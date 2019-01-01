التشكيل الرسمي لفريق الهلال
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
عبدالله المعيوف / محمد البريك / محمد جحفلي / على آل بليهي / حسن كادش / هتان باهبري / ميلوش ديجينيك / كارلوس إدواردو / محمد الشلهوب / بافيتيمبي جوميس / سيباستيان جيوفينكو
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في مواجهة "الاستقلال الإيراني"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا ٢٠١٩م#الاستقلال_الهلال pic.twitter.com/nVj0nmCup7— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٨ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / عبدالرحمن هاشم اليامي / عبدالملك الخيبري / ياسر الشهراني / محمد الواكد / نواف العابد / ناصر عيسي الدوسري / أحمد الشراحيلي
كانت آخر مباريات استقلال طهران في دوري أبطال آسيا أمام فريق العين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، أما في الدوري الإيراني فيحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 24 مباراة، حقق الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في 8، وخسر أربع مواجهات.
فاز الزعيم في مباراته الأخيرة على حساب الحزم بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الفوز ظل الفريق في المركز الثاني جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة، فبعد مرور 26 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.