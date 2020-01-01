أخبار الانتقالات: ليفربول مهتم بسانشو وريال مدريد يتحرك لهافيرتز

سانشو على علم باهتمام ليفربول
الريدز مهتمون بنجم بوروسيا دورتموند
علمت صحيفة الإندبندنت أن جادون سانشو على علم باهتمام ليفربول بضمه في سوق الانتقالات.
ارتبط نجم بوروسيا دورتموند بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف لكن ريال مدريد يريده أيضًا.
ويمكن أن يكون الريدز على استعداد لتوجيه ضربة للفريقين وضم لإنجليزي، ولكن هناك مخاوف من أن المطال المالية ستحبط جهودهم.
مستقبل رابيو في مهب الريح
أفادت توتوسبورت أن إيفرتون لا يزال يرغب في ضم لاعب يوفنتوس أدريان رابيو مع بداية سوق الانتقالات.
آرسنال وولفرهامبتون مهتمان أيضًا بنجم باريس سان جيرمان السابق، الذي لم يقدم الكثير منذ انتقاله إلى إيطاليا الصيف الماضي.
الحالة المالية تمنع ليفربول من ضم سانشو
يريد ليفربول التعاقد مع نجم دورتموند جادون سانشو لكن وضعهم المالي سيجعل أي خطوة صعبة.
يعتقد أن مانشستر يونايتد يقود السباق على اللاعب من أجل الحصول على توقيعه في سوق الانتقالات، ولكن الريدز يريدون أيضًا صاحب الـ20 عامًا.
وفقًا لصحيفة ميرور، يتعين على ليفربول دفع إلتزامات على الفريق مثل أرضية جديدة للتدريب وإصلاحات في المدرجات، وهو ما سيؤثر على إنفاقهم في سوق الانتقالات.
اهتمام من يوفنتوس لكوكي
يتواجد نجم أتلتيكو مدريد على رادار يوفنتوس بعد ما قدمه في الدوري الإسباني هذا الموسم.
يتميز اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بتنوع أدواره في خط الوسط، وهو ما لفت نظر العملاق الإيطالي الذي يسعى للتوقيع مع اللاعب الإسباني الدولي مع بداية سوق الانتقالات.
ريال مدريد يقدم عرضًا لضم هافيرتز
الموهوب الألماني لفت نظر البلانكوس
قدم ريال مدريد عرضًا بقيمة 80 مليون يورو لموهبة باير ليفركوزن كاي هافيرتز من أجل ضمه مع بداية سوق الانتقالات.
ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن البلانكوس قدم عرضه الأول بهذا المبلغ، لكن الفريق الألماني يأمل في الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.