أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والاتحاد، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في إطار منافسات الجولة الـ 22من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.