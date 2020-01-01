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أخبار الانتقالات: كوليبالي أقرب للسيتي من ليفربول وباريس يراقب جوهرة الريال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 25 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Kalidou Koulibaly Napoli 2019-20
Getty/Goal

بايرن ميونخ يدخل السباق على بيلينجهام

2020-06-25T09:47:03Z

أفادت كيكر أن بايرن ميونخ مستعد لمنافسة مانشستر يونايتد وغريمه في الدوري الألماني بوروسيا دورتموند على جودي بيلينجهام.

يجذب لاعب خط برمنجهام البالغ من العمر 16 عامًا اهتمامًا من جميع أنحاء أوروبا، ويقال أنه يحلم باللعب في البوندسليجا.

كوبو يدخل دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان

2020-06-25T09:46:12Z

يحرص باريس سان جيرمان على الحصول على توقيع لاعب خط وسط ريال مدريد تاكيفوسا كوبو، بحسب ما أوردت آس.

لكن، رفض مايوركا الذي يلعب له الياباني على سبيل الإعارة بالفعل عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو سنويًا من بطل الدوري الفرنسي، ولا يعتزم البلانكوس نجمه الصاعد.

يرغب كوبو، الذي لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 250 مليون يورو ، البقاء في الريال.

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(C)MutsuFOTOGRAFIA

برشلونة يعرض سيميدو أو كوتينيو مقابل ندومبيلي

2020-06-25T09:46:02Z

برشلونة مستعد لصفقة تبادلية من أجل ضم لاعب خط وسط توتنهام تانجاي ندومبيلي مع بداية سوق الانتقالات، كما ذكرت صحيفة الإندبندنت.

البلاجرانا مستعد لإدراج  نيلسون سيميدو أو فيليبي كوتينيو في صفقة اللاعب صاحب الـ23 عامًا عند إعادة فتح الميركاتو.

التجديد لدوناروما أولوية ميلان

2020-06-25T09:45:29Z

ميلان حريص على التوقيع مع حارس المرمى جيانلويجي دوناروما عقدٍ جديد هذا الصيف، حسب ما ذكرت كالتشيو ميركاتو.

من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ21 عامًا في 2021، ويراقب عدد من الأندية الكبرى وضعه في السان سيرو.

يعطى مسؤولو الروسونيري أولوية للتجديد مع دوناروما في سوق الانتقالات، في محاولة لجعله نواة لبناء فريق قوي في المستقبل

NxGn Gigi Donnarumma AC Milan
Getty

صراع بين إنتر ولاتسيو على كومبولا

2020-06-25T09:45:19Z

أفاد جيانلوكا دي مارزيو بأن مدافع فيرونا ماراش كومبولا مطلوب في لاتسيو وإنتر مع بداية سوق الانتقالات.

قدم النيراتزوري عرضًا بقيمة 25 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كمكافآت لكنه هيلاس فيرونا رفض العرض.

ويتطلع النسور في الوقت نفسه إلى الاستفادة من علاقتهم الجيدة مع فيرونا بالحصول على توقيع كومبولا.

زيدان يتمنى اعتزال راموس في ريال مدريد

2020-06-25T09:44:57Z

يعتقد زين الدين زيدان أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس سيعتزل في ملعب سانتياجو برنابيو رغم وجود العديد من التكهنات حول مستقبله.

ينتهي عقد راموس في نهاية موسم 2020-21، وفي ذلك الوقت سيكون عمره 35 عامًا، ويبقى أن نرى ما إذا كان المدافع سيبقى في العاصمة الإسبانية.

zidane ramos
zidane ramos

يوفنتوس يدخل السباق على أوباميانج

2020-06-25T09:44:19Z

المهاجم الجابوني مطلوب بقوة

أفاد Le10Sport أن نجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانج جذب اهتمام يوفنتوس.

وقد توقفت مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع المدفعجية، لكن قد يفشل البيانكونيري في ضمه، حيث أنه محط اهتمام برشلونة والإنتر كذلك.

Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 2019-20
Getty Images

إسلام سليماني يعود لليستر سيتي

2020-06-25T09:42:07Z

قرر موناكو عدم تفعيل بند الشراء المتواجد في عقد إعارة إسلام سليماني من ليستر سيتي رغم أدائه الجيد في الدوري الفرنسي 2019-20.

