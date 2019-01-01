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الأهلي × الاتحاد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والاتحاد، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

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2019-03-01T19:08:07Z

77’ جووووووووووووووووووووووول،،،،، وهدف عالمي عن طريق عمر السومة 

2019-03-01T19:06:47Z

76’ غستئناف المباراة من جديد بعد خروج عبدالفتاح عسيري لتلقيه العلاج 

2019-03-01T19:06:10Z

75’ ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة حيث نجح الاتحاد بالتقدم بهدف عن طريق روماريو ريكاردو 

2019-03-01T19:05:15Z

74’ توقف اللقاء لسقوط عبدالفتاح عسيري ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-03-01T19:04:41Z

73’ إنطلاقة من فهد المولد من على حدود المنطقة وتسديدة قوية لكن امسكها الحارس بثباات 

بطاقة صفراء من نصيب كلاوديو بايزا

2019-03-01T19:03:18Z

72’ خطا لصالح الاتحاد بعد تدخل قوي من كلاديو بايزا على جمال باجندوح فى منتصف الميدان 

روماريو ريكاردو يفتتح التسجيل للاتحاد

2019-03-01T19:01:21Z

روماريو ريكاردو

71’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية على حدود المنطقة ابعدها عبدالشافي لتصل على الجهة اليسري إلى أليكساندر بريوفيتش الذي سددها تسديدة قوية تصدي لها الحارس محمد العويس لترتد على رأس روماريو ريكاردو برأسية على يمين المرمي 

2019-03-01T19:00:48Z

70’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول للاتحاد عن طريق روماريو ريكاردو 

التبديل الثاني فى صفوف النادي الأهلي

2019-03-01T18:59:08Z

68’ دخول نيكولا ستانسيو وخروج سلمان المؤشر 

2019-03-01T18:58:15Z

67’ إنطلاقة من عبد الفتاح العسيري من على حدود المنطقة ثم يسدد كرة قوية تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة إلى لحارس فواز القرني 

2019-03-01T18:57:40Z

66’ تسديدة قوية أرضية من فهد المولد من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-03-01T18:56:36Z

66’ تمريرة عرضية أرضية من كريم الاحمدي تلقاها أليكساندر بريوفيتش بتسديدة غير متقنة مرت بجوار القائم 

2019-03-01T18:56:14Z

65’ محاولات من لاعبي الاتحاد للبحث عن ثغرة فى دفاعات الأهلي 

2019-03-01T18:54:09Z

63’ تمريرة طولية فى إتجاه عمر السومة على يمين المنطقة لكن ابعدها منصور الحربي لتصطدم فى السومة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-03-01T18:53:20Z

62’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين لا تشكل خطورة على المرمي 

2019-03-01T18:51:09Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-01T18:50:10Z

58’ عرضية من منصور الحربي لداخل المنطقة فى إتجاه فهد الولد لكن امسكها العويس بثبات 

2019-03-01T18:48:48Z

57’ ركنية للاتحاد تنفذ بعرضية من فهد المولد لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-03-01T18:46:49Z

56’ ضغط قوي من لاعبي الأهلي على دفاعات الاتحاد 

2019-03-01T18:44:55Z

54’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من سعود عبدالحميد على سلمان المؤشر

2019-03-01T18:44:28Z

53’ عرضية من عبدالفتاح عسيري من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2019-03-01T18:43:40Z

52’ تنفيذ الركنية بعرضية من الجهة اليمنى تلقاها اليكساندر برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم 

2019-03-01T18:43:14Z

51’ تسديدة قوية من فهد المولد من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-03-01T18:42:22Z

50’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاتحاد 

2019-03-01T18:40:22Z

49’ توقف اللقاء لسقوط زياد الصحفي بعد اصطدامه فى كرة مشتركة من دجانيني فى منتصف الميدان 

2019-03-01T18:38:41Z

48’ عرضية من سعيد المولد من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-01T18:37:34Z

