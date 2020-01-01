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أخبار الانتقالات: ليفربول مهتم بسانشو وريال مدريد يتحرك لهافيرتز

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 6 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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سانشو على علم باهتمام ليفربول

2020-06-06T11:01:06Z

الريدز مهتمون بنجم بوروسيا دورتموند

علمت صحيفة الإندبندنت أن جادون سانشو على علم باهتمام ليفربول بضمه في سوق الانتقالات.

ارتبط نجم بوروسيا دورتموند بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف لكن ريال مدريد يريده أيضًا.

ويمكن أن يكون الريدز على استعداد لتوجيه ضربة للفريقين وضم لإنجليزي، ولكن هناك مخاوف من أن المطال المالية ستحبط جهودهم.

مستقبل رابيو في مهب الريح

2020-06-06T10:54:29Z

أفادت توتوسبورت أن إيفرتون لا يزال يرغب في ضم لاعب يوفنتوس أدريان رابيو مع بداية سوق الانتقالات.

آرسنال وولفرهامبتون مهتمان أيضًا بنجم باريس سان جيرمان السابق، الذي لم يقدم الكثير منذ انتقاله إلى إيطاليا الصيف الماضي.

الحالة المالية تمنع ليفربول من ضم سانشو

2020-06-06T10:50:29Z

يريد ليفربول التعاقد مع نجم دورتموند جادون سانشو لكن وضعهم المالي سيجعل أي خطوة صعبة.

يعتقد أن مانشستر يونايتد يقود السباق على اللاعب من أجل الحصول على توقيعه في سوق الانتقالات، ولكن الريدز يريدون أيضًا صاحب الـ20 عامًا.

وفقًا لصحيفة ميرور، يتعين على ليفربول دفع إلتزامات على الفريق مثل أرضية جديدة للتدريب وإصلاحات في المدرجات، وهو ما سيؤثر على إنفاقهم في سوق الانتقالات.

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اهتمام من يوفنتوس لكوكي

2020-06-06T10:45:36Z

يتواجد نجم أتلتيكو مدريد على رادار يوفنتوس بعد ما قدمه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

يتميز اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بتنوع أدواره في خط الوسط، وهو ما لفت نظر العملاق الإيطالي الذي يسعى للتوقيع مع اللاعب الإسباني الدولي مع بداية سوق الانتقالات.

ريال مدريد يقدم عرضًا لضم هافيرتز

2020-06-06T10:41:10Z

الموهوب الألماني لفت نظر البلانكوس

قدم ريال مدريد عرضًا بقيمة 80 مليون يورو لموهبة باير ليفركوزن كاي هافيرتز من أجل ضمه مع بداية سوق الانتقالات.

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن البلانكوس قدم عرضه الأول بهذا المبلغ، لكن الفريق الألماني يأمل في الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.

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