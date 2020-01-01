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أخبار الانتقالات: ديبالا يتمنى عودة بوجبا ونابولي يحبط مانشستر يونايتد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 8 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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أنخيلينيو يعود لمانشستر سيتي

2020-06-08T08:44:26Z

بحسب MEN، فإن أنخيلينيو سيعود لمانشستر سيتي بعد نهاية فترة الإعارة التي يقضيها في لايبزيج.

الفريق الألماني قد لا يستطيع تفعيل شرط الشراء في عقد اللاعب المقدر بحوالي 25 مليون جنيه استرليني.

وقد خاض صاحب الـ23 عامًا 12 مباراة مع الفريق الألماني في جميع البطولات هذا الموسم، وذلك منذ انضمامه في يناير الماضي.

توتنهام يغادر السباق على زانيولو

2020-06-08T08:44:10Z

أنهى توتنهام ملاحقته لاعب خط وسط روما نيكولو زانيولو، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

كان السبيرز يراقب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا عن كثب هذا الموسم بهدف التقدم بعرض من أجل ضمه في سوق الانتقالات.

لكن الجيالوروسي حدد سعر زانيولو عند 62 مليون جنيه استرليني، والفريق اللندني لن يستطيع توفير هذا المبلغ مع بداية الميركاتو بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

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لوفرين على رادار روما

2020-06-08T08:43:54Z

أشارت جازيتا ديلو سبورت إلى أن روما مهتم بالتعاقد مع مدافع ليفربول مع بداية سوق الانتقالات في الصيف.

ويخطط الجيالوروسي للتحرك نحو الكرواتي في حالة فشل الوصول لاتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن كريس سمولينج.

وقد يكون هذا الموسم هو الأخير لوصيف كأس العالم، فمنذ وصول فيرجيل فان دايك في يناير 2018 تقلص معدل مشاركاته مع الريدز.

وولفرهامبتون يستفسر بروجاني

2020-06-08T08:43:43Z

استفسر وولفرهامبتون عن وضع مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني قبل بداية سوق الانتقالات.

وبحسب برمنجهام ميل، فإن صاحب الـ25 عامًا يعاني من التهميش وقلة المشاركات في فريق السيدة العجوز، لكنه لفت أنظار الذئاب وقد يكون تدعيمًا جيدًا للفريق في الميركاتو القادم.

شارك روجاني في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم مع البيانكونيري في الدوري الإيطالي.

بيلينجهام يفضل بوروسيا دورتموند على مانشستر يونايتد

2020-06-08T08:43:31Z

بحسب برمنجهام ميل فإن موهبة فريق برمنجهام جودي بيلينجهام يفضل الانضمام لبوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات، رغم تواجد اهتمام من مانشستر يونايتد.

ولفت صاحب الـ16 عامًا الأنظار مع فريقه في دوري البطولة الإنجليزية هذا الموسم، وهو ما جعله مطلب للفرق الأوروبية.

سعر كوليبالي لن ينخفض بسبب فيروس كورونا

2020-06-08T08:43:05Z

نابولي لا ينوي التنازل

شدد نابولي على أنه لن يسمح لخاليدو كوليبالي بالمغادرة بسعر أقل من المطلوب، وأن سعره لن ينخفض بداعي الأزمة المالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ارتبط المدافع السنغالي بالانتقال إلى عملاقي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول مع بداية سوق الانتقالات، ورغم أن الأندية قد تضررت في جميع أنحاء أوروبا من تأثير الوباء لن يتنازل فريق الجنوب الإيطالي عن مطالبه المالية مقابل توقيع نجم الفريق.

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نابولي يحبط خطط مانشستر يونايتد لضم كوليبالي

2020-06-08T08:42:48Z

أشارت ميرور إلى أن آمال مانشستر يونايتد تبددت في التعاقد مع مدافع نابولي خاليدو كوليبالي مع بداية سوق الانتقالات هذا الصيف.

فريق الجنوب الإيطالي غير مستعد على تخفيض المبلغ المطلوب من أجل التخلي عن لاعبه، والبالغ 100 مليون جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي قد لا يتمكن الشياطين الحمر من توفيره نظرًا للأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.

ديبالا يتمنى عودة بوجبا ليوفنتوس

2020-06-08T08:42:36Z

تحدث نجم يوفنتوس باولو ديبالا عن إعجابه بلاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا الذي ارتبط بالعودة إلى تورينو مع بداية سوق الانتقالات.

حصل الأرجنتيني على القميص التاريخي للبيانكونيري الذي يحمل الرقم 10 بعد رحيل بطل كأس العالم 2018، ويأمل نجم البيانكونيري الآن في إعادة لم الشمل بزميله القديم هذا الصيف.

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مانشستر سيتي يدخل السباق على تشيلويل

2020-06-08T08:42:22Z

الإنجليزي مطلوب لكن سعره لن يكون منخفضًا

بحسب ما أوردت صحيفة تلغراف، فإن بن تشيلويل مدافع ليستر سيتي جذب اهتمام مانشستر سيتي.

ارتبط الظهير الأيسر بالانتقال إلى تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات، لكن فريق بيب جوارديولا يبدو الآن على استعداد لاتخاذ خطوة نحو نجم الثعالب.

يمكن أن يقترب سعر الإنجليزي الدولي من 85 مليون جنيه استرليني، وهو سعر قريب من قيمة صفقة انتقال هاري ماجواير لمانشستر يونايتد.

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