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الأهلي والجندل: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الجندل في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، لعب مدينة الملك عبدالله بجدة

محدث
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2019-11-05T00:38:06Z

على الجانب الآخر، يلعب نادي الجندل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويأتي في المركز الخامس من المجموعة الأولى، وكانت اخر مباراة له أمام نادي الجبيل فى دوري الدرجة الثاني وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

2019-11-05T00:37:50Z

حقق الراقي فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدفين دون رد فى ديربي الرياض، على ملعب "الجوهرةالمشعة"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده للنقطة 17 واحتفظ بمكانه في المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط، عن الهلال المتصدر، ومتساويًا مع الفيصلي،بنفس النقاط متقدمًا بفارق الأهداف، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الراقي تحقيق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل في 2، وخسر مثلهما. 

2019-11-05T00:37:36Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والجندل، في إطار منافسات دور 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.