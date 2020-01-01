أخبار الانتقالات: السيتي يخطط لخطف لاوتارو وبرشلونة يتحرك لجارسيا

بيرلو يريد ضم نيستا إلى يوفنتوس
تعطيل صفقة كافاني إلي بنفيكا، ومن سيكون بديله؟
أفادت تقارير صحفية أن المحادثاث قد توقفت بين نادي بنفيكا و النجم إدينسون كافاني.
وكان مهاجم أوروجواي قريب من الإنضمام للعملاق البرتغالي، لكن النادي لا يستطيع تحمل مطالبه.
ويفكر بنفيكا في الانقضاض على داروين نونيز البالغ من العمر 21 عامًا بدلاً من كافاني، بينما كان كافاني مطلوبًا في السابق من قبل إنتر ويوفنتوس ولاتسيو وروما.
برشلونة ينتظر رد السيتي بشأن عرض جارسيا
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة قدم عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو لشراء لاعب مانشستر سيتي الشاب إريك جارسيا.
ينتظر الفريق الكتالوني رد السيتي لكنهم ليسوا على إستعداد لزيادة هذا السعر، في حال رفض السيتي العرض، سينتظر الكتلان حتى يناير للحصول عليه بسعر أقل أو التوقيع معه مجانًا الصيف المقبل.
تشيلسي قريب من شراء تشيلويل
يقترب تشيلسي وليستر سيتي من التوصل لاتفاق لإتمام شراء الظهير الأيسر بن تشيلويل، حسب شبكة سكاي سبورتس.
احتل نجم ليستر مكانة عالية في قائمة البلوز، وقدم مع الثعالب آداء جيد جداً، مما دفع النادي لإتمام شراء اللاعب.
كامافينجا يرفض الانتقال إلى ريال مدريد
أصر إدواردو كامافينجا على أنه سيبقى في رين لموسم 2020-21 وسط شائعات مستمرة عن الانتقال إلى ريال مدريد.
ميلان يستعد لاتخاذ خطوة لضم نجم توتنهام أورييه
باريس سان جيرمان يراقب بافارد
يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ بنيامين بافارد، بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية.
أفادت تقارير أن البايرن قد وضع سعرًا يبلغ حوالي 45 مليون يورو (40 مليون جنيه إسترليني / 52 مليون دولار) للاعب الذي حقق بطولة كأس العالم، والذي يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيمن أو الدفاع.
كونتي: "لست متأكدا من أنني سأكون مدرب إنتر الموسم المقبل"
صرح أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، إنه قد لا يكون في السان سيرو الموسم المقبل.
شاهد الإيطالي هزيمة فريقه بنتيجة 3/2 أمام اشبيلية، في نهائي الدوري الأوروبي (اليوربا ليج)، لينهي موسم الإنتر بدون تحقيق لقب وفي المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع اليوفي، الذي حقق اللقب بفارق نقطة وحيدة عن الإنتر.
مانشستر يونايتد يوقع مع النجم الشاب هانسن آرون
أكد نادي ترومسو النرويجي مغادرة إيزاك هانسن آرون للنادي بعد موافقته على التوقيع مانشستر يونايتد.
قدم المهاجم أول ظهور له مع ترومسو في سن 15، وظهر بمستوى عالي وآداء متميز جدًا، ويعتبر نجم المستقبل.
السيتي يستعد لخطف مارتينيز
يريد بيب جوارديولا خطف مهاجم الإنتر من برشلونة.
وفقًا لصحيفة ذا صن فإن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع مهاجم إنتر لوتارو مارتينيز.
وتفاوض برشلونة من أجل ضم المهاجم، بعرض وصل قيمته إلى 81 مليون جنيه إسترليني.