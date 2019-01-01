الأهلي والجندل: مباشر لحظة بلحظة

على الجانب الآخر، يلعب نادي الجندل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويأتي في المركز الخامس من المجموعة الأولى، وكانت اخر مباراة له أمام نادي الجبيل فى دوري الدرجة الثاني وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.
حقق الراقي فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدفين دون رد فى ديربي الرياض، على ملعب "الجوهرةالمشعة"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده للنقطة 17 واحتفظ بمكانه في المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط، عن الهلال المتصدر، ومتساويًا مع الفيصلي،بنفس النقاط متقدمًا بفارق الأهداف، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الراقي تحقيق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل في 2، وخسر مثلهما.