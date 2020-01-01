مدونة حية

أخبار الانتقالات: رايولا يعرض إبراهيموفيتش على الريال ويوفنتوس يتحرك لخيمينيز

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
Ibrahimovic fake Real Madrid
Goal.com

برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو

2020-06-23T09:17:28Z

بدأ برشلونة رحلة البحث عن فريق للمدافع جيان كلير توديبو وفيليبي كوتينيو، حسب تقرير نشر على صحيفة سبورت.

توديبو مطلوب في إيفرتون وروما، لكن التخلص من كوتينيو أكثر صعوبة على الرغم من وجود الكثير من الحديث بشأن الاهتمام من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام يريد استعادة بيل لكنه لن يرحل من ريال مدريد

2020-06-23T09:16:07Z

يقول أوسكار يانسون أن أنصار توتنهام "سيستقبلون جاريث بيل بأذرع مفتوحة"، لكن من غير المتوقع أن يرحل اللاعب الويلزي الدولي قبل انتهاء عقده مع ريال مدريد في 2022.

وقال يانسون لـ Tribal Football: "أعتقد أن مشجعي السبيرز سيستقبلون بيل بأذرع مفتوحة، لكن الأمر متوقف على ما يريد اللاعب فعله، ولا أعتقد أنه سيغادر الريال قبل انتهاء عقده ".

2009/2010 BALE

رايولا يستعد لعرض إبراهيموفيتش على ريال مدريد

2020-06-23T09:15:48Z

أشارت دون بالون إلى أن وكيل الأعمال مينو رايولا جاهز لعرض مهاجم ميلان زلاتان ابراهيموفيتش على ريال مدريد.

ولم يُعرض على اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا تجديد عقده الذي سينتهي مع بداية سوق الانتقالات في سان سيرو.

يريد إبراهيموفيتش مواصلة اللعب على مستوى عالٍ إذا غادر الروسونيري، ووكيله يرى الريال كوجهة محتملة للمهاجم.

ibrahimovic
(C)Getty Images

باراتيتشي: يجب أن يقتنع أرتور بالانضمام ليوفنتوس

2020-06-23T09:15:37Z

قال فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس إن أرتور يجب أن "يقتنع" بالانضمام للبيانكونيري من برشلونة مع بداية سوق الانتقالات بعد تأكيد المفاوضات بين الفريقين

البرازيلي هو جزء من صفقة تبادلية بين الفريقين ينضم بموجبها ميراليم بيانيتش للكامب نو، لكنه حتى الآن لا يريد الرحيل.

Arthur Barcelona
Getty Images

مونييه بديل حكيمي في بوروسيا دورتموند

2020-06-23T09:15:25Z

البلجيكي سينضم بشكل مجاني مع بداية الميركاتو

وافق مدافع باريس سان جيرمان توماس مونييه على الانضمام إلى بوروسيا دورتموند مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لما ذكرته سكاي إيطاليا.

سينتقل اللاعب البلجيكي الدولي إلى سيجنال إيدونا بارك عندما ينتهي عقده مع باريس هذا الصيف.

آرسنال وتوتنهام تم ربطهما أيضًا باللاعب، لكنه الآن على وشك الشروع في الرحيل لدورتموند.

ONLY GERMANY Thomas Meunier BVB
imago images / Sven Simon

بايرن ميونخ متردد في بيع لوكاس لبارس سان جيرمان

2020-06-23T09:15:12Z

يتردد بايرن ميونخ في بيع لوكاس هيرنانديز لباريس سان جيرمان مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لـ Le 10 Sport.

يتطلع بطل ألمانيا إلى الحصول على مبلغ 80 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب صاحب الـ24 عامًا عند فتح الميركاتو.

ويأمل العاصمي الفرنسي في ضم لوكاس ليحل محل تياجو سيلفا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، لكن البايرن لا يرغب في بيع اللاعب لمنافس أوروبي.

يوفنتوس يعرض لاعبين لضم خيمينيز

2020-06-23T09:14:15Z

عرض يوفنتوس على وولفرهامبتون دانييلي روجاني وفيديريكو بيرنارديسكي في مقابل الحصول على خدمات راؤول خيمينيز مع بداية سوق الانتقالات، حسب تقارير توتوسبورت.

وتفيد التقارير أن الفريق الإيطالي يتطلع أيضًا إلى التعاقد مع مهاجم نابولي أركاديوش ميليك، ويرغب في التخلص من هيجواين في المستقبل القريب.

وبحسب ما ورد جذب خيمينيز اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي.

روما يعمل مع مانشستر يونايتد لإغلاق صفقة سمولينج

2020-06-23T09:13:34Z

من المقرر أن يبقى كريس سمولينج في روما لموسم واحد آخر على الأقل، حسب تقرير كورييري ديلو سبورت.

يتطلع الجيالوروسي إلى الاحتفاظ بكل من سمولينج وهنريك مخيتاريان بشراء عقديهما من مانشستر يونايتد وآرسنال على الترتيب.

ويمكن استخدام جاستن كلويفرت في صفقة الأرميني الدولي.