أخبار الانتقالات: بعد الفوز بالدوري الإنجليزي.. نجم كبير يقترب من ليفربول

يميل المدافع المغربي أشرف حكيمي، بنسبة كبيرة، نحو الرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند والانتقال لفريق آخر بداية من الموسم القادم.

موقع " El Chiringuito" الإسباني، أكد أن حكيمي لن يستمر مع ريال مدريد بنسبة 90% بعد عودته من الإعارة وسينتقل لفريق آخر.

اللاعب يرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي، بسبب الاستبعاد المحتمل للفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، مما يجعل النادي أقل جاذبية له.

إنتر يعتبر كذلك أحد المهتمين بضم حكيمي، بل هو الفريق المفضل الذي يريد اللاعب المغربي الانتقال له في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.