أخبار الانتقالات: نيمار جديد في برشلونة بمساعدة مانشستر يونايتد

أفادت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد قد يذهب إلى خيار التعاقد مع جناح برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا من سانشو.

وسيكون ديمبيلي أرخص سعرًا وأسهل على مستوى المفاوضات وإنهاء التعاقد سريعًا، مما يجعل إدارة مانشستر يونايتد تبدأ التفكير بشأن النجم الفرنسي.

وأضافت التقارير أن مانشستر قد بدأ في المفاوضات مع لاعب برشلونة الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني خلال عامين ولم يلعب كثيرًا بسبب الإصابات.