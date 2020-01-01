أخبار الانتقالات: ليفربول يحسم صفقته الأولى وجوهرة ريال مدريد ينضم لفياريال

إيموبيلي يعترف بتحرك نيوكاسل لضمه
أكد تشيرو إيموبيلي أن نيوكاسل تواصل مع وكيل أعماله من أجل ضمه في سوق الانتقالات، لكن مهاجم لاتسيو رفض الرحيل من الدوري الإيطالي.
كان الماكبايس قريبًا من البيع لصندوق الاستثمار السعودي لكن الصفقة فشلت الآن، وكان المهاجم الإيطالي هو أول المطلوبين حال استحواذ السعودية على الفريق.
وأشار إيموبيلي إلى أنه علم باهتمام نيوكاسل به، وأنه كان مطلوبًا بجانب مدرب إيطالي كخليفة لستيف بروس.
تشيلسي مهتم ببيع باكايوكو لميلان
يوفنتوس يرغب في التخلص من رامسي
أشارت تقارير صحفية إلى أن آرون رامسي قد يرحل من يوفنتوس في سوق الانتقالات.
بعد إقالة ماوريسيو ساري وتولي أندريا بيرلو المسؤولية، سيسعى البيانكونيري إلى التخلص من متوسط ميدانه بحسب ما ذكرت الديلي ميل.
صراع بين تشيلسي وبرشلونة على تاليافيكو
يستعد تشيلسي للدخول في سباق مع برشلونة على الظهير الأيسر لآياكس نيكولاس تاليافيكو، والمطلوب أيضًا في أتلتيكو مدريد.
وبحسب سكاي سبورت فإن البلوز يرى في الأرجنتيني بديل لبن تشيلويل الذي يبدو بعيدًا عن الانضمام لستامفورد بريدج، ووضع الفريق اللندني أيضًا سيرخيو ريجيلون لاعب ريال مدريد كبيل محتمل أيضًا.
ريال مدريد يغير اتفاقه مع سوسييداد بشأن مستقبل أوديجارد
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد قرر أن يجري تغييرًا جذريًا على مستقبل اللاعب مارتين أوديجارد المعار لصفوف ريال سوسييداد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الملكي يسعى لاستعادة خدمات اللاعب قبل بداية الموسم الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرى أنه في حاجة لتواجد أوديجارد في صفوف فريقه هذا الموسم.
آرسنال ينتظر قرار ريال مدريد بشأن سيبايوس
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي آرسنال ينتظر في الوقت الحالي قرار نظيره ريال مدريد بشأن اللاعب داني سيبايوس المعار من صفوف الملكي لهم.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن آرسنال يسعى للحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية.
وأوضحت الصحيفة أن الرغبة متبادلة بين اللاعب والنادي، حيث يسعى سيبايوس للبقاء رفقة آرسنال هو الآخر، وأعلن عن ذلك بشكل علني.
لاعب برشلونة: ريال مدريد رفضني، ولا أمانع الرحيل
كشف اللاعب بيدري جونزاليس نجم برشلونة الشاب عن رفض ريال مدريد له قبل أن ينضم لصفوف الفريق الكتالوني بعدة سنوات.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها أنه لا يمانع الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف.
وقال بيدري: "قبل ثلاث سنوات ذهبت لريل مدريد وأمضيت فترة تجريبية، وبقيت هناك لمدة أسبوع لكنهم طلبوا مني أن أستمر في العمل، وأخبروني إنني ليس الشخص الذي يبحثون عنه".
ليفربول يعلن صفقته الصيفية الأولى
بعد فشل التعاقد مع مدافع نوريتش سيتي
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا حسم صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس.
ليفربول سبق أن حاول التعاقد مع جمال لويس ظهير نوريتش سيتي، لكن إدارة النادي الإنجليزي طالبت بأكثر من 21 مليون يورو للتخلي عن خدماته.
مصادر صحفية أكدت لـ"جول" منذ أيام أن تسيميكاس هو الأقرب حالياً، ليصبح البديل المناسب لروبرتسون في مركز الظهير الأيسر.
ووصلت قيمة الصفقة لحوالي 13.23 مليون يورو، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل بين حامل لقب الدوري الإنجليزي والنادي اليوناني.
رسميًا.. كوبو إلى فياريال على سبيل الإعارة
ميسي الجديد من ريال مدريد إلى فياريال
أعلن نادي فياريال رسميًا التعاقد مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وكان كوبو محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة خاصة مع وجود نية لدى ريال مدريد لتركه يخرج معارًا لعام آخر.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية منذ حوالي 5 أيام إن الريال قد رفض عرضًا من بايرن ميونخ لاستعارة تاكيفوسا كوبو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ضربة لمانشستر يونايتد.. دورتموند يفعل بند التجديد في عقد سانشو
هل فشلت صفقة انتقال سانشو من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد؟
قال ميشيل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند إن ملف رحيل سانشو عن الفريق قد أغلق نهائيًا واللاعب مستمر.
وكانت بعض الأنباء قد أفادت باقتراب مانشستر يونايتد من حسم الصفقة في الساعات الأخيرة، قبل أن تنقلب الأمور تمامًا بتصريحات زورك.
وفي هذا الشأن، قال زورك إن اللاعب قد وافق سرًا منذ فترة على البند الذي يرفع راتبه مقابل التجديد مع الفريق إلى غاية العام 2023.التفاصيل من هنا...