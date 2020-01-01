أخبار الانتقالات: خطوة جديدة تقرب ميسي من إنتر وصدمة في ريال مدريد

أشارت تقارير ألمانية إلى محاولات من بوروسيا دورتموند مع نجمه جادون سانشو من أجل الإبقاء عليه وإقناعه برفض عرض مانشستر يونايتد والاستمرار الموسم المقبل.

وذكرت "بيلد" أن الآن موقف بوروسيا دورتموند هو عرض التجديد على سانشو، مع رفع راتبه إلى ضعف الحالي الذي يقارب 12 مليون يورو موسمياً.

وأضافت "بيلد" أن بوروسيا وضع موعداً نهائياً ليونايتد من أجل إتمام الصفقة الإثنين المقبل، وإنهاء الاتفاق بين الطرفين على المبلغ النهائي وطريقة دفعه.