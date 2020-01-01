مدونة حية

أخبار الانتقالات: عرض جديد للويس من ليفربول وويليان يقترب من آرسنال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
Willian Arsenal GFX
Getty/Goal

على آرسنال التصرف بسرعة من أجل جابرييل

2020-08-07T14:31:06Z

آرسنال يحتاج لاتخاذ موقف سريع إذا كان يريد إتمام الصفقة مع جابرييل ماجاليس.

وبحسب موقع UOL  فإن نابولي أيضًا يسعى لضم اللاعب بعد احتمال رحيل مدافعهم خاليدو كوليبالي.

مانشستر يونايتد يراقب ميريت

2020-08-07T14:30:50Z

أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بحارس نابولي أليكس ميريت حسب الديلي ستار.

الشياطين الحمر لديهم بعض الشكوك عن دافيد دي خيا، دين هندرسون وسيرخيو روميرو في سوق الانتقالات ويريدون الاطمئنان أن هناك بدائل حاضرة.

مانشستر يونايتد يستمع للعروض القادمة للينجارد

2020-08-07T14:29:08Z

مانشستر يونايتد على استعداد للاستماع إلى عروض جيسي لينجارد، حسب صحيفة الجارديان .

بعد هبوط مستوى الدولي الإنجليزي في الموسم الماضي قد يرحل عن أولد ترافورد.

"مان يونايتد يجب أن يذهب ويحصل على ماندجوكيتش مجانًا"

2020-08-07T14:29:08Z

يجب أن يتطلع مانشستر يونايتد إلى "الذهاب والحصول على ماندجوكيتش مجانًا"، كما قال أوين هارجريفز مع استمرار وجود الشياطين الحمر في السوق للحصول على هداف آخر.

وقال هارجريفز لبي تي سبورت: "ربما تذهب وتحصل على ماريو ماندجوكيتش مجانًا، ومهاجم من نوع مختلف.

خطة تشيلسي لضم رايس

2020-08-07T14:25:01Z

البلوز يستعد لضم نجم الهامرز

يستعد تشيلسي لتقديم عرض بقيمة 65 مليون جنيه استرليني لنجم وست هام ديكلان رايس، وفقا لصحيفة ديلي ستار.

يتوق البلوز إلى إعادة وجه مألوف إلى كتيبتهم بعد أن سمح سابقًا للاعب الإنجليزي بمغادارة أكادميتهم.

rice
(C)Getty Images

اليونايتد خطط لخطف آكي من السيتي

2020-08-07T14:24:13Z

أفادت تقارير أن مانشستر يونايتد كان مهتمًا بلاعب بورنموث السابق ناثان آكي قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، بحسب سكاي سبورتس نيوز.

وضع الشياطين الحمر رقماً قياسياً عالمياً للمدافع عندما وقعوا مع هاري ماجواير العام الماضي، وزُعم أنهم حريصون على ضم آكي كشريك محتمل للاعب الإنجليزي الدولي.

ولكن ، ضم السيتي الدولي الهولندي بعقد مدته خمس سنوات هذا الأسبوع.

مدرب بايرن يلمح إلى تحرك الدوري الإنجليزي لصالح تياجو

2020-08-07T14:23:47Z

ألمح هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ إلى أن تياجو ألكانتارا قد يكون في طريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسط تكهنات متكررة بالانتقال إلى ليفربول.

وقال فليك في تصريح له على سبورت 1: "إذا كان يريد المحاولة مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن ، فأنا أتفهم ذلك تمامًا. لكن سيكون عارًا لأن تياجو يمنح لعبتنا شيئًا محدداً".

ليفربول يجهز صفقة تبادلية لضم لويس

2020-08-07T14:23:20Z

يستعد ليفربول لإضافة ياسر العروسي كجزء من عرض مستقبلي لجمال لويس من نوريتش سيتي بعد رفض عرضه الأول، بحسب ديلي ميل.

تم رفض عرض مقدم من الريدز بـ10 مليون استرليني مقابل الظهير الأيسر.

ومع ذلك، لا يزال فريق يورجن كلوب يشعر أنه قد يتمكن من الحصول على اللاعب وقد يستخدم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا كجزء من الصفقة.

أرتور يستعد للمحادثات النهائية مع برشلونة

2020-08-07T14:22:28Z

من المتوقع أن يعود أرتور إلى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع للإشراف شخصياً على إنهاء عقده مع النادي الكتالوني ، حسب ماركا.

ورفض الدولي البرازيلي اللعب مع البلوجرانا في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر ولم يعد منذ البداية للنادي في نهاية موسم الدوري الإسباني.

ومع ذلك ، سيعود الآن إلى كامب نو لإنهاء إقامته رسميًا هناك قبل أن يتوجه إلى يوفنتوس.

برشلونة يقدم عرضًا بقيمة 14 مليون جنيه استرليني لشراء جارسيا

2020-08-07T14:22:01Z

من المقرر أن يقدم برشلونة عرضًا بقيمة 15 مليون يورو (14 مليون جنيه استرليني / 18 مليون دولار) لإريك جارسيا في الأيام المقبلة بعد رفض المدافع تمديد العقد مع مانشستر سيتي.

جعل العملاق الكتالوني اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا هدفه الأول مع انتقال عقده في استاد الاتحاد إلى عامه الأخير.

ويليان يقترب من آرسنال

2020-08-07T14:21:03Z

البرازيلي قد يتحول للجانرز

آرسنال يقترب من صفقة مدتها ثلاث سنوات مع ويليان ، حسب قناة سكاي سبورتس.

يقترب المهاجم البرازيلي الدولي من نهاية عقده مع تشيلسي وقد يكون على وشك الانضمام للجانرز مجاناً.

Willian Arsenal GFX
Getty/Goal