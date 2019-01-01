فاز الزعيم في مباراته الأخيرة على حساب الحزم بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الفوز ظل الفريق في المركز الثاني جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة، فبعد مرور 26 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.