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استقلال × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة استقلال طهران الإيراني والهلال السعودي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

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التشكيل الرسمي لفريق الهلال

2019-04-08T16:19:03Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

عبدالله المعيوف / محمد البريك / محمد جحفلي / على آل بليهي / حسن كادش / هتان باهبري / ميلوش ديجينيك / كارلوس إدواردو / محمد الشلهوب / بافيتيمبي جوميس / سيباستيان جيوفينكو 

البدلاء / عبدالرحمن هاشم اليامي / عبدالملك الخيبري / ياسر الشهراني / محمد الواكد / نواف العابد / ناصر عيسي الدوسري / أحمد الشراحيلي 

2019-04-07T23:02:38Z

كانت آخر مباريات استقلال طهران في دوري أبطال آسيا أمام فريق العين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، أما في الدوري الإيراني فيحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 24 مباراة، حقق الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في 8، وخسر أربع مواجهات.

2019-04-07T23:02:29Z

فاز الزعيم في مباراته الأخيرة على حساب الحزم بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الفوز ظل الفريق في المركز الثاني جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة، فبعد مرور 26 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.

2019-04-07T23:02:11Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استقلال طهران الإيراني نظيره الهلال السعودي، على ملعب “حمد بن خليفة” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.