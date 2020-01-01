أخبار الانتقالات: ميلان لن يفرط في دوناروما والسيتي يرفض تخفيض سعر ساني

مانشستر سيتي يرفض تخفيض سعر ساني
السيتي يرفض التساهل مع البايرن
أشارت صحيفة تيليغراف إلى أن مانشستر سيتي لا ينوي تخفيض سعر ليروي ساني المطلوب في بايرن ميونخ منذ فترة طويلة.
وأكد بيب جوارديولا إلى أن الألماني رفض تجديد عقده ع السيتيزنس، والذي سينتهي في صيف 2021، ورغم ذلك لا ينوي السيتي تخفيض سعره مقابل رحيله مع بداية سوق الانتقالات.
فيرجسون مطلوب في آرسنال وتوتنهام
صراع إنجليزي على بايلي
نجم الدوري الألماني مطلوب في الدوري الإنجليزي
ذكرت صحيفة ديلي ميل أن تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يرغبون في الحصول على توقيع ليون بايلي لاعب باير ليفركوزن في سوق الانتقالات.
وقد لفت انتباه الأندية بعد أن صنع هدفين في منتصف الأسبوع أمام كولن، ويرى فيه بديلاً لجادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند خاصةً وأنه أرخص سعرًا.
بايرن ميونخ مهتم بجوهرة باريس سان جيرمان
أفادت صحيفة لو 10 سبورت أن مستقبل معجزة باريس سان جيرمان عادل عشوش محاط بالغموض، حيث يعد بايرن ميونخ آخر المهتمين بضمه مع بداية سوق الانتقالات.
لكن أشيع في الفترة الأخيرة أن سانت إتيان قريب من توقيع صاحب الـ17 عامًا.
ميلان يضغط لبقاء دوناروما
النجم الشاب مطلوب في باريس سان جيرمان
وفقًا لتوتوسبورت، فإن ميلان مستعد لفعل أي شيء من أجل بقاء جيانلويجي دوناروم حارس الفريق الأول.
الشاب الإيطالي مطلوب بقوة في باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات، وجدير بالذكر أن عقده مع الروسونيري ينتهي في صيف 2021.
مانشستر يونايتد يفسخ عقد ماكجي
أشارت صحيفة ستار إلى أن ديون ماكجي انتهت علاقته مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أنه أصبح لاعبًا حرًا يمكنه الانضمام لأي فريق مع بداية سوق الانتقالات.
ماكجي مطلوب في واتفورد ووست هام في الدوري الإنجليزي، كذلك مطلوب في رينجرز الاسكتلندي.
رافائيل يرغب في الرحيل عن ليون
بحسب تقارير نشرت على لو بروجريس، فإن رافائيل يرغب في ترك ليون مع بداية سوق الانتقالات.
وينتهي عقد نجم مانشستر يونايتد السابق في الصيف القادم، وهو مطلوب في فريق فلومينينسي البرازيلي.