أخبار الانتقالات: كومان يقترب من برشلونة كوستا مطلوب في اليونايتد

تشيلسي يوافق على انضمام إيمرسون لإنتر
راينيه يقترب من بوروسيا دورتموند
بحسب مصادر لموقع جول، تم التوصل إلى اتفاق بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يقضي برحيل المهاجم راينيه إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم 2020-21.
سيكون لدى دورتموند خيار تمديد القرض لسنة إضافية، لكن لم يتم تضمين أي شرط لشراء اللاعب نهائيًا.
تشيلسي يعرض باتشوايي على ليدز
عرض نادي تشيلسي على ليدز يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز اللاعب ميتشي باتشوايي، وحدد البلوز سعر اللاعب بـ20 مليون جنيه استرليني.
باتشوايي جاء في ترتيب مهاجمين تشيلسي بعد أوليفيه جيرو الفرنسي وتامي أبراهام الإنجليزي.
مانشستر يونايتد يراقب جناح يوفنتوس
أفادت تقارير لسكاي سبورتس أن الشياطين الحمر مهتمين باللاعب دوجلاس كوستا.
يمكن لمانشستر يونايتد تقديم عرض رسمي للاعب البالغ من العمر 29 عامًا إذا فشلوا في جلب الهدف الأساسي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.
ولايزال أمام اللاعب سنتين في عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي.
دي خيا يسعي للحفاظ على مركزه الأساسي
دافيد دي خيا يحاول السيطرة على مركزه كحارس أساسي لمانشستر يونايتد، بعد أخطاء عديدة هذا الموسم وعدم ثبات مستواه، الذي أثار غضب الجماهير وسبب ضغوط على سولشاير.
بعد أخطاء دي خيا ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ، كانت هناك دعوات عديدة إلى دين هندرسون، الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في شيفيلد يونايتد، ليكون هو الخيار الأول.
هنري يرفض فالنسيا وفارفان
رفض هنري نجم برشلونة السابق و المدير الفني الحالي لنادي مونتريال إمباكت عروضًا للتعاقد مع أنطونيو فالنسيا وجيفرسون فارفان، وفقًا لقناة تي في ايه سبورتس.
قرر الفريق عدم ضم أي من اللاعبين ووضح أنه لا يخطط لإنفاق مبالغ كبيرة حاليًا، وأنه مهتم بتحسين التتشكيلة التي يمتلكها بالفعل.
كومان يحدد أول صفقاته مع برشلونة
اللاعب مطلوب في عديد الأندية الأوروبية
أفادت تقارير صحفية أن رونالد كومان يريد ضم دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس بعد أن يتولى قيادة برشلونة.
نجم الفريق الهولندي فان دي بيك على رادار العديد من عمالقة أوروبا على غرار ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.
وبالطبع ستلبي إدارة البلاوجرانا رغبات المدير الفني الجديد، بعد مطالبات عديدة بتجديد دماء الفريق، وبالأخص بعد الهزيمة التي لن ينساها عشاق الفريق الكتالوني.
كومان يوافق على تولي قيادة برشلونة
الهولندي قريب من العودة للكامب نو
اتفق رونالد كومان بأن يصبح مدرب برشلونة الجديد، لكن النادي الكتالوني سيحتاج أولاً إلى دفع تعويض إلى الإتحاد الهولندي مقابل رحيل المدير الفني.
أفادت تقارير سكاي سبورتس أن مسؤولي برشلونة يجرون حاليًا مناقشات مع المسؤولين في كرة القدم الهولندية بشأن رسوم إطلاق سراح كومان إلى كامب نو، والذي وافق بالفعل على الشروط شخصية مع الفريق الكتالوني.
وأقال نادي برشلونة رسميًا كيكي سيتيين يوم الإثنين بعد تعرضة لهزيمة ساحقة أمام العملاق البافاري في دوري أبطال أوروبا، وينهي الكتلان الموسم دون تحقيق اي لقب.
نابولي يستمر في المفواضات مع مدافع آرسنال
يواصل نابولي محاولاته في الحصول على المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، على الرغم من رفضهم السعر المطلوب من جانب آرسنال.
يسعى فريق الدوري الإيطالي إلى سد الثغرات التي يشكلها رحيل كل من خاليدو كوليبالي ونيكولا ماكسيموفيتش، وهم حريصون على جلب الدولي اليوناني إلى سان باولو.
وأفادت تقارير للصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا أن نابولي وآرسنال لا يزالان يتفاوضان مع ليل لشراء مدافعه جابرييل ماجالهايس.
برشلونة يستقر على بقاء أبيدال
أكدت العديد من التقارير الصحفية والإعلامية، أن رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو قرر إبقاء إريك أبيدال كمدير للكرة في النادي، رغم رغبة مجلس الإدارة في رحيله.
أفادت بعض التقارير ان أبيدال سيكون من ضحايا هزيمة برشلونة القاسية أمام بايرن ميونخ، وأنه سيكون من الراحلين عن النادي الكتالوني.
لكن استقر بارتوميو على بقاء الفرنسي في النادي بسبب خبرته في التعامل مع سوق الانتقالات.