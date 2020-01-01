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أخبار الانتقالات: صفقة كبيرة تُنعش برشلونة وسانشو يقترب من مانشستر يونايتد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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ONLY GERMANY Jadon Sancho Borussia Dortmund 2018
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أرتور إلى يوفنتوس وبيانيتش يقترب من برشلونة

2020-06-24T11:22:20Z

اتفقت إدارة يوفنتوس مع نظيرتها في برشلونة على شراء أرتور ميلو نظير مبلغ ضخم يبلغ 80 مليون يورو خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لتقارير "سكاي سبورتس".

سكاي أوردت في تقرير لها أن يوفنتوس قد عرض على الدولي البرازيلي راتبًا يفوق راتبه الحالي في برشلونة لإقناعه بالانضمام إليهم، إذ سيتقاضى إن ذهب إلى مدينة تورينو 5 مليون يورو سنويًا.

في الوقت نفسه فإن المحادثات بين الناديين بشأن انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة قائمة، والصفقة الآن في طور التقييم من ناحية المقابل المادي، فقد قدّر يوفي قيمة لاعبه البوسني بـ70 مليون يورو، بينما يشعر النادي الإسباني أن قيمته ينبغي أن تكون أقل من ذلك.

رسمياً.. آرسنال يعلن استمرار لويز وتمديد بقاء سيبايوس

2020-06-24T11:21:04Z

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن استمرار 4 من لاعبيه بالفريق لفترة أطول، أبرزهم المدافع البرازيلي دافيد لويز.

الموقع الرسمي للمدفعجية، نشر في بيان رسمي له، الموقف النهائي للرباعي، بابلو ماري، سيدريك سواريس، لويز ولاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس.

سانشو يطلب الرحيل ومانشستر يونايتد يفضل الانتظار

2020-06-24T11:19:39Z

استقر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أخيراً على سعر جناحه جادون سانشو، تمهيداً للتخلي عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن دورتموند يعتبر نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد، الطرف الوحيد الذي يمكنه تلبية مطالبه المالية لبيع اللاعب.

وأوضحت أن دورتموند أعلن استعداده لبيع سانشو في حالة الحصول على مبلغ لا يقل عن 129 مليون يورو، وهو السبب الذي جعل بعض الأندية تصرف النظر عن الصفقة.

باريس يضغط لخطف جناح ريال مدريد

2020-06-24T11:18:01Z

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدخول في مفاوضات لضم تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت اهتمام باريس بضم اللاعب هذا الصيف، رغم اعتباره أحد نجوم المستقبل لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

باريس سبق وأن حاول التعاقد مع اللاعب قبل انتقاله إلى ريال مدريد، ولكن كوبو فضل النادي الإسباني، رغم العرض المالي الضخم من النادي الفرنسي براتب سنوي تصل قيمته إلى 4 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن هناك 29 نادياً أرسلوا خطابات لريال من أجل التعاقد مع اللاعب المعار لصفوف ريال مايوركا، منها لاتسيو وأياكس وريال بيتيس وميلان وريال سوسييداد.

برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو

2020-06-23T09:17:28Z

بدأ برشلونة رحلة البحث عن فريق للمدافع جيان كلير توديبو وفيليبي كوتينيو، حسب تقرير نشر على صحيفة سبورت.

توديبو مطلوب في إيفرتون وروما، لكن التخلص من كوتينيو أكثر صعوبة على الرغم من وجود الكثير من الحديث بشأن الاهتمام من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

رايولا يستعد لعرض إبراهيموفيتش على ريال مدريد

2020-06-23T09:15:48Z

أشارت دون بالون إلى أن وكيل الأعمال مينو رايولا جاهز لعرض مهاجم ميلان زلاتان ابراهيموفيتش على ريال مدريد.

ولم يُعرض على اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا تجديد عقده الذي سينتهي مع بداية سوق الانتقالات في سان سيرو.

يريد إبراهيموفيتش مواصلة اللعب على مستوى عالٍ إذا غادر الروسونيري، ووكيله يرى الريال كوجهة محتملة للمهاجم.

ibrahimovic
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