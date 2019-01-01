التبديل الأول لسوريا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول #الاردن_سوريا#كأس_آسيا #حيهم_النشامى #النشامى pic.twitter.com/9R8hUIndog— Jordan Football (@JordanFA) January 10, 2019
الهدف الثاني للأردن عن طريق طارق خطاب
خطاب يضاعف النتيجة للنشامي42' ركنية للأردن من على يمين مرمى سوريا، ينفذها بهاء عبد الرحمن بتمريرة للتعمري الذي يرسل عرضية يرتقي لها طارق خطاب ويحول الكرة برأسه للمرمى، فتعبر للشباك من على يمين عالمة
هدف ⚽️ طارق خطاب من رأسية قوية يعزز تقدم المنتخب الأردني !— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 10, 2019
الأردن 2 سورية 0 #beINAFC pic.twitter.com/gbqtTB7lm1
35' التعمري يضم بالكرة في اليمين ثم يتبادلها مع الرواشدة ويرسل تسديدة تمر بسلام من على المرمى
الهدف الأول للأردن عن طريق موسى التعمري
التعمري يتقدم للأردن ويهدد الوجود السوري في آسيا
البخيت انطلق بالكرة في اليسار وتوغل في منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية وصلت للرواشدة في يمين المنطقة، فروض الكرة ثم أرسل تصويبة اعترضها التعمري ووجه الكرة للمرمى من العمق
هدف ⚽️ موسى التعمري يسجل هدف التقدم للنشامى!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 10, 2019
الأردن 1 سورية 0 #beINAFC pic.twitter.com/JNb6BuxR6V
البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء يتحصل عليها مارديكيان
بداية المباراة
تشكيل سوريا
السومة وخريبين يقودان خط الهجوم كالعادة
يبدأ المدرب بيرند ستانجي بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (إبراهيم العالمة / أحمد الصالح ، جهاد الباعور ، فهد اليوسف ، مؤيد العجان / مارديك مارديكيان ، محمد عثمان ، تامر حاج محمد ، عبد الملك عنيزان / عمر السومة ، عمر خريبين).
بدلاء نسور قاسيون: (عمر ميداني ، عمرو جنيات ، محمود المواس ، حسين جويد ، نديم صباغ ، أحمد الأشقر ، يوسف قلفا ، زاهر ميداني ، خالد المبيض ، محمود اليوسف ، أحمد مدنية).
تشكيل الأردن
بوركيلمانز يبدأ بطريقة متحفظة بعض الشئ
يبدأ المدرب فيتال بوركيلمانز بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عامر شفيع / فراس شلباية ، أنس بني ياسين ، طارق خطاب ، سالم العجالين / بهاء عبد الرحمن ، سعيد مرجان ، خليل بني عطية / موسى التعمري ، يوسف الرواشدة ، ياسين البخيت).
التشكيلة الرسمية لمنتخب النشامى في مواجهة سوريا ✔️— Jordan Football (@JordanFA) January 10, 2019
💪🇯🇴💪🇯🇴#حيهم_النشامى #كأس_آسيا #الأردن_سوريا #النشامى pic.twitter.com/sjzFsiRRO8
بدلاء النشامي: (يزن أبو العرب ، عبيدة السمارنة ، بهاء فيصل ، أحمد سمير ، أحمد عبد الستار ، أحمد العرسان ، براء مرعي ، صالح راتب ، محمد الباشا ، عدي خضر ، معتز ياسين ، إحسان حداد).
يستضيف المباراة استاد خليفة بن زايد، والصافرة للحكم الكوري الجنوبي كيم دونج-جين.
حقق المنتخب الأردني أول فوزًا له على حساب نظيره الأسترالي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا الانتصار حصد المنتخب ثلاث نقاط مهمين في بداية مشواره في كأس آسيا، وضعوه على قمة المجموعة الثانية، في ظل تعادل المنتخب السوري ونظيره الفلسطيني.
أهدر المنتخب السوري انتصارًا سهلًا في أولى مبارياته في البطولة واكتفى بالتعادل سلبيًا والخروج بنقطة واحدة بتعادله مع نظيره الفلسطيني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب الشارقة في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجوعات، وسيسعى الفريق في هذا اللقاء لتحقيق الثلاث نقاط لتعويض نتيجة المباراة الماضية.
أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لديربي الشام بين الأردن وسوريا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.