أخبار الانتقالات: نجم ليفربول صفقة كومان الأولى وسيلفا يوضح سبب رفض لاتسيو

ساوثامبتون يقترب من ويلبيك
برز ساوثامبتون كمرشح قريب للتعاقد مع داني ويلبيك مهاجم واتفورد، وفقًا لصحيفة ذا صن.
ويلبيك حريص على الانتقال بعد هبوط القديسين، ومن المتوقع أن يكلف حوالي 5.5 مليون جنيه استرليني (7 ملايين دولار) مع شرط جزائي في عقده.
سيلفا يكشف سبب رفضه لاتسيو لصالح سوسييداد
قال دافيد سيلفا إن أسلوب لعب ريال سوسييداد واعتبارات الأسرة دفعته إلى اختيار الباسك كوجهة تالية له بدلاً من لاتسيو.
بعد 10 سنوات من النجاح الهائل في مانشستر سيتي، غادر سيلفا إنجلترا كلاعب حر مع الكثير من الأندية حول العالم التي تبدي اهتمامًا.
العاصمي الإيطالي أنهى الموسم الحالي في المركز الرابع، ودائمًا ما ينافس على صدارة الدوري الإيطالي.
لكن في خطوة غير متوقعة قام سيلفا بالتوقيع مع سوسييداد يوم الإثنين بعقد لمدة عامين.
مانشستر يونايتد مهتم بديفيد بروكس
يحظى ديفيد بروكس جناح بورنموث باهتمام طويل الأمد من مانشستر يونايتد، حيث يفكر النادي في اتخاذ خطوة لشرائه هذا الصيف، وفقًا لتقارير أخبار مانشستر المسائية.
من المتوقع أن يكلف اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا حوالي 40 مليون جنيه استرليني (52 مليون دولار) لكن أي خطوة الآن مترتبة على ما إذا كان الشياطين الحمر قادرين على التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو.
دولوفيو يأكد رحيله عن واتفورد
أكد مهاجم واتفورد جيرارد دولوفيو رحيله عن الفريق هذا الصيف، وأن العودة للدوري الإسباني ممكنة.
صرح اللاعب لراديو كات قائلًا: "سينتهي وقتي مع واتفورد هذا الصيف، لا أعلم إلى أين سأذهب، الدوري الإسباني هو خيار".
فاتي يستبدل شقيق ميسي بوكيل رونالدو
الشاب لم يعلن عن السبب
عين نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي جورج مينديش وكيله الجديد، وفقًا لتقرير موندو ديبورتيفو.
ويمثل مينديش أيضًا كريستيانو رونالدو ونيلسون سيميدو وأنخيل دي ماريا من بين النجوم البارزين الآخرين.
كان وكيل فاتي السابق رودريجو ميسي (شقيق ليونيل)، ولم يبدي النجم الصاعد أي أسباب لهذا التغيير.
برشلونة يحدد أولى صفقاته مع برشلونة
نجم ليفربول مطلوب في الكامب نو
أفادت تقارير صحفية أن المدير الفني الجديد لنادي برشلونة يريد ضم جيورجينو فاينالدوم كأول صفقة له مع الفريق.
تعاقد النادي الكتالوني بالفعل مع بيانيتش في خط الوسط، لكن على ما يبدو أن كومان مقتنع بإبن موطنه فاينالدوم، ويريد قيادته مرةً أخرى كما كان الحال في المنتخب الهولندي.
آرسنال قريب من جابريل
آرسنال على وشك إتمام شراء مدافع ليل جابريل ماجالهايس، بحسب فوتبول لندن.
بلغت قيمة اللاعب 30 مليون يورو، ويقال الآن أن المدافع وافق على قيمة الصفقة.
كومان يجتمع مع ميسي سريعًا ويبدأ في تحديد مستقبل "الأبقار المقدسة"
الهولندي يبدأ سريعًا
يستعد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، للقيام باجتماع عاجل مع قادة النادي الكتالوني من اللاعبين فورًا بعد تقديمه إلى الصحافة في الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لما أوردته تقارير الصحف الإسبانية.
جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، أعلن بالأمس تعيين كومان قبل أن يؤكد القرار بصورة رسمية مساء الأربعاء، وتبدأ بالتبعية أولى خطوات المدرب الهولندي في السيطرة على مقاليد الأمور في كامب نو.
كومان سوف يعقد اجتماعًا إلكترونيًا مع ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه لتواجدهم جميعًا في فترة إجازاتهم بعيدًا عن كتالونيا، ويهدف الاجتماع إلى وضع أسس المرحلة المقبلة مع قادة غرف خلع الملابس.
توتنهام يعود لديبالا
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت اهتمام جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.
النادي اللندني حاول ضم اللاعب الصيف الماضي لكنه فشل، وسيعود بمحاولة جديدة هذا الصيف، نظراً لإعجاب مورينيو بقدراته.
وتأتي هذه الأنباء رغم تصريحات وكيل أعمال ديبالا، حول رغبته في البقاء مع يوفنتوس وتجديد عقده في أقرب فرصة ممكنة.
رسمياً .. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه إلى دورتموند
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن انتقال لاعبه رينيير جيسوس إلى نظيره الألماني بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.
جيسوس برز كأحد أفضل المواهب في البرازيل، لينضم لصفوف ريال قادماً من فلامنجو مقابل 30 مليون يورو في يناير الماضي.
وجاء ذلك وفقاً للبيان الرسمي الذي نشره ريال، ليؤكد استمرار اللاعب في الفريق الألماني حتى يونيو 2022.