سجل سليماني تسعة أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة في 18 مباراة في الليج 1 هذا الموسم، وذلك قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا وإلغائها فيما بعد.

Islam Slimani Monaco
Depophotos

فريد يرغب في التجديد مع مانشستر يونايتد

2020-06-25T09:41:51Z

أشارت صحيفة ذا صن أن فريد مستعد للتوقيع على عقدٍ طويل مع مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من أنه لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده الحالي، إلا أن البرازيلي حريص على البقاء مع الشياطين الحمر وزيادة أجره بعد موسم جيد قضاه في أولد ترافورد.

اليونايتد منفتح على إجراء محادثات في وقت لاحق من هذا العام، لكنه ليس في عجلة من أمره ليعرض على اللاعب عقدًا جديدًا.

نابولي يشعل شرارة الصراع بين ليفربول والسيتي على كوليبالي

2020-06-25T09:41:16Z

الفريق الإيطالي قرر بيع نجمه

أشار دنكان كاستليس إلى أن خاليدو كوليبالي مدافع نابولي أقرب لمانشستر سيتي من ليفربول مع بداية سوق الانتقالات، وذلك بعد عرض نابولي المدافع السنغالي للبيع.

انخفض سعر كوليبالي الآن إلى 70 مليون جنيه استرليني، ويعتقد المدافع نفسه أن اللعب في ملعب الاتحاد أقرب من الرحيل إلى أنفيلد.

Kalidou Koulibaly Napoli 2019-20
Getty/Goal

معضلة في الإنتر بسبب الإعارات

2020-06-25T09:38:51Z

تحدثت "كورييري" أن إنتر يواجه خطر فقدان الثنائي أليكسيس سانشيز وفيكتور موسيس في لقاءات الدوري الأوروبي في أغسطس.

اللاعبان معاران من مانشستر يونايتد وتشيلسي، ولكن حتى الآن لم يتوصل إنتر لاتفاق مع الناديين لتمديد الإعارات لتشمل لقاءات الدوري الأوروبي.

فرنسي شاب في الطريق ليوفنتوس

2020-06-25T09:37:51Z

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس في طريقه لضم الفرنسي الشاب فيليكس نوزوانجو، لاعب أميان، في سوق الانتقالات الصيفية.

اللاعب الشاب من مواليد 2003 ويلعب كقلب دفاع، ولعب مع الفئات العمرية المختلفة للمنتخب الفرنسي.

يوفنتوس يستعيد لاعبه من أودينيزي

2020-06-25T09:36:43Z

أكدت "كورييري" أن يوفنتوس اتفق مع أودينيزي على استعادة لاعبه رولاندو ماندراجورا بعد نهاية الموسم بحسب الاتفاق بين الناديين.

اللاعب تعرض لإصابة بالغة على مستوى الركبة في اللقاء الماضي أمام تورينو، ولكن ذلك لن يمنع البيانكونيري من ضمه مقابل 26 مليون يورو.

وارتبط اللاعب بالدخول في صفقة تبادلية مع بريان كريستانتي متوسط ميدان روما، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

يوفنتوس يواصل الضغط من أجل ميليك

2020-06-25T09:35:43Z

صحيفة "كورييري دي ميتزو جيورنو" المقربة من نابولي أكدت أن يوفنتوس مصر على التعاقد مع البولندي أركاديوش ميليك هذا الصيف من البارتينوبي.

وأضاف التقرير أن الفريق الجنوبي لن يتنازل أبداً عن طلبه لخمسين مليون يورو كثمن لمهاجمه، رغم أن عقده ينتهي في 2021.

اقتراح جديد من يوفنتوس بخصوص صفقة برشلونة التبادلية

2020-06-25T09:33:49Z

ذكرت "توتوسبورت" أن الصفقة بين يوفنتوس وبرشلونة لتبادل الثنائي ميراليم بيانيتش وأرتور ميلو قريبة من الانتهاء في الأيام المقبلة.

وأوضح التقرير أن البيانكونيري اقترح إدراج ماتيا دي شيليو، والذي يحظى بمتابعة النادي الكتالوني من أجل الوصول للسعر المنشود.

ويقدر البلاوجرانا متوسط ميدانه البرازيلي في حدود 70 مليون يورو، وبيانيتش بحدود 60 مليوناً، وهنا يأتي دور الظهير الإيطالي لمعادلة الكفة.