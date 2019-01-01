أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الأهلي فريق إنبي على استاد بترو سبورت، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد السيوفي.