أخبار الانتقالات: اليونايتد يريد فان دي بيك ودورتموند يستهدف سانشو الجديد

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رابيو منفتح على الانضمام لمانشستر يونايتد
لاعب خط وسط يوفنتوس أدريان رابيو منفتح للانتقال في الصيف لمانشستر يونايتد، حسب تقارير الديلي ميل.
اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يكافح من أجل الحفاظ على مكان في التشكيل الأساسي للبيانكونيري منذ انضمامه إلى النادي من باريس سان جيرمان العام الماضي.
رابيو سينظر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع اليونايتد ، الذي ارتبط بالفرنسي قبل وصوله إلى إيطاليا.
نانت يستهدف متوسط ميدان ليفربول
نانت مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط ليفربول بيدرو تشيريفيلا في سوق الانتقالات، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
النادي الفرنسي على استعداد للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لمدة ثلاث سنوات في وقت لاحق من العام.
فشل تشيريفيلا في كسب مكان ثابت في تشكيلة ليفربول منذ الصعود إلى الفريق الأول في عام 2015، ويمكن بيعه هذا الصيف.
توتنهام الأقرب من مونييه
يعد توتنهام هو الأقرب للحصول على توقيع مدافع باريس سان جيرمان توماس مونييه مع بداية سوق الانتقالات.
أفادت لو باريسيان أن السبيرز يبدو أنه من المقرر أن يوقع مع البلجيكي الدولي بشكلٍ مجاني عندما ينتهي عقده الحالي في حديقة الإمارات في 1 يوليو القادم.
كما تم ربط مانشستر يونايتد بمونييه في الأشهر الأخيرة ، لكن توتنهام على وشك الفوز بالسباق لتأمين خدماته.
مانشستر سيتي يرغب في ضم فتى باريس سان جيرمان
شاب باريس سان جيرمان إدوارد ميشوت هو موضع اهتمام من مانشستر سيتي، وفقًا لما ذكرته سكاي سبورتس.
من المقرر أن يصبح اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا مجانيًا في عام 2021 ، لكن السيتي يخطط لشراء ما تبقى من عقده عند إعادة فتح سوق الانتقالات.
جذب ميشوت أيضًا انتباه الأندية في إسبانيا وإيطاليا من خلال عروضه لفريق الشباب في باريس سان جيرمان.
ميلان يعاود محاولاته لضم يوفيتش
أفادت موندو ديبورتيفو، أن ميلان سيحاول مرةً أخرى التعاقد مع لوكا يوفيتش من ريال مدريد في سوق الانتقالات
وانخفض مستوى المهاجم الصربي منذ انضمامه إلى ريال مدريد من فرانكفورت الصيف الماضي.
ويقال إن الروسونيري سيحاول ضم يوفيتش على سبيل الإعارة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.
تياجو سيلفا قد يبقى في باريس سان جيرمان
أشارت إيزابيل زوجة تياجو سيلفا، أن البرازيلي يمكنه البقاء في باريس سان جيرمان على الرغم من قرب انتهاء عقده.
وقالت لصحيفة Le Parisien: "هنا نشأ الأطفال ، ونود مواصلة حياتهم في باريس".
زياش سينجح في تشيلسي
يرى لاعب تشيلسي السابق ياسبر جرونكير أن حكيم زياش سيتألق في صفوف البلوز مع انضمامه في سوق الانتقالات.
وقال جورنكيير لجول "أنت بحاجة إلى لاعبين من هذا القبيل. أعتقد أن جميع الأندية الكبرى قد نظرت إلى زياش وسألت السؤال عما إذا كان جيدًا بما يكفي لفريقنا."
أتلتيكو مدريد يحدد سعر تريبيير
سيطالب أتلتيكو مدريد بـ 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار) من أجل التخلي عن الظهير الأيمن كيران تريبيير، حسب صحيفة الديلي ميل.
اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في موسمه الأول في الدوري الإسباني، لكن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد ارتبطت بضمه في مع بداية سوق الانتقالات.
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حارس بنفيكا على رادار نيوكاسل
أشارت ديلي ستار أن حارس مرمى بنفيكا أوديسياس فلاشوديموس هو اللاعب الذي يريد نيوكاسل أن يبدأ به العصر الجديد.
بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار) ، سيكون ضم فلاشوديموس هو بداية الإنفاق للنادي بمجرد الانتهاء من الاستحواذ من قبل صندوق استثمار السعودية.
مانشستر يونايتد يستهدف فان دي بيك
الفريق أيضًا تواصل مع جريليش وبيلينجهام
برز نجم أياكس دوني فان دي بيك كهدف في سوق الانتقالات لمانشستر يونايتد ، حسب ما أوردت إكسبرس.
كما تم ذكر جاك جريليش من أستون فيلا وجودي بيلينجهام من برمنجهام سيتي كخيارات لتعزيز خط الوسط.
لكن فان دي بيك يتمتع بخبرة على مستوى دوري أبطال أوروبا وينظر إليه على أنه مناظر اليونايتد المحتمل لنجم السيتي كيفين دي بروين.
دورتموند يستهدف سانشو الجديد
يستعد بوروسيا دورتموند لضم موهبة جديدة من إنجلترا هو تشارلي ويبستر لاعب تشيلسي في سوق الانتقالات، كما أشارت صحيفة صن.
تم تصنيف ويبستر ، 16 عامًا ، بدرجة عالية في ستامفورد بريدج ، لكن دورتموند يعتقد أن ما حدث مع جادون سانشو، الذي تألق بسرعة وأصبح نجمًا بعد ضمه من مانشستر سيتي ، يمكن أن يقنع الشاب بالانضمام إلى نادي الدوري الألماني.