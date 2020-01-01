أخبار الانتقالات: ساني يوافق على عرض بايرن ميونخ وفيرنر لا يريد إلا ليفربول

ساني يوافق على عرض بايرن ميونخ
نجم مانشستر سيتي يقترب أكثر من عودة ألمانيا
توصل بايرن ميونخ إلى اتفاق مع ليروي ساني بشأن عقد مدته خمس سنوات في ملعب أليانز أرينا، وذلك بحسب بيلد
سينضم الجناح الألماني إلى بطل الدوري الألماني بمجرد الانتهاء من المفاوضات مع مانشستر سيتي.
تم ربط ساني بالانتقال إلى الأحمر البافاري منذ أكثر من عام ، لكن إصابة في الرباط الصليبي أخرت رحيله من ملعب الاتحاد.
الإنتر يرغب في خفض تشيلسي سعر موسيس
وفقًا لكالتشيو ميركاتو فإن الإنتر غير راغب في دفع مبلغ 12 مليون يورو (13 مليون جنيه استرليني / 10 ملايين دولار) لضم فيكتور موسيس بعقدٍ نهائي من تشيلسي في سوق الانتقالات.
لا يزال أنطونيو كونتي حريصًا على التوقيع مع النيجيري في نهاية فترة الإعارة في سان سيرو ، ولكن من المرجح أن يحاول النيراتزوري التفاوض على رسوم أقل.
يريد إنتر أن يبقى موسى في كتيبته حتى يكون للنجم الأكاديمي تيبو بيرسين نموذج يحتذى به للتعلم منه كقادم وقادم.
مانشستر يونايتد يخطط لتمديد عقد إيجالو
مانشستر يونايتد مستعد لتمديد فترة إعارة أوديون إيجالو في أولد ترافورد كما ذكرت إيفينينج ستاندرد.
كان من المقرر أن يعود اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى شنغهاي شينهوا في نهاية مايو ، لكنه قد يبقى في اليونايتد حتى نهاية الموسم إذا استؤنف وسط أزمة فيروس كورونا.
يتوق الشياطين الحمر إلى الاحتفاظ بإيجالو بعد ذلك ، بهدف توقيعه بشكل دائم مقابل 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار) في المستقبل.
كريسبو ينصح لاوتارو بالبقاء في الإنتر
فيرنر يرفض مانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل ليفربول
الألماني رفض عروض أكثر من فريق في الدوري الإنجليزي
تواصل مانشستر يونايتد وتشيلسي بممثلي تيمو فيرنر لكن المهاجم رفض العروض من أجل الانتقال إلى ليفربول ، وفقًا لبيلد.
قدم نجم لايبزيج موسم مذهل 2019-20 حتى الآن ، وسجل 27 هدفًا في 36 مباراة في جميع المسابقات.
ويبدو اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عازمًا على اللعب تحت قيادة مواطنه الألماني يورجن كلوب في ملعب أنفيلد.