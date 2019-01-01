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الأهلي × الرائد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والرائد، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

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كامل الموسى ومشعل العنزي الأهلي - الرائد

التبديل الثاني فى صفوف الأهلي

2019-03-28T19:04:58Z

63’ دخول فيصل دارسي وخروج سلمان المؤشر 

صالح الشهري يسجل الهدف الثالث للرائد

2019-03-28T19:03:30Z

صالح الشهري

62’ الهدف جاء بعد خطأ فادح من تيسير الجاسم الذي مررها إلى الخلف ليستخلصها صالح الشهري ويسددها فى المرمي بنجاح 

2019-03-28T19:02:41Z

61’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الثالث للرائد عن طريق صالح الشهري 

2019-03-28T19:01:04Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني والتقدم للنادي الأهلي برباعية مقابل هدفين للرائد

2019-03-28T19:00:41Z

59’ تمريرة طولية من تيسير الجاسم فى إتجاه مهند عسيري لكنها مرت بعيدة إلى رمية تماس

2019-03-28T18:59:26Z

58’ عرضية من لومبي من الجهة اليسري تلقاها صالح الشهري بتسديدة لكنها مرت بجوار القائم الايمن 

2019-03-28T18:57:56Z

57’ عرضية من سعيد المولد من الجهة اليمنى لكنها مرت بعيدة إلى رمية تماس

2019-03-28T18:57:00Z

56’ سيطرة واستحواذ من لاعبي الاهلي على مجريات اللقاء 

مهند عسيري يسجل الهدف الرابع للأهلي

2019-03-28T18:54:30Z

مهند عسيري

54’ الهدف جاء بعد تمريرة من متعب اللمطلق بالخطأ للخلق يستخلصها مهند عسيري ويسددها فى المرمي بنجاح 

2019-03-28T18:54:08Z

53’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الرابع للنادي الاهلي عن طريق مهند عسيري 

2019-03-28T18:52:41Z

52’ تنفيذ الخطأ بعرضية من نوح الموسي لداخل المنطقة تلقاها المدافع أدريلان سانتوس  برأسية رائعة لكن ابعدها عز الدين دوخة ببراعة 

2019-03-28T18:51:50Z

50’ خطا من الجهة اليسري لصالح الأهلي بعد تدخل قوي على مهند عسيري 

2019-03-28T18:50:26Z

49’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري لفريق الرائد تلقاها صالح الشهري برأسية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-03-28T18:48:39Z

47’ عرضية من الجهة اليمنى من متعب المطلق لداخل المنطقة لكنها مرت من امام أحمد حمودان إلى ضربة مرمي 

2019-03-28T18:47:37Z

46’ بداية الشوط الثاني 

2019-03-28T18:25:45Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-03-28T18:24:25Z

43’ إنطلاقة من محمد العمري من الجهة اليسري ثم يرسل عرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس ياسر المسيليم

2019-03-28T18:23:57Z

42’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سلطان الفردان لكن ابعدها أدريلان سانتوس إلى رمية تماس

2019-03-28T18:21:55Z

41’ ركنية للرائد تنفذ بعرضية من محمد العمري ابعدها الدفاع لتصل على حدود المنطقة يتلقاها دانييل أمورا بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-03-28T18:20:37Z

39’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محمد عطوة لكنها غير متقنة مرت اعلى المرمي 

2019-03-28T18:20:00Z

38’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق متعب المطلق لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-28T18:18:02Z

37’ توقف اللقاء لسقوط مهند عسيري ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-03-28T18:15:56Z

35’ تمريرة ثنائية بين سلمان المؤشر ومهند عسيري تصل على الجهة اليسري إلي سلمان المؤشر الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-28T18:14:50Z

33’ تمريرات بين أقدام لاعبي الرائد للبحث عن هدف التعادل 

2019-03-28T18:11:58Z

31’ بطاقة صفراء من نصيب سلمان المؤشر

2019-03-28T18:09:24Z

29’ بطاقة صفراء من نصيب محمد العمري بعد تدخل قوي على سعيد المولد 

تيسير الجاسم يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي

2019-03-28T18:07:58Z

تيسير الجاسم

28’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل لداخل يمين المنطقة إلى سعيد المولد الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها تيسير الجاسم بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
 

2019-03-28T18:07:31Z

27’ جووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثالث للنادي الاهلي عن طريق تيسير الجاسم 

2019-03-28T18:06:24Z

26’ تنفيذ الخطأ بعرضية من سلمان المؤشر لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-03-28T18:05:39Z

25’ خطأ من الجهة اليمنى لفريق الاهلي بعد تدخل قوي من محمد عطوة على مهند عسيري 

2019-03-28T18:04:19Z

24’ سيطرة من لاعبي النادي الاهلي على مجريات اللقاء 

يارباااااااااااااااااااااه،،،، تسديدة صاروخية من نوح الموسي

2019-03-28T18:02:52Z

22’ تسديدة رائعة من نوح الموسي من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى القائم وترتد بين أقدام مدفاعي الرائد

