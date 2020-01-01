أخبار الانتقالات: السيتي يقترب من كوليبالي وبوجبا يريد الرحيل

اقترب سامبدوريا من ضم لاعب خط وسط ليستر سيتي رسميًا أدريان سيلفا، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.

أمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا آخر 18 شهرًا على سبيل الإعارة في موناكو، والذي لم يقدم له بعد عقدًا لشرائه.

يأمل كلاوديو رانييري مدرب ليستر السابق الآن أن يتمكن من بيع سيلفا إلى سامبدوريا، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية عقد النجم البرتغالي الحالي في ملعب كينج باور في عام 2021، ويصبح حينها لاعب حر وينتقل مجانًا.