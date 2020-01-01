أخبار الانتقالات: ميسي يهدد صفقة لاوتارو وليفربول الأقرب لتياجو

برشلونة قد يفشل في جلب بديل لويس سواريز بسبب الأرجنتيني

تسبب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في تراجع لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، عن قراره باللعب لصالح النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل..

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة الكتلان بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ لاوتارو تراجع عن رغبته في الرحيل إلى برشلونة بعد أزمة ميسي مع النادي الكتالوني واقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق.

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