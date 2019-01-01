مدونة حية

الأردن × سوريا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ديربي الشام بين الأردن وسوريا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019

محدث
التعليقات()
Getty Images

التبديل الأول لسوريا

2019-01-10T14:33:35Z

مارديكيان يغادر ويدخل بدلاً منه محمود المواس

بداية الشوط الثاني

2019-01-10T14:32:09Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

2019-01-10T14:15:01Z

47' عرضية خطييييييييييرة أردنية من اليسار ينطلق لها الرواشدة ويحاول تحويل الكرة بقدمه للمرمى، لكن الصالح يبعدها من أمامه فيصطدم الواشدة به ويحتسب الحكم خطأ عليه

2019-01-10T14:14:44Z

46' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2019-01-10T14:14:08Z

45' على ما يبدو أن الرواشدة لن يستطيع إكمال المباراة، فهو يخرج الآن محمولاً من الجهاز الطبي

2019-01-10T14:13:34Z

43' الرواشدة يتعرض لإصابة قوية فيوقف الحكم اللعب لعلاجه

الهدف الثاني للأردن عن طريق طارق خطاب

2019-01-10T14:10:13Z

خطاب يضاعف النتيجة للنشامي

42' ركنية للأردن من على يمين مرمى سوريا، ينفذها بهاء عبد الرحمن بتمريرة للتعمري الذي يرسل عرضية يرتقي لها طارق خطاب ويحول الكرة برأسه للمرمى، فتعبر للشباك من على يمين عالمة

2019-01-10T14:08:17Z

40' هدوء في نسق اللقاء في هذه الاثناء، ودائماً السوري يحاول والأردني متراجع بتنظيم أكثر من رائع

2019-01-10T14:07:15Z

39' العجان يرسل كرة أمامية في اليسار تبحث عن مارديكيان، لكنها تعبر من أمامه وتصل سهلة لعامر شفيع

2019-01-10T14:05:46Z

37' التعمري ينفذ الركنية بتمريرة لبهاء الذي يرسل عرضية تعبر من الجميع دون خطورة

2019-01-10T14:04:59Z

36' خطأ للأردن من أمام منطقة الجزاء على اليمين قليلاً، ينفذها بهاء عبد الرحمن بتصويبة تصطدم بالجدار وتخرج لركنية من على يسار مرمى عالمة

2019-01-10T14:03:47Z

35' التعمري يضم بالكرة في اليمين ثم يتبادلها مع الرواشدة ويرسل تسديدة تمر بسلام من على المرمى

2019-01-10T14:02:30Z

34' البخيت يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يعترضها الصالح ثم يخرج لها العالمة ويمسك الكرة

2019-01-10T14:00:12Z

32' العجان يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع

2019-01-10T13:58:57Z

30' اندفاع سوري في هذه الأثناء إلى مناطق الأردن بحثاً عن التعادل

2019-01-10T13:57:33Z

29' االرواشدة الخطييييييييير يتحصل على الكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية للتعمري الذي يرسل تصويبة من يمين المنطقة تخرج عالية إلى ضربة مرمى

الهدف الأول للأردن عن طريق موسى التعمري

2019-01-10T13:56:15Z

التعمري يتقدم للأردن ويهدد الوجود السوري في آسيا

البخيت انطلق بالكرة في اليسار وتوغل في منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية وصلت للرواشدة في يمين المنطقة، فروض الكرة ثم أرسل تصويبة اعترضها التعمري ووجه الكرة للمرمى من العمق

2019-01-10T13:54:33Z

26' جووووووووووووووووووووووووول أول للأردن عن طريق التعمري

2019-01-10T13:53:12Z

24' التعمري يضم بالكرة في اليمين ثم يتركها للرواشدة الذي يرسل تسديدة من يمين منطقة الجزاء تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

2019-01-10T13:52:50Z

24' يا رباااااااااااااه، ماذا أضعت يا الرواشدة

2019-01-10T13:50:39Z

23' الصالح يرسل كرة عالية من اليمين بحثاً عن خريبين في منطقة الجزاء، لكن الدفاع أقرب لها

2019-01-10T13:50:07Z

21' التعمري يتوغل بالكرة في اليمين، لكنه يفضل الاعتماد على مهارته كالعادة فيحاصره الدفاع ويفتك الكرة

2019-01-10T13:48:16Z

20' مارديكيان ينطلق بالكرة على يمين منطقة الجزاء ثم يحاول إرسال عرضية، لكن الدفاع يبعد الكرة من أمامه

2019-01-10T13:47:06Z

19' ضغط سوري في هذه الأثناء على الأردن، لكن بدون أنياب حقيقية

2019-01-10T13:46:11Z

18' عرضية خطيييييييييييرة من اليمين عن طريق خريبين تعبر من أمام الجميع إلى ضربة مرمى من على يمين شفيع

2019-01-10T13:44:53Z

16' التعمري ينفذ الضربة الحرة بتسديدة قوية تعبر عالية إلى ضربة مرمى

2019-01-10T13:43:55Z

15' خطأ للأردن من مكان خطير قبيل يمين منطقة الجزاءبعد تدخل من الحاج محمد على عبد الرحمن

2019-01-10T13:43:06Z

15' بدأ المنتخب الأردني يتقدم قليلاً للأمام، والكرة تصل للتعمري الذي يبالغ في الوقوف على الكرة على يمين منطقة الجزاء فيفقدها.

