التشكيل الرسمي للأهلي
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
محمد العويس / عبدالباسط علي هندي / محمد عبده خبراني / عبدالله حسون / لوكاس ليما / الفيس ساريتش / حسين المقهوي / نوح الموسي / عبدالفتاح عسيري / يوسف البلايلي / دجانيني تافاريس
البدلاء / سلطان مندش / سلمان المؤشر / يوسف الحربي / أرفين زوكانوفيتش / عمر السومة / محمد الربيعي اليامي / يزيد بكر البكر / محمد آل فتيل / عبدالرحمن غريب
على الجانب الآخر يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 7 نقاط، حققهم من تعادل وحيد وانتصارين آخرهم كان في الجولة الماضية على أبها، حيث استطاع سكري القصيم أن يفوز بهدف دون رد ليعود من جديد إلى وسط المركز بعيداً عن مراكز الهبوط.
على الرغم من تعثر الراقي في جولاته الأولى من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 حيث تلقى هزيمة وتعادل في مباراتين، إلا أنه عاد في الجولة السابقة بشكل جيد واستطاع أن ينتصر على الفيحاء بثلاثية دون رد، ليرتفع رصيد الإمبراطور إلى النقطة 11 محتلاً للمركز الثالث وبفارق نقطة واحدة فقط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.