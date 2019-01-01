2019-03-12T16:12:34Z
42’تمريرة بينية عن طريق فرشيد بغيري في إتجاه جودوين مينشاه المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل
2019-03-12T16:12:10Z
41’ركنية نفذها ريان يسلم إلى داخل المنطقة لم تجد رأسية من مهاجمي العين وأبعدت من دفاعات استقلال
2019-03-12T16:11:53Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-03-12T16:09:15Z
39’شيوتاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية
2019-03-12T16:08:48Z
38’خطأ لصالح محمد خلفان بعد تدخل من فرشيد بغيري
2019-03-12T16:06:50Z
37’تصويبة قوية عن طريق فرشيد بغيري من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-03-12T16:04:31Z
36’تصويبة قوية عن طريق جمال معروف من خارج المنطقة تصدى لها مهدي رحمتي وأبعدها خارج المنطقة
2019-03-12T16:03:42Z
35’ركنية نفذها ياندا باتوسي مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها لها فرشيد إسماعيلي وحولها برأسية قوية إصطدمت بالعارضة ثم أبعدت من الدفاعات
2019-03-12T16:01:49Z
34’استقلال يرد برأسية تصدم بالعارضة وتحرم الفريق الإيراني من هدف محقق
2019-03-12T15:59:19Z
33’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي العين في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعات الإيرانية
2019-03-12T15:58:52Z
32’جمال معروف انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى حدود المنطقة من العمق وسدد كرة قوية إصطدمت بالقائم الأيمن وأبعدها الدفاعات
2019-03-12T15:58:37Z
31’اوووووووووووووووووووووووه...القائم يحرم الزعيم من هدف محقق
2019-03-12T15:58:23Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-03-12T15:57:16Z
29’كرة ثابتة نفذها جودون مينساه مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات العين
2019-03-12T15:56:03Z
28’خطأ لصالح أياندا باتوسي في منتصف الميدان بعد تدخل من تونجو دومبييا
2019-03-12T15:55:47Z
27’المباراة تُستأنف الآن باسقاط للكرة من نصيب لاعبي استقلال
2019-03-12T15:55:30Z
26’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه
2019-03-12T15:55:05Z
25’سقوط اللاعب أحمد برمان بعد الركنية الأخيرة بداعي الإصابة
2019-03-12T15:53:37Z
24’ركنية لصالح فريق استقلال نُفذت مقوسة إلى داخل المنطقة عن طريق روزبيه شيمسي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدها خالد عيسى ببراعة إلى خارج المنطقة، وصلت أمام فرشيد بغيري الذي سددها قوية إصطدمت بالدفاعات
2019-03-12T15:52:09Z
23’تسوكاسا شيوتاني انطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات استقلال
2019-03-12T15:51:15Z
22’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي استقلال في منتصف الميدان
2019-03-12T15:49:28Z
21’كرة ثابتة نفذها بندر الأحبابي قوية على المرمى مرت بعيدة وبسلام على مرمى الحارس مهدي رحمتي
بطاقة صفراء
2019-03-12T15:48:50Z
20’خطأ لصالح خالد خلفان من على حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من فرشيد بغيري
2019-03-12T15:48:19Z
19’تمريرة بينية عن طريق عامر عبد الرحمن في إتجاه بندر الأحبابي المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت الكرة عليه وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-03-12T15:47:30Z
18’تمريرة بينية عن طريق أياندا باتوسي في إتجاه إسماعيل جونسالفيس المنطلق على حدود المنطقة، لكن حكم المباراة يشير إلى وجود حالة تسلل
2019-03-12T15:46:59Z
17’المدافع علي كريمي لاعب استقلال خرج من الملعب لتغيير حذائه
2019-03-12T15:46:21Z
16’خطأ لصالح فرشيد بغيري بعد تدخل من محمد فايز في منتصف الميدان
2019-03-12T15:46:04Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-03-12T15:44:42Z
13’كرة ثابتة نفذها ريان يسلم مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات الإيرانية
2019-03-12T15:44:10Z
12’خطأ لصالح شيوتاني في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من جودون مينشا
2019-03-12T15:37:58Z
11’تصويبة قوية عن طريق جمال معروف من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ببراعة وأبعدها إلى خارج المنطقة
2019-03-12T15:37:27Z
10’ركلة ركنية نفذها ريان يسلم مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت استقلال طهران
2019-03-12T15:36:42Z
9’انطلاقة عن طريق ريان يسلم من الجانب الأيمن لداخل المنطقة ثم حاول إرسال عرضية، لكن تدخل من فاوريا غفوري الذي أبعد الكرة إلى ركنية
2019-03-12T15:35:23Z
8’لاعبي العين يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن امتصاص حماس لاعبي فريق استقلال
2019-03-12T15:34:35Z
7’فرشيد إسماعيلي سدد كرة من خارج المنطقة في محاولة خطف هدف أول مبكر، لكن يقظة من خالد عيسى الذي أمسك الكرة بثبات
2019-03-12T15:34:04Z
6’انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر عن طريق ميلاد زكيبور إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس خالد عيسى
2019-03-12T15:33:52Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل قائم بين الفريقين
2019-03-12T15:33:08Z
4’غاوريا غفوري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-03-12T15:32:01Z
3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان
2019-03-12T15:31:41Z
2’استقلال بالزي الأزرق على اليسار والعين بالزي الأبيض على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-03-12T15:30:58Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية مباراة الاستقلال والعين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2019— Al Ain FC (@alainfcae) March 12, 2019
كل التوفيق للزعيم العالمي 💪 #نادي_العين@TheAFCCL @theAFCCL_ar pic.twitter.com/nF53dXwvr1
2019-03-12T15:26:44Z
يقود اللقاء تحكيميًَا الحكم العماني أحمد الكاف
إليكم تشكيل العين لمباراة اليوم
2019-03-12T15:11:01Z
يبدأ المدرب خوان كارلوس جاريدو بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من
خالد عيسى / محمد فايز / ريان يسلم / مهند سالم / تسوكاسا شيوتاني / بندر الأحبابي / أحمد برمان / عامر عبد الرحمن / تونجو دومبيا / خالد خلفان / جمال معروف
تشكيلة العين أمام فريق الاستقلال #نادي_العين @TheAFCCL @theAFCCL_ar pic.twitter.com/7KqDZnVhRe— Al Ain FC (@alainfcae) March 12, 2019
إليكم تشكيل استقلال لمباراة اليوم
2019-03-12T15:08:51Z
يبدأ المدرب بطريقة فينفريد شافير بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمهدي رحمتي / فاوريا غفوري / علي كريمي / بيمان منتظري / ميلاد زكيبور / فرشيد بجيري / جودون مينشا / أياندا باتوسي / فرشيد إسماعيلي / إسماعيل جونسالفيس
2019-03-12T15:03:29Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الوحدة فريق استقلال فريق العين في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال