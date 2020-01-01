أخبار الانتقالات: كوتينيو أول صفقات السعودية الكبرى في نيوكاسل وتحديد مصير رونالدو

أوضحت "موندو" نقلاً عن "فرانس فوتبول" أن مسؤولي نيوكاسل دخلوا في مفاوضات مع فريق عمل ووكلاء البرازيلي فيليبي كوتينيو تمهيداً لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن المحادثات الأولية بين الطرفين شهدت تفاهماً كبيراً يبشر بإتمام الصفقة، وأن برشلونة هو الآخر يسعى لخروجها للنور من أجل إنقاذ موازنته.

الصحيفة أكدت على سابق حديثها بسماح النادي الكتالوني برحيل لاعبه على سبيل الإعارة مقابل قرابة 10 مليون يورو، ولكن يتوقع أن بيعه النهائي سيكون مقابل 80 مليون يورو تقريباً.