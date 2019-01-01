2019-08-31T16:47:55Z
46- يدخل الفريقين إلى الشوط الثاني دون أي تعديلات في التشكيل
بداية شوط المباراة الثاني
2019-08-31T16:47:33Z
46- يُطلق حكم المباراة بداية شوط المباراة الثاني.
2019-08-31T16:30:12Z
48- يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي على الاتفاق بهدف دون رد.
2019-08-31T16:29:47Z
عمر السومة يسجل الهدف الأول للأهلي— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 31, 2019
الدقيقة (47) من زمن الشوط الأول :#الأهلي 1 vs الاتفاق 0#الأهلي_الاتفاق
2019-08-31T16:28:00Z
47- بعد تمريرات رائعة من لاعبي الأهلي تصل الكرة إلى ديجانيني الذي يدخل من الجانب الأيمن ويضع كرة عرضية رائعة كالكرة السابقة إلى عمر السومة الذي يضعها بالرأس رائعة هذه المرمى لتسكن شباك رايس مبولهي لتصبح النتيجة هدف دون رد للأهلي.
الهدف الأول للأهلي
2019-08-31T16:27:05Z
عمر السومة يُسجل47- جووووووووووووووووووول، الهدف الأول للأهلي، بنفس الطريقة التي أضاع بها السومة الكرة السابقة سجل هدف الراقي الأولي
2019-08-31T16:26:34Z
46- انتهى الوقت الأصلي للمباراة ويُشير حكم المباراة باحتساب أربعة دقايق وقتاً بدلاً من ضائع
2019-08-31T16:25:44Z
45- تمريرات رائعة من لاعبي الأهلي تصل إلى ديجانيني في الجانب الأيمن الذي يضع تمريرة طويلة رائعة لعمر السومة، ولكن عمر السوم لم يستطع السيطرة عليها لتذهب إلى مدافعي الاتفاق
2019-08-31T16:23:53Z
44- تسديدة قوية وبعيدة من حامد الغامدي ولكن دون عنوان لتخرج إلى ركلة مرمى للراقي
2019-08-31T16:22:41Z
43- يا الله، إنطلاقة رائعة من ديجانيني من وسط الملعب ويراوغ أكثر من لاعب حتى دخل منطقة الجزاء ولكن سددها بعيده عن المرمى لتخرج ركلة مرمى لصالح الاتفاق
2019-08-31T16:21:20Z
43- خطأ رهيب من مدافعي الاتفاق لتصل الكرة إلى سلطان منديش الذي يُسدد بقوة ولكن يُوقفها رايس مبولهي على مرتين ويُسمك بها
2019-08-31T16:20:28Z
42- تمريرات قصيرة من لاعبي الاتفاق لمحاولة الهجوم من العمق ولكن تُقطع الكرة وتصبح هجمة مرتدة للاعبي الأهلي عن طريق ديجناني الذي ينطلق بالكرة ولكن يسقط ويُضيع الهجمة
2019-08-31T16:18:20Z
39- تُنفذ الركلة الحرة ولكن يُبعدها دفاع الاتفاق
2019-08-31T16:17:30Z
38- ضربة حرة لصالح الأهلي من الجانب الأيسر بعد تدخل سعد آل خيري على علي الأسمري
2019-08-31T16:16:18Z
37- دخول قوي من سوزا على صالح العمري لاعب الاتفاق ويُطلق الحكم صافرته مُعلنا لركلة حرة لصالح الاتفاق
2019-08-31T16:15:20Z
36- كرة سريعة تصل إلى سعيد المولد الذي ينطلق بجانبه أسامة الحدادي ويقع المولد مُطالباً بركلة حرة ولكن يُشير الحكم باستكمال اللعب لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى لصالح الاتفاق
2019-08-31T16:14:45Z
35- يخرج سعد ليتلقى العلاج خارج أرض الملعب ويستكمل لاعبي الأهلي التقدم
2019-08-31T16:13:37Z
34- سقوط سعد آل خيري ظهير أيمن نادي الاتفاق بعد تدخله مع اللاعب ديجانيني وإخراجه الكرة إلى رمية جانبية.
