أخبار الانتقالات: رايولا يعرض إبراهيموفيتش على الريال ويوفنتوس يتحرك لخيمينيز

يقول أوسكار يانسون أن أنصار توتنهام "سيستقبلون جاريث بيل بأذرع مفتوحة"، لكن من غير المتوقع أن يرحل اللاعب الويلزي الدولي قبل انتهاء عقده مع ريال مدريد في 2022.

وقال يانسون لـ Tribal Football: "أعتقد أن مشجعي السبيرز سيستقبلون بيل بأذرع مفتوحة، لكن الأمر متوقف على ما يريد اللاعب فعله، ولا أعتقد أنه سيغادر الريال قبل انتهاء عقده ".