أخبار الانتقالات: لالانا قد يبقى في ليفربول وتشيلسي يدخل سباق هافيرتس

الجانرز متشوقون لضم نجم الروخيبلانكوس

حدد آرسنال لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي كهدف أول له مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

الجانرز على استعداد لدفع 50 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى استاد الإمارات عندما يُعاد فتح الميركاتو.

شارك بارتي في 35 مباراة لأتليتيكو مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف.