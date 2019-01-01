بطاقة صفراء من نصيب كلاوديو بايزا
روماريو ريكاردو يفتتح التسجيل للاتحاد
روماريو ريكاردو71’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية على حدود المنطقة ابعدها عبدالشافي لتصل على الجهة اليسري إلى أليكساندر بريوفيتش الذي سددها تسديدة قوية تصدي لها الحارس محمد العويس لترتد على رأس روماريو ريكاردو برأسية على يمين المرمي
د70' هدف! ⚽— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١ مارس ٢٠١٩
#رومارينهو يسجل الهدف الأول للاتحاد#الأهلي 0 - #الاتحاد 1#الأهلي_الاتحاد
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/A9BhmqfM09
التبديل الثاني فى صفوف النادي الأهلي
#الأهلي_الاتحاد— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١ مارس ٢٠١٩
دخول نيكولاي ستانسيو وخروج سلمان المؤشر
الدقيقة 69 من زمن المباراة #الأهلي 0 - 0 الاتحاد pic.twitter.com/5JsvxaBWhe
التبديل الاول فى صفوف النادي الاهلي
#الأهلي_الاتحاد— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١ مارس ٢٠١٩
دخول عمر السومة وخروج مهند عسيري
الدقيقة 61 من زمن المباراة#الأهلي 0 - 0 الاتحاد pic.twitter.com/qBJtY62McV
📸 استراحة ما بين الشوطين ||— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١ مارس ٢٠١٩
الأهلي 0 : 0 الاتحاد #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/fROqfCwJOf
أجواء حماسيىة قبل ديربي جدة
📹| أجواء حماسية قبل إنطلاق قمة #ديربي_جدة بين #الأهلي و #الاتحاد .#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/ADxCviyoVS— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١ مارس ٢٠١٩
جماهير الاهلي فى مباراة الديربي
📸 جانب من جماهير #الأهلي في مدرجات الملعب .#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/r5FVH8qtX6— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١ مارس ٢٠١٩
جانب من جماهير العميد فى ملعب الجوهرة المشعة
📸 جانب من جماهير #الاتحاد في مدرجات الملعب .#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/amgclVPhLG— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١ مارس ٢٠١٩
#الأهلي_الاتحاد— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١ مارس ٢٠١٩
بداية المباراة pic.twitter.com/VuUSTV4R6e
التشكيل الرسمي للاتحاد
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
فواز القرني / منصور الحربي / أحمد عسيري / زياد الصحفي / سعود عبدالحميد / جمال باجندوح / كريم الأحمدي / كارلوس فيلانويفا / فهد المولد / اليكساندر بريوفيتش / روماريو ريكاردو دا سيلفا
قائمة الفريق الكروي في لقاء #الاتحاد_الاهلي#انا_الاتحاد pic.twitter.com/hQ9dEeK8Bu— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ١ مارس ٢٠١٩
البدلاء / راكان النجار / عمر الجدعاني / عبدالله حايف الشمري / عون السلولي / عبدالله العمار / جابر عيسي / خالد السميري / عبدالعزيز العرياني / عبدالرحمن الغامدي
التشكيل الرسمي للأهلي
يبدا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد العويس / سعيد المولد / باولو دياز / أدريلان سانتوس / محمد عبدالشافي / نوح الموسي / كلاوديو بايزا / عبدالفتاح عسيري / سلمان المؤشر / دجانيني تافاريس / مهند عسيري
#الأهلي_الاتحاد— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١ مارس ٢٠١٩
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/raXsyZJjld
البدلاء / ياسر المسيليم / حسين عبدالغني / عبدالرحمن غريب / يوسف الحربي / حسين المقهوي / عبدالباسط على هندي / تيسير الجاسم / نيكولا ستانسيو / عمر السومة