سلمان المؤشر يسجل هدف التعادل للنادي الاهلي

2019-03-28T18:01:02Z

سلمان المؤشر

21’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من نوح الموسي لداخل المنطقة إلى سلمان المؤشر الذي تلق الكرة وسددها تسديدة رائعة ساقطة من فوق الحارس عز الدين دوخا 

2019-03-28T18:00:39Z

20’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للنادي الأهلي عن طريق سلمان المؤشر 

2019-03-28T17:59:50Z

18’ تبادل التمريرات بين أقدام لاعبي النادي الاهلي فى منتصف الميدان 

2019-03-28T17:58:08Z

17’ خطأ من الجهة اليمنى للنادي الاهلي نفذها سلمان المؤشر بعرضية لداخل المنطقة تلقاها أدريلان سانتوس برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

التبديل الاول فى صفوف النادي الاهلي

2019-03-28T17:56:14Z

15’ دخول عبدالباسط هندي وخروج محمد الزبيدي للإصابة 

2019-03-28T17:55:31Z

14’ توقف اللقاء من جديد بعد سقوط دانييل أمورا لاعب وسط نادي الرائد ودخول اللطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-03-28T17:53:44Z

13’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الرائد

2019-03-28T17:52:55Z

12’ توقف اللقاء لسقوط محمد الزييدي مدافع النادي الاهلي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

مهند عسيري يسجل الهدف الأول للنادي الاهلي

2019-03-28T17:51:03Z

مهند عسيري

11’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من خارج المنطقة عن طريق نوح الموسي يرتقي لها مهند عسيري برأسية على يسار الحارس عز الدين دوخا 

2019-03-28T17:50:34Z

10’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لفريق الأهلي عن طريق مهند عسيري 

2019-03-28T17:50:05Z

9’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الأهلي لمحاولة بناء هجمة منظمة والبحث عن هدف لتقليص الفارق

2019-03-28T17:48:45Z

8’ تسديدة قوية من سانتوس كانو من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس ياسر المسيليم بثبات 

صالح الشهري يسجل الهدف الثاني للرائد

2019-03-28T17:47:26Z

صالح الشهري

7’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق أحمد حمودان ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها صالح الشهري برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-03-28T17:46:48Z

6’ جوووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لفريق الرائد عن طريق صالح الشهري 

محمد العمري يفتتح التسجيل لفريق الرائد

2019-03-28T17:45:40Z

محمد العمري

5’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق متعب المطلق لداخل المنطقة تلقاها من على القائم القريب محمد العمري برأسية تسكن شباك الحارس ياسر المسيليم بنجاح

2019-03-28T17:45:11Z

4’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لفريق الرائد عن طريق محمد العمري

2019-03-28T17:44:19Z

3’ عرضية من أحمد حمودان من الجهة اليمنى لكنها غير متقنة تمر اعلى المرمي 

2019-03-28T17:43:11Z

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي الاهلي فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي للرائد

2019-03-28T17:12:24Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عز الدين دوخا / محمد عطوة / عبدالله الفهد / حسين الشويش / متعب المطلق / دانييل أمورا / سلطان الفرحان / محمد العمري / أحمد حمودان / روبيتيلسون دوس ساتوي كانو / صالح الشهري

البدلاء / بدر السليطين / مازن أبو شرارة / محمد الشريمي / عبدالله محمد المقرن / لومبي مبوبو / عبدالله الشمري / خالد الغامدي / عبدالله الشامخ / يحي المسلم 

التشكيل الرسمي للأهلي

2019-03-28T17:09:47Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

ياسر المسيليم / محمد آل فتيل / أدريلان سانتوس / سعيد المولد / محمد الزييدي / كلاوديو بايزا / تيسير الجاسم / سلمان المؤشر / نوح الموسي / عثمان يحي / مهند عسيري 

البدلاء / حسين المقهوي / عمر الزيني / أيمن شفيق الخليف / أحمد الحربي / باسم العطاالله / عبدالفتاح عسيري / على الزبيدي / عبدالباسط على هندي / فيصل دارسي 

2019-03-28T16:16:13Z

يعيش الرائد موسماً رائعاً مقارنةً بالموسم الماضي، فحتى الآن ومع اقترابنا من انتهاء الدوري يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة، متقدماً بست نقاط على الاتحاد صاحب المركز 13 أول مراكز الهبوط، ولن يكون من السئ الخسارة من الأهلي في اللقاء القادم، لكن بالتأكيد لن يركن رائد التحدي إلى ذلك وسيُثبت أنه اسمٌ على مسمى وسيحاول استغلال ظروف الراقي وتحقيق ولو نقطة على الأقل.

2019-03-28T16:15:53Z

أُجلت مباراة الراقي ضد الفيحاء في الأسبوع 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لخوض الأخضر كلاسيكو ذهاب نصف نهائي البطولة العربية ضد الهلال، والذي انتهى بانتصار الزعيم بهدفٍ نظيف، أما عن الدوري فيحتل الإمبراطور المركز الخامس برصيد 40 نقطة، وسيكون عليه الفوز في اللقاء القادم لمساواة التعاون الرابع في عدد النقاط والاحتفاظ بحلم المشاركة الآسيوية الموسم القادم.

2019-03-28T16:15:05Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي الأهلي والرائد على ملعب  مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.