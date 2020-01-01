أخبار الانتقالات: صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة وحسم موقف رونالدو

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، نفت تماماً التقارير التي انتشرت حول رحيل رونالدو عن يوفنتوس، رغم الأنباء المتزايدة حول عرضه على أندية أخرى.

وأشارت أيضاً، إلى أن رونالدو سيستمر مع يوفنتوس حتى نهاية عقده، بوجود توقعات حول رحيل باولو ديبالا عن صفوف الفريق.