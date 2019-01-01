أهدر المنتخب السوري انتصارًا سهلًا في أولى مبارياته في البطولة واكتفى بالتعادل سلبيًا والخروج بنقطة واحدة بتعادله مع نظيره الفلسطيني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب الشارقة في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجوعات، وسيسعى الفريق في هذا اللقاء لتحقيق الثلاث نقاط لتعويض نتيجة المباراة الماضية.