47’ تمريرة من دجانيني لداخل المنطقة فى إتجاه عبدالفتاح عسيري لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-03-01T18:36:53Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-03-01T18:16:19Z

43’ دقائق قليلة تفصلنا على نهاية الشوط الأول من ديربي حدة ولايزال الفريقين يفشلون فى هز الشباك

2019-03-01T18:12:40Z

40’ تمريرة فى إتجاه منصور الحربي على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-03-01T18:11:46Z

39’ تسديدة قوية من منصور احربي من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس محمد العويس 

2019-03-01T18:10:23Z

38’ عرضية من منصور الحربي من الجهة اليسري لكن امسكها الحارس محمد العويس من امام فهد المولد 

2019-03-01T18:09:22Z

37’ إنطلاقة من روماريو ريكاردو من على حدود المنطقة ثم يمررها على يساره إلى كارلوس فيلانويفا الذي أرسلها عرضية فى إتجاه فهد المولد لكن ابعدها الدفاع من امامه 

2019-03-01T18:07:59Z

36’ إنطلاقة خطيرة من عبدالفتاح عسيري من على حدود المنطقة حتي يصل بها لداخل يسار المنطقة ثم يسدد كرة قوية بالقدم اليسري لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-03-01T18:07:05Z

35’ هدوء نسبي فى أحداث اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-03-01T18:05:53Z

32’ إنطلاقة من روماريو ريكاردو من داخل يمين المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل معه سلمان المؤشر وإستخلصها بنجاح 

2019-03-01T18:04:33Z

31’ عرضية من دجانيني من الجهة اليسري لكن امسكها الحارس فواز القرني بثبات 

2019-03-01T18:03:01Z

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-01T18:02:37Z

29’ تمريرات بين أقدام لاعبي الاتحاد لمحاولة الأختراق من العمق 

2019-03-01T18:01:46Z

28’ تسديدة قوية من فهد المولد من داخل يمين المنطقة لكن تصدي رائع من الحارس محمد العويس وابعدها بنجاح 

2019-03-01T18:01:04Z

27’ دجانيني يرسل عرضية من الجهة اليسري فى إتجاه سعيد المولد التلقاها قبل خروجها لكنها تصل إلى الحارس فواز القرني 

2019-03-01T17:58:52Z

26’ تمريرة رائعة من دجانيني لداخل المنطقة تضع سلمان المؤشر فى مواجهة المرمي لكنه سددها اعلى المرمي بقليل 

2019-03-01T17:58:15Z

25’ تمريرة رائعة من محمد عبدالشافي فى إتجاه دجانيني على الجهة اليسري ومحاولة المرور والتسديد لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-03-01T17:57:27Z

24’ إنطلاقة من كارلوس فيلانويفا من الجهة اليسري ومن يمررها تمريرة رائعة لداخل المنطقة تلقاها فهد المولد وحاول المرور من مدافعي الاهلي لكن استخلصها الدفاع قبل ان يسددها المولد 

2019-03-01T17:56:06Z

23’ تسديدة قوية من روماريو ريكاردو من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين احضان الحارس محمد العويس 

2019-03-01T17:55:10Z

22’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-03-01T17:53:56Z

21’ ركنية لصالح الاهلي من يسار مرمي الاتحاد تنفذ بعرضية من عبدالفتاح عسيري لداخل المنطقة لكن مرت بدون خطورة على مرمي فواز القرني 

2019-03-01T17:52:42Z

20’ خطا لصالح الأهلي بعد تدخل قوي من كريم الأحمدي على كلاوديو بايزا 

2019-03-01T17:52:16Z

18’ تمريرة طولية لداخل المنطقة تلقاها مهند عسيري بتسديدة من لمسة واحدة لكنها غير متقنة تمر بجوار القائم 

2019-03-01T17:49:37Z

17’ تسديدة قوية من دجانيني من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-03-01T17:48:20Z