2019-01-10T13:41:55Z

14' عرضية خطيييييييييييييرة أردنية من اليمين عن طريق شلباية، لكن لا وجود للمساندة في منطقة الجزاء

2019-01-10T13:41:16Z

13' الصالح يتقدم بالكرة في الوسط ثم يرسلها ساقطة إلى منطقة جزاء الأردن بحثاً عن السومة، لكن الكرة أقرب لشفيع

2019-01-10T13:40:31Z

12' مؤيد عجان يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء، فيعترضه الدفاع ويبعد عنه الكرة التي تصل سهلة ليد الحارس عامر شفيع

2019-01-10T13:38:55Z

10' الأردن رغم الفوز على أستراليا في المباراة الأولى متحفظ ومتراجع تماماً ويقبل لعب سوريا حتى الآن، والذي يحتاج إلى الفوز للإبقاء على حظوظه في التأهل.

2019-01-10T13:37:47Z

9' العجان أرسل عرضية من على يسار منطقة الجزاء ارتقى لها خريبين في محاولة لإرسال رأسية، لكن الكرة تحولت منه إلى وسط الميدان في رأسية غريبة

2019-01-10T13:37:23Z

8' بداية هجوم سوري بتمريرت في الخلف بين المدافعين

2019-01-10T13:34:40Z

6' التعمري يتوغل بالكرة في اليمين ثم توغل في يمين منطقة الجزاء وموه أكثر من مرمة ثم أرسل تسديدة يسارية غير متقنة اصطدمت بمرجان ثم خرجت الكرة إلى جانبية من الجهة اليمنى

2019-01-10T13:33:33Z

4' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض العجالين

البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء يتحصل عليها مارديكيان

2019-01-10T13:32:32Z

الحكم ينطلق لمارديكيان ويمنحه البطاقة الصفراء بعد التدخل القوي منه على العجالين

2019-01-10T13:32:17Z

2' سقوط مبكر للعجالين بعد تدخل قوي من مارديكيان عليه في وسط الميدان، واللعب متوقف الآن لعلاجه

2019-01-10T13:30:43Z

2' الأردن على اليسار بالأبيض، وسوريا على اليمين بالأحمر

بداية المباراة

2019-01-10T13:29:46Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل سوريا

2019-01-10T13:27:52Z

السومة وخريبين يقودان خط الهجوم كالعادة

يبدأ المدرب بيرند ستانجي بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (إبراهيم العالمة / أحمد الصالح ، جهاد الباعور ، فهد اليوسف ، مؤيد العجان / مارديك مارديكيان ، محمد عثمان ، تامر حاج محمد ، عبد الملك عنيزان / عمر السومة ، عمر خريبين).

 

بدلاء نسور قاسيون: (عمر ميداني ، عمرو جنيات ، محمود المواس ، حسين جويد ، نديم صباغ ، أحمد الأشقر ، يوسف قلفا ، زاهر ميداني ، خالد المبيض ، محمود اليوسف ، أحمد مدنية).

منتخب سوريا

تشكيل الأردن

2019-01-10T13:27:00Z

بوركيلمانز يبدأ بطريقة متحفظة بعض الشئ

يبدأ المدرب فيتال بوركيلمانز بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عامر شفيع / فراس شلباية ، أنس بني ياسين ، طارق خطاب ، سالم العجالين / بهاء عبد الرحمن ، سعيد مرجان ، خليل بني عطية / موسى التعمري ، يوسف الرواشدة ، ياسين البخيت).

بدلاء النشامي: (يزن أبو العرب ، عبيدة السمارنة ، بهاء فيصل ، أحمد سمير ، أحمد عبد الستار ، أحمد العرسان ، براء مرعي ، صالح راتب ، محمد الباشا ، عدي خضر ، معتز ياسين ، إحسان حداد).

2019-01-10T13:26:49Z

يستضيف المباراة استاد خليفة بن زايد، والصافرة للحكم الكوري الجنوبي كيم دونج-جين.

2019-01-10T13:26:46Z

حقق المنتخب الأردني أول فوزًا له على حساب نظيره الأسترالي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا الانتصار حصد المنتخب ثلاث نقاط مهمين في بداية مشواره في كأس آسيا، وضعوه على قمة المجموعة الثانية، في ظل تعادل المنتخب السوري ونظيره الفلسطيني.

2019-01-10T13:26:43Z

أهدر المنتخب السوري انتصارًا سهلًا في أولى مبارياته في البطولة واكتفى بالتعادل سلبيًا والخروج بنقطة واحدة بتعادله مع نظيره الفلسطيني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب الشارقة في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجوعات، وسيسعى الفريق في هذا اللقاء لتحقيق الثلاث نقاط لتعويض نتيجة المباراة الماضية.

2019-01-10T13:26:39Z

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لديربي الشام بين الأردن وسوريا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.