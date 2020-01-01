أخبار الانتقالات: ميسي يريد الرحيل وبرشلونة يوافق!

يبدو أن مسلسل بقاء ليونيل ميسي أو مغادرته لناديه برشلونة ستزداد إثارته في الفترة المقبلة، وهذه المرة بعد خروج تقارير تشير إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي لا يمانعون رحيل البرغوث كما يُريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن ميسي أبلغ مدربه الجديد رونالد كومان أنه لا يود الاستمرار في كامب نو مع إيمانه بأن المغادرة هذا الصيف صعبة بسبب الشرط الجزائي الضخم الموجود في تعاقده مع النادي الكتالوني

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