16’ تنفيذ الركنية بعرضية من عبدالفتاح عسيري بعرضية قوية مرت من الجميع لتصل على الجهة اليمنى إلى دجانيني الذي أرسلها عرضية مرة أخرة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-03-01T17:47:56Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-01T17:47:25Z

14’ إنطلاقة ومرور رائع لداخل المنطقة عن طريق عبدالفتاح عسيري لكن تدخل مهه زياد الصخفي وابعدها إلى ركنية 

2019-03-01T17:46:09Z

13’ تمريرة من عبدالشافي على الجهة اليسري فى إتجاه مهن عسيري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-03-01T17:43:53Z

12’ تمريرة طولية لداخل المنطقة من عبدالفتاح عسيري لكنها سهلة بين احضان الحارس فواز القرني 

2019-03-01T17:42:56Z

11’ خطا فى منتصف الميدان لصالح الاتحاد بعد تدخل قوي على أليكسانددر بريوفيتش 

2019-03-01T17:41:56Z

10’ إنطلاقة من دجانيني تافريس من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس فواز القرني بثبات

2019-03-01T17:41:14Z

9’ ركنية للنادي الاهلي تنفذ بعرضية من عبدالفتاح عسيري لداخل النطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-03-01T17:40:03Z

8’ تمريرة طولية تصل داخل يمين المنطقة إلى دجانيني الذي إستلم الكرة وحاول تسديدها لكن ابعدها منصور الحربي من امامه 

2019-03-01T17:39:21Z

7’ تمريرات فى وسط الميدان بين لاعبي الفريقين 

2019-03-01T17:38:23Z

5’ خطا للنادي الأهلي من الجهة اليسري تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-01T17:37:25Z

4’ تمريرة طولية رائعة من فهد المولد لداخل المنطقة فى إتجاه اليكساندر بريوفيتش ليتلقاها بتسديدة من فوق الحارس محمد العويس لكنها مرت اعلى القائم بقليل 

2019-03-01T17:36:32Z

3’ بطاقة صفراء من نصيب فهد المولد بعد تدخل قوي على عبدالفتاح عسيري فى منتصف الميدان 

2019-03-01T17:34:57Z

2’ إنطلاقة من فهد المولد من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع فى الوقت المناسب ممن منطقة لخطورة من امام روماريو ريكاردو  

التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-03-01T17:09:16Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

فواز القرني / منصور الحربي / أحمد عسيري / زياد الصحفي / سعود عبدالحميد / جمال باجندوح / كريم الأحمدي / كارلوس فيلانويفا / فهد المولد / اليكساندر بريوفيتش / روماريو ريكاردو دا سيلفا 

البدلاء / راكان النجار / عمر الجدعاني / عبدالله حايف الشمري / عون السلولي / عبدالله العمار / جابر عيسي / خالد السميري / عبدالعزيز العرياني / عبدالرحمن الغامدي 

التشكيل الرسمي للأهلي

2019-03-01T17:06:26Z

يبدا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد العويس / سعيد المولد / باولو دياز / أدريلان سانتوس / محمد عبدالشافي / نوح الموسي / كلاوديو بايزا / عبدالفتاح عسيري / سلمان المؤشر / دجانيني تافاريس / مهند عسيري 

البدلاء / ياسر المسيليم / حسين عبدالغني / عبدالرحمن غريب / يوسف الحربي / حسين المقهوي / عبدالباسط على هندي / تيسير الجاسم / نيكولا ستانسيو / عمر السومة 

2019-03-01T17:01:55Z

على الجانب الأخر، يدخل دخُل فريق الأهلي المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في الترتيب، حيث يتواجد الأهلي فى المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 21 مباراة 

2019-03-01T16:55:29Z

يدخل الأتحاد المباراة وهو لايزال يبحث عن إنتصار بعد موسم لايحسد عليه حيث أكتفي بالفوز فى ثلاث مباريات فقط من 21 مباراة  ليحتل المركز ال15 برصيد 15 نقطة 

2019-03-01T03:51:36Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والاتحاد، ملعب  مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في إطار منافسات الجولة الـ 22من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.