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أخبار الانتقالات: الدوري الإنجليزي وجهة ميسي القادمة وصفقة بين ميلان وريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Messi
FC Barcelona

هل يستغل السيتي غضب ميسي ؟

2020-08-25T14:14:53Z

قد يخسر برشلونة نجمه لصالح نادي الدوري الإنجليزي الممتاز

ذكرت ESPN أن عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز يدرسون ما إذا كان بإمكانهم التوقيع مع الساحر الأرجنتيني وعدم انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

الموقف الرسمي لبرشلونة الآن هو أن ميسي ليس للبيع ويجب على الأطراف المهتمة تفعيل شرطه الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو (632 مليون جنيه إسترليني / 826 مليون دولار).

فان خال: حاولت التعاقد مع نيمار وليفاندوفسكي في مانشستر يونايتد

2020-08-25T14:14:08Z

قال لويس فان جال إنه حاول التوقيع مع عدد من النجوم الكبار في مانشستر يونايتد.

إعترف مدرب الشياطين الحمر السابق بأنه كان يفكر بشكل كبير خلال فترة عمله في أولد ترافورد حيث حاول التعاقد مع نيمار وروبرت ليفاندوفسكي وساديو ماني والعديد من اللاعبين الكبار الآخرين.

يوفنتوس يتطلع إلى باريديس من باريس سان جيرمان

2020-08-25T14:12:59Z

يتطلع يوفنتوس إلى التعاقد مع لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان من بين العديد من التعاقدات الأخرى هذا الصيف، حسب جيانلوكا دي مارزيو.

باريديس حر في مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف، وقع لاعب الوسط في الأصل مع باريس سان جيرمان في عام 2019، وانضم من فريق زينيت الروسي.

" ربما حاول إنتر التعاقد مع ميسي "

2020-08-25T14:12:23Z

قال الرئيس السابق ماسيمو موراتي إن ناديه إنتر ربما حاول التعاقد مع ليونيل ميسي.

تم ربط نجم برشلونة ليونيل ميسي بإحتمالية مغادرته برشلونة هذا الصيف، ويعتقد موراتي أن ناديه السابق ربما استفسر بالفعل.

ميلان يفتح محادثات مع مدريد من أجل براهيم دياز

2020-08-25T14:11:21Z

بدأ ميلان محادثات مع ريال مدريد بشأن انتقال محتمل لبراهيم دياز - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

استبعد البلانكوس بيع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بشكل دائم، لكنهم على استعداد لإرسال لاعب خط الوسط إلى سان سيرو على سبيل الإعارة.

حارس مانشستر يونايتد يستعد للانتقال على سبيل الإعارة

2020-08-25T14:08:52Z

أتمم حارس مرمى مانشستر يونايتد الاحتياطي جويل بيريرا انتقاله على سبيل الإعارة إلى هدرسفيلد - وفقًا لصحيفة ذا صن.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي قضى الموسم الماضي في الدوري الاسكتلندي الممتاز، تراجع ترتيبه في مركز حراسة المرمى مع كتيبة الشياطين الحمر بعد عودة دين هندرسون من شيفيلد يونايتد إلى الأولد ترافورد.

فالنسيا يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد

2020-08-25T14:07:16Z

يقترب فالنسيا من التعاقد مع بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد - بحسب موندو ديبورتيفو.

الخفافيش على اتصال بوكيل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بشأن صفقة محتملة، لكن يجب عليهم أولاً بيع رودريجو أو كيفن جاميرو لجمع الأموال لصفقة مقترحة بقيمة 15 مليون يورو.

أمضى مايورال العامين الماضيين على سبيل الإعارة في ليفانتي، والذي فوت في النهاية فرصة توقيعه بشكل دائم في نهاية حملة 2019-20.

باريس سان جيرمان يفكر في إقالة توخيل

2020-08-25T14:06:26Z

قاد المدرب الألماني عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، لكنه تعرض للهزيمة أمام بايرن ميونخ ويمكنه الآن إفساح المجال لمدير جديد.

برشلونة يحدد بديل ألبا

2020-08-24T12:16:28Z

أوضحت "موندو" أن برشلونة قد يستغل خروج جوردي ألبا من الحسابات ويعرضه على إنتر من أجل تخفيض قيمة صفقة لاوتارو مارتينيز.

إنتر متمسك بعدم النزول عن قيمة الشرط الجزائي الذي انتهى في يوليو الماضي، والتي تبلغ 111 مليون يورو، ورفض عروضاً بتبادل لاعبين في السابق بحسب التقارير.

الجريدة الكتالونية أوضحت أن برشلونة سيعرض ألبا أو جونيو فيربو من جديد، و65 مليون يورو من أجل إقناع النيراتزوري.

توخيل يرحب بالتعاقد مع ميسي

2020-08-24T12:15:00Z

ملف رحيل الأرجنتيني من برشلونة لم يغلق بعد

علق مدرب باريس سان جيرمان على التقارير التي تحدثت عن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وترشيحه للانضمام لصفوف بطل فرنسا الموسم المقبل.

وشغل مستقبل ميسي الإعلام الموسم الماضي بعد الحديث عن اتخاذه قراراً بالمغادرة، وترشيح عدة أندية، منها بي إس جي لتكون الوجهة المقبلة

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