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أخبار الانتقالات: اليونايتد يريد فان دي بيك ودورتموند يستهدف سانشو الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 10 مايو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Getty/Goal

برشلونة يقترب من توقيع بيانيتش

2020-05-10T16:26:13Z

يبدو أن نجم البيانكونيري اقترب من الرحيل

بحسب سبورت الكتالونية فإن برشلونة على وشك ضم ميراليم بيانيتش مع بداية سوق الانتقالات.

اقترب لاعب خط وسط يوفنتوس من الاتفاق مع لإبرام عقد مع الكتلان لمدة أربع سنوات ، على الرغم من أن المفاوضات بين الناديين لم تنته بعد.

رابيو منفتح على الانضمام لمانشستر يونايتد

2020-05-10T16:09:58Z

لاعب خط وسط يوفنتوس أدريان رابيو منفتح للانتقال في الصيف لمانشستر يونايتد، حسب تقارير الديلي ميل.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يكافح من أجل الحفاظ على مكان في التشكيل الأساسي للبيانكونيري منذ انضمامه إلى النادي من باريس سان جيرمان العام الماضي.

رابيو سينظر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع اليونايتد ، الذي ارتبط بالفرنسي قبل وصوله إلى إيطاليا.

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نانت يستهدف متوسط ميدان ليفربول

2020-05-10T16:06:28Z

نانت مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط ليفربول بيدرو تشيريفيلا في سوق الانتقالات، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

النادي الفرنسي على استعداد للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لمدة ثلاث سنوات في وقت لاحق من العام.

فشل تشيريفيلا في كسب مكان ثابت في تشكيلة ليفربول منذ الصعود إلى الفريق الأول في عام 2015، ويمكن بيعه هذا الصيف.

توتنهام الأقرب من مونييه

2020-05-10T16:02:41Z

يعد توتنهام هو الأقرب للحصول على توقيع مدافع باريس سان جيرمان توماس مونييه مع بداية سوق الانتقالات.

أفادت لو باريسيان أن السبيرز يبدو أنه من المقرر أن يوقع مع البلجيكي الدولي بشكلٍ مجاني عندما ينتهي عقده الحالي في حديقة الإمارات في 1 يوليو القادم.

كما تم ربط مانشستر يونايتد بمونييه في الأشهر الأخيرة ، لكن توتنهام على وشك الفوز بالسباق لتأمين خدماته.

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مانشستر سيتي يرغب في ضم فتى باريس سان جيرمان

2020-05-10T15:58:26Z

شاب باريس سان جيرمان إدوارد ميشوت هو موضع اهتمام من مانشستر سيتي، وفقًا لما ذكرته سكاي سبورتس.

من المقرر أن يصبح اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا مجانيًا في عام 2021 ، لكن السيتي يخطط لشراء ما تبقى من عقده عند إعادة فتح سوق الانتقالات.

جذب ميشوت أيضًا انتباه الأندية في إسبانيا وإيطاليا من خلال عروضه لفريق الشباب في باريس سان جيرمان.

ميلان يعاود محاولاته لضم يوفيتش

2020-05-10T15:55:33Z

أفادت موندو ديبورتيفو، أن ميلان سيحاول مرةً أخرى التعاقد مع لوكا يوفيتش من ريال مدريد في سوق الانتقالات

وانخفض مستوى المهاجم الصربي منذ انضمامه إلى ريال مدريد من فرانكفورت الصيف الماضي.

ويقال إن الروسونيري سيحاول ضم يوفيتش على سبيل الإعارة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

تياجو سيلفا قد يبقى في باريس سان جيرمان

2020-05-10T15:52:50Z

أشارت إيزابيل زوجة تياجو سيلفا، أن البرازيلي يمكنه البقاء في باريس سان جيرمان على الرغم من قرب انتهاء عقده.

وقالت لصحيفة Le Parisien: "هنا نشأ الأطفال ، ونود مواصلة حياتهم في باريس".

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زياش سينجح في تشيلسي

2020-05-10T15:49:29Z

يرى لاعب تشيلسي السابق ياسبر جرونكير أن حكيم زياش سيتألق في صفوف البلوز مع انضمامه في سوق الانتقالات.

وقال جورنكيير لجول "أنت بحاجة إلى لاعبين من هذا القبيل. أعتقد أن جميع الأندية الكبرى قد نظرت إلى زياش وسألت السؤال عما إذا كان جيدًا بما يكفي لفريقنا."

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أتلتيكو مدريد يحدد سعر تريبيير

2020-05-10T15:46:53Z

سيطالب أتلتيكو مدريد بـ 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار) من أجل التخلي عن الظهير الأيمن كيران تريبيير، حسب صحيفة الديلي ميل.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في موسمه الأول في الدوري الإسباني، لكن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد ارتبطت بضمه في مع بداية سوق الانتقالات.

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نابولي وإيفرتون يتحركان من أجل جابرييل

2020-05-10T15:43:55Z

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن نابولي يستعد للتحرك إلى مدافع ليل جابرييل في سوق الانتقالات.

قد يواجه الجنوبي الإيطالي منافسة من مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، والذي طلب المدافع البرازيلي في إيفرتون.

حارس بنفيكا على رادار نيوكاسل

2020-05-10T15:42:08Z

أشارت ديلي ستار أن حارس مرمى بنفيكا أوديسياس فلاشوديموس هو اللاعب الذي يريد نيوكاسل أن يبدأ به العصر الجديد.

بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار) ، سيكون ضم فلاشوديموس هو بداية الإنفاق للنادي بمجرد الانتهاء من الاستحواذ من قبل صندوق استثمار السعودية.

مانشستر يونايتد يستهدف فان دي بيك

2020-05-10T15:38:44Z

الفريق أيضًا تواصل مع جريليش وبيلينجهام

برز نجم أياكس دوني فان دي بيك كهدف في سوق الانتقالات لمانشستر يونايتد ، حسب ما أوردت إكسبرس.

كما تم ذكر جاك جريليش من أستون فيلا وجودي بيلينجهام من برمنجهام سيتي كخيارات لتعزيز خط الوسط.

لكن فان دي بيك يتمتع بخبرة على مستوى دوري أبطال أوروبا وينظر إليه على أنه مناظر اليونايتد المحتمل لنجم السيتي كيفين دي بروين.

Getty/Goal

دورتموند يستهدف سانشو الجديد

2020-05-10T15:28:09Z

يستعد بوروسيا دورتموند لضم موهبة جديدة من إنجلترا هو تشارلي ويبستر لاعب تشيلسي في سوق الانتقالات، كما أشارت صحيفة صن.

تم تصنيف ويبستر ، 16 عامًا ، بدرجة عالية في ستامفورد بريدج ، لكن دورتموند يعتقد أن ما حدث مع جادون سانشو، الذي تألق بسرعة وأصبح نجمًا بعد ضمه من مانشستر سيتي ، يمكن أن يقنع الشاب بالانضمام إلى نادي الدوري الألماني.

سباق بين روما وإنتر على توديبو

2020-05-10T15:23:51Z

يستعد الثنائي الإيطالي روما وإنتر للصراع من أجل توقيع جان كلود توديبو من برشلونة في سوق الانتقالات، بحسب موندو ديبورتيفو.

خاض المدافع هذا الموسم على سبيل الإعارة في شالكه ، لكن فريق الدوري الألماني غير قادر على تلبية بند الشراء عليه في الصفقة.