعيد المولد الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها تيسير الجاسم بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
يارباااااااااااااااااااااه،،،، تسديدة صاروخية من نوح الموسي
سلمان المؤشر يسجل هدف التعادل للنادي الاهلي
سلمان المؤشر21’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من نوح الموسي لداخل المنطقة إلى سلمان المؤشر الذي تلق الكرة وسددها تسديدة رائعة ساقطة من فوق الحارس عز الدين دوخا
التبديل الاول فى صفوف النادي الاهلي
#الأهلي_الرائد— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٨ مارس ٢٠١٩
دخول عبدالباسط هندي وخروج محمد الزبيدي
الدقيقة 12 من زمن المباراة#الأهلي 1 - 2 الرائد pic.twitter.com/3GiAjsNgUg
مهند عسيري يسجل الهدف الأول للنادي الاهلي
مهند عسيري11’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من خارج المنطقة عن طريق نوح الموسي يرتقي لها مهند عسيري برأسية على يسار الحارس عز الدين دوخا
#الأهلي_الرائد— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٨ مارس ٢٠١٩
مهند عسيري يسجل الهدف الأول للأهلي
الدقيقة 10 من زمن المباراة#الأهلي 1 - 2 الرائد pic.twitter.com/vlv3RC6YBy
صالح الشهري يسجل الهدف الثاني للرائد
صالح الشهري7’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق أحمد حمودان ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها صالح الشهري برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح
الدقيقة 6— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) ٢٨ مارس ٢٠١٩
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فريق #الرائد يحرز الهدف الثاني عن طريق اللاعب صالح الشهري pic.twitter.com/HxmhW73Y9C
محمد العمري يفتتح التسجيل لفريق الرائد
محمد العمري5’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق متعب المطلق لداخل المنطقة تلقاها من على القائم القريب محمد العمري برأسية تسكن شباك الحارس ياسر المسيليم بنجاح
الدقيقة 5— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) ٢٨ مارس ٢٠١٩
GO🇾🇪OL
فريق #الرائد يحرز الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد العمري pic.twitter.com/NwasEElpJA
#الأهلي_الرائد— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٨ مارس ٢٠١٩
بداية المباراة pic.twitter.com/YbGWJjv1VA
التشكيل الرسمي للرائد
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عز الدين دوخا / محمد عطوة / عبدالله الفهد / حسين الشويش / متعب المطلق / دانييل أمورا / سلطان الفرحان / محمد العمري / أحمد حمودان / روبيتيلسون دوس ساتوي كانو / صالح الشهري
📃| تشكيلة فريق #الرائد في لقاء اليوم الخميس أمام فريق الأهلي— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) ٢٨ مارس ٢٠١٩
🏆| كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( الجولة 25 )
🏟| ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ( الجوهرة ) pic.twitter.com/OrHMJbdqNo
البدلاء / بدر السليطين / مازن أبو شرارة / محمد الشريمي / عبدالله محمد المقرن / لومبي مبوبو / عبدالله الشمري / خالد الغامدي / عبدالله الشامخ / يحي المسلم
التشكيل الرسمي للأهلي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
ياسر المسيليم / محمد آل فتيل / أدريلان سانتوس / سعيد المولد / محمد الزييدي / كلاوديو بايزا / تيسير الجاسم / سلمان المؤشر / نوح الموسي / عثمان يحي / مهند عسيري
#الأهلي_الرائد— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٨ مارس ٢٠١٩
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/q8ClmZBKkf
البدلاء / حسين المقهوي / عمر الزيني / أيمن شفيق الخليف / أحمد الحربي / باسم العطاالله / عبدالفتاح عسيري / على الزبيدي / عبدالباسط على هندي / فيصل دارسي
يعيش الرائد موسماً رائعاً مقارنةً بالموسم الماضي، فحتى الآن ومع اقترابنا من انتهاء الدوري يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة، متقدماً بست نقاط على الاتحاد صاحب المركز 13 أول مراكز الهبوط، ولن يكون من السئ الخسارة من الأهلي في اللقاء القادم، لكن بالتأكيد لن يركن رائد التحدي إلى ذلك وسيُثبت أنه اسمٌ على مسمى وسيحاول استغلال ظروف الراقي وتحقيق ولو نقطة على الأقل.
أُجلت مباراة الراقي ضد الفيحاء في الأسبوع 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لخوض الأخضر كلاسيكو ذهاب نصف نهائي البطولة العربية ضد الهلال، والذي انتهى بانتصار الزعيم بهدفٍ نظيف، أما عن الدوري فيحتل الإمبراطور المركز الخامس برصيد 40 نقطة، وسيكون عليه الفوز في اللقاء القادم لمساواة التعاون الرابع في عدد النقاط والاحتفاظ بحلم المشاركة الآسيوية الموسم القادم.