2019-08-31T16:12:41Z
33- نعود مرة آخرى للمباراة والكرة في متناول لاعبي الأهلي الذين يحاولون فتح ثغرة في الجانب الأيمن من دفاع الاتفاق
2019-08-31T16:12:18Z
30- استراحة لشرب الماء يقررها حكم المباراة
2019-08-31T16:08:41Z
29- يُنفذ الركلة الحرة اللاعب حسين عبد الغني، ولكن يضعها طويلة بعيده لتصبح ركلة مرمى لفريق الاتفاق
بطاقة صفراء
2019-08-31T16:07:46Z
28- بطاقة صفراء أولى يتلقاها فيليب كيس بعد تدخله بقوة على ديجانيني لاعب الأهلي
2019-08-31T16:07:05Z
27- سيطرة ميدانية من لاعبي الاتفاق في وسط الملعب مع تمريرات قصيرة فيما بينهم.
2019-08-31T16:06:06Z
24- هجمة قوية من لاعبي الاتفاق لتصل الكرة إلى أسامة الحدادي الذي يُسدد تسديدة قوية في اتجاه المرمى، ولكن يتصدى لها حارس الأهلي ياسر المسيليم.
2019-08-31T16:05:03Z
22- مناوشات في وسط اللعب من جانب لاعبي الفريقين، وتدخلات قوية وحماسية من اللاعبين
2019-08-31T15:59:22Z
20- يا الله، كرة خطرة من الاتفاق بعد أن وصلت تمريرة الكويكبي إلى صالح الذي يضعها من فوق حارس المرمى ولكن تخرج إلى ركلة مرمى
2019-08-31T15:58:29Z
18- لم يحتسب الحكم لأي خطأ، بل وقد أوقف اللعبه لدقيقة للنظر إلى قرار الفار والذي لم يحتسب إلى خطأ
2019-08-31T15:57:47Z
17- هجمة سريعة للأهلي تصل إلى ديجانيني الذي بداخل منطقة الجزاء ويتدخل معه فيليب كيس ليسقط ديجانيني أرضاً مُطالباً بركلة جزاء
2019-08-31T15:57:26Z
14- محاولة من جانب لاعبي الأهلي للحفاظ على الكرة وفتح ثغرة في دفاع الاتفاق
2019-08-31T15:56:25Z
9- هجمة رائعة من نادي الاتفاق بتمريرة من من محنشي إلى دوكارة الذي يدخل إلى العمق ويسدد من خارج منطقة الجزاء، ولكن يُمسك بها ياسر المسيليم
2019-08-31T15:55:29Z
7- مازال الاتفاق يحتفظ بالكرة بشكل رائع ويتعامل مع المباراة بشكل جيد حتى الآن
2019-08-31T15:55:07Z
3- حتى الآن المباراة حماسية ولكن دون وجود أي خطورة حقيقية على اياً من الفريقين
بداية المباراة
2019-08-31T15:54:49Z
يُطلق حكم المباراة صافرة البداية
تشكيل الاتفاق
2019-08-31T15:53:46Z
بينما يبدأ الاتفاق المباراة بتشكيلة (4-2-3-1) وبتشكيلة تضم كلً من: رايس مبولحي / أسامة الحدادي - فيليب كيس - سيدريك يامبيري - سعد سعيد / علي هزازي - إبراهيم محنشي / دوكارة - صالح العمري - محمد الكويكبي / روجيرو كوتينيو.
تشكيل الأهلي
2019-08-31T15:52:27Z
يبدأ الأهلي المباراة بطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة تضم كلً من: ياسر المسيليم / حسين عبد الغني - محمد خبراني - إرفين زوكانوفيتش - سعيد المولد / علي الأسمري - جوزيف دي سوزا / ألفيس ساريتش - سلطان مندش - دجانيني / عمر السومة.
2019-08-30T23:13:20Z
أصطدم الراقي بالتعادل في الجولة الأولى أمام العدالة ولذا فهو يسعى لتعديل المسار بدءً من هذه المباراة، وعلى الجانب الآخر فالاتفاق كانت بدايته قوية حيث حصد أولى انتصاراته في الجولة الأولى بعد انتصاره على الوحدة بهدفين دون رد.
2019-08-30T23:13:02Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف الاتفاق فريق الأهلي على ملعب الأمير محمد بن فهد وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال.