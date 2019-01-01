⚽ جووووووووووووول حسين الشحات— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٦ مايو ٢٠١٩
الأهلي ١ - ٠ إنبي#YallaYaAhly pic.twitter.com/UT3kP6ZDyF
📝 تشكيل فريقنا امام إنبي الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/mirJTR3Dmh— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٦ مايو ٢٠١٩
تشكيل الأهلي: يدخل المدرب مارتن لاسارتي المباراة بنفس تشكيلته المعتادة وبطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم كلاً من: محمد الشناوي / احمد فتحي، ياسر إبراهيم، ايمن أشرف، علي معلول / عمرو السولية، حمدي فتحي / حسين الشحات، صالح جمعة، رمضان صبحي / وفي الأمام وليد أزارو.
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الأهلي فريق إنبي على استاد بترو سبورت، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد السيوفي.