أخبار الانتقالات: رونالدو إلى برشلونة وسواريز إلى قطر!

كشفت عدة مصادر صحفية أن المعجزة قد تحدث وأن كريستيانو رونالدو قد ينتقل إلى برشلونة كخطوة مقبلة بعد رحيله عن يوفنتوس.

وكان كريستيانو رونالدو قد شعر بالملل وبات يريد الرحيل عن يوفنتوس حسب ما أفادت كورييري ديلو سبورت وأكدت كالتشيو ميركاتو.

وفي هذا السياق، فإن الصحفي في بي بي سي جوليام بلاج قد أكد أن جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قام بعرضه على برشلونة.

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