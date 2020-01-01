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أخبار الانتقالات: ميسي يهدد صفقة لاوتارو وليفربول الأقرب لتياجو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lionel Messi Lautaro Martinez Barcelona Inter 2019
Getty Images

ميسي يحرم برشلونة من التعاقد مع لاوتارو

2020-08-30T16:34:41Z

برشلونة قد يفشل في جلب بديل لويس سواريز بسبب الأرجنتيني

تسبب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في تراجع لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، عن قراره باللعب لصالح النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل..

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة الكتلان بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ لاوتارو تراجع عن رغبته في الرحيل إلى برشلونة بعد أزمة ميسي مع النادي الكتالوني واقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق.

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Lautaro Martinez Lionel Messi Inter Barcelona 2019-20 GFX
Getty/Goal

مانشستر يونايتد يتقدم خطوة على ليفربول في سباق تياجو ألكانتارا

2020-08-30T16:29:53Z

الإسباني يقترب من مزاملة محمد صلاح

يبدو أن مفاوضات ليفربول ومحاولاتهم لتقليل المقابل المادي لتياجو ألكانتارا قد جعلتهم يتراجعون خطوة في سباق التعاقد معه هذا الصيف، بينما مانشستر يونايتد يتقدم.

وارتبط الرديز وتياجو ألكانتارا منذ حوالي أسبوعين وأكدت العديد من المصادر الإنجليزية أن الأمور في طريقها لأن تتم ويتبقى فقط الإعلان الرسمي. 

وفي الساعات الماضية، بدأت المصادر الإنجليزية تتحدث عن تقدم مانشستر يونايتد خطوة في سباق التعاقد مع تياجو وتراجع ليفربول. 

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Liverpool Thiago GFX
Getty/Goal

الليجا تساند برشلونة رسمياً ضد ميسي

2020-08-30T16:27:07Z

الأرجنتيني مصر على الرحيل

أصدرت رابطة الدوري الإسباني بياناً بخصوص الموقف القانوني للأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة والحديث عن الشرط الجزائي بعقده مع النادي.

ميسي يطالب ناديه بالرحيل مجاناً استناداً على وجود بند يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم، ما يرفضه ناديه ويقول إن الشرط ساري في يونيو فقط.

وخرجت رابطة الليجا ببيان تساند فيه مزاعم النادي الكتالوني، وذكرت فيه أن موقفه قانوني وسليم، وأنه محق في مطالبته بقيمة الشرط الجزائي بعقد ميسي البالغة قيمته 700 مليون يورو.

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Messi Bartomeu
Getty/Goal

جيرارد ديولوفيو يضغط للعودة لميلان

2020-08-30T16:26:15Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب جيرارد ديولوفيو يضغط في الوقت الحالي على ناديه واتفورد من أجل العودة لميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن وكيل يعرف أن ميلان سيتحرك فقط حال ضغط اللاعب على ناديه.

تونالي يمنح ميلان الضوء الأخضر

2020-08-30T16:25:40Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي اللاعب ساندرو تونالي قد وافق على الانضمام لصفوف ميلان بالفعل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي سيحاول حسم كل شيء خلال 48 ساعة مع بريشيا.

رسميًا .. يوفنتوس يعلن التعاقد مع وستون مكيني

2020-08-30T16:23:02Z

الصفقة الأولى لبيرلو مع البيانكونيري

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إتمام التعاقد مع وستون مكيني من صفوف شالكه الألماني ليكون أول تعاقدات المدرب الجديد أندريا بيرلو.

مكيني تجاوز الفحص الطبي وانضم إلى بطل الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة مقابل مقابل 4.5 مليون يورو مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

Weston McKennie Juventus GFX

بيرلو يتصل بدجيكو

2020-08-30T16:22:28Z

تواصل أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس مع اللاعب البوسني إدين دجيكو للحديث معه حول دوره في الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، حيث أكد له أنه سيلعب خلف ديبالا ورونالدو في خطة 3-4-1-2.

هيجواين يتفاوض مع إنتر ميامي

2020-08-30T16:22:00Z

جونزالو هيجواين نجم فريق يوفنتوس يتفاوض في الوقت الحالي مع نادي إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام.

جاء هذا عقب أن أكد أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس عدم حاجته لوجود النجم الأرجنتيني في الموسم الجديد.

يوفنتوس يتخلص من شرط بيتانكور

2020-08-30T16:20:35Z

توصل نادي يوفنتوس لاتفاق مع نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني من أجل إلغاء البند الذي ينص على حصول الأخير على 50% من قيمة البيع المستقبلي للاعبه السابق.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي سيدفع 16 مليون يورو من أجل إلغاء ذلك الشرط

بيرلو يطلب فيدال

2020-08-30T16:19:27Z

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب أرتورو فيدال من جديد قادمًا من برشلونة.

جاء هذا بطلب خاص من زميله السابق أندريا بيرلو في وسط ملعب يوفنتوس، والذي أصبح المدير الفني الحالي للفريق.

سواريز يقرر معاملة برشلونة على طريقة بيل

2020-08-30T16:17:12Z

كشفت مصادر خاصة لجول عن خطة لويس سواريز للتعامل مع برشلونة بعد قرار النادي الكتالوني بالاستغناء عنه وعدم الاعتماد عليه في الموسم القادم.

التقارير تشير إلى أن رونالد كومان، مدرب البلاوجرانا الجديد، يعتبر الأوروجوياني خارج حساباته، مما ربطه بعدة أندية كبرى في الأيام الماضية.

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suarez

ميسي ينفذ تهديده .. أسطورة برشلونة يتخلف عن فحوصات كورونا

2020-08-30T16:15:10Z

الأرجنتيني يتخلف عن موعد خضوعه لفحوصات فيروس كورونا.

نفذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تهديده بعدم الحضور لموعد خضوعه لفحوصات فيروس كورونا استعدادًا للموسم الجديد.

جاء هذا بعدما تخلف ميسي عن الموعد الذي حدده له النادي للخضوع للفحوصات عن طريق الفريق الطبي في مركز التدريب صباح اليوم الأحد.

وسيعاني ليونيل ميسي من الكثير من العقوبات من قبل ناديه برشلونة، حال استمر في التخلف عن تدريبات الفريق وتجمعاته.

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Lionel Messi Barcelona 2019-20
Getty

إبراهيموفيتش: لن أكون كالدمية في ميلان، ومستعد للتضحية من أجل الفريق

2020-08-30T16:12:35Z

أعرب زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان عن سعادته بتجديد تعاقده رفقة الفريق، وأكد على تطلعه للفترة المقبلة في صفوف النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي لميلان، وأكد خلالها أنه مستعد للتضحية من أجل الفريق.

وقال إبراهيموفيتش: "أردت أن أعود لمنزلي حتى نبدأ بالعمل من جديد ونحصل على نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة بوجودي".

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(C)Getty Images