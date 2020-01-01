أخبار الانتقالات: زيدان ورونالدو يجتمعان في مارسيليا وليفربول يتراجع عن تياجو

وكيل أعمال دي بروينه يكشف مصيره
هل يرحل دي بروينه عن مانشستر سيتي حال تأكدت العقوبة الأوروبية؟
كشف باتريك دي كوستر وكيل أعمال البلجيكي صانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفين دي بروينه، عن مصير اللاعب حال تأكدت عقوبة الفريق وحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لموسمين.
وقال دي كوستر في تصريحات لصحيفة "سبورزا": "دي بروينه لا يشغل تفكيره في الوقت الراهن بهذه القضية، إنّه يمتلك عقدًا لمدة 3 سنوات مع مانشستر سيتي وينتمي لهذا الفريق ويشعر بالتقدير هناك".
مشروع جديد في مارسيليا يجمع رونالدو وزيدان
هل نرى زيدان ورونالدو في مارسيليا الفرنسي؟
كشف محمد العياشي العجرودي، رجل أعمال فرنسي -تونسي، عن خطته لشراء نادي مارسيليا والتعاقد مع زين الدين زيدان لتدريب الفريق وجلب كريستيانو رونالدو من يوفنتوس.
التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية بيع مارسيليا مع محاولات من جانب الوليد بن طلال النادي الفرنسي.
برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويضم فتى رايو فاييكانو
خطف نادي برشلونة مهاجم فريق رايو فاييكانو الشاب، فابيان لوزي، من ريال مدريد بعد محاولات متواصلة للحصول على خدمات اللاعب.
برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم لأجل بناء فريق المستقبل ولذلك سيلتحق لوزي بفريق الرديف لتعويض مغادرة أبيل رويز إلى سبورتنج براجا البرتغالي.
وبحسب "أوندا سيرو" فإن برشلونة أتم الاتفاق بصورة نهائية مع لوزي، صاحب الـ16 عامًا، على أنّ ينضم إلى الفريق الرديف أولًا.
ليفربول يتراجع عن ضم تياجو
كلوب يغير خططه
أكدت تقارير في الإعلام تراجع ليفربول عن التعاقد مع نجم بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا بعد التقارير التي ربطته بالتعاقد مع اللاعب الإسباني في الأسابيع الماضية.
ولم ينف البايرن إمكانية رحيل تياجو خلال السوق الصيفي الحالي بعد أن أبدى اللاعب الرغبة في خوض تجربة جديدة، وذلك عبر تصريحات مدربه هانز فليك.
وقالت "ESPN" إن ليفربول غير من خططه بخصوص الإسباني، إذ قرر عدم التحرك لضم اللاعب بالصيف الحالي إلا في حال رحيل أحد لاعبي خط وسطه.
يوفنتوس يتحرك نحو زانيولو من جديد
ذكرت "كورييري" أن يوفنتوس سيتحرك في الساعات المقبلة من أجل محاولة التعاقد مع نجم وموهبة روما نيكولو زانيولو.
الصحيفة أوضحت أن يوفنتوس سيعرض 50 مليون يورو، المبلغ الذي قد يكون كافياً لإقناع روما ببيع اللاعب بسبب مشاكله المادية
شابا سيلتيك يرفضان ميلان
أوضحت "توتوسبورت" أيضاً أن ميلان في مفاوضات مع ويسلي فوفانا، لاعب سانت إتيان، وكريستوفر أيير من سيلتيك.
وأكدت الصحيفة أن النادي الإيطالي قد تقدم بعرضين رسميين لضم اللاعبين، ولكن تم رفضهما في الساعات الماضية.
ميلان يتحرك لشراء عقد ريبيتش
ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان في مفاوضات مع آينتراخت فرانكفورت من أجل التعاقد نهائياً مع لاعب الفريق المعار أنتي ريبيتش.
إعارة ريبيتش تنتهي بعد في يونيو 2021، ولكن ميلان يريد تأمين اللاعب، ويدور الحديث حول ضمه نهائياً مقابل 25 مليون يورو
إبراهيموفيتش يسخر من رانجنيك ويلمح للرحيل
هل يغادر زلاتان السان سيرو؟
تحدث زلاتان إبراهيموفيتش مع "لاجازيتا" حول مستقبله وإمكانية تولي الألماني رالف رانجنيك تدريب الفريق الموسم القادم.
وقال إبرا: "ألعب من أجل الفوز بشيء وهنا أنا في بيتي، إبرا وميلان لا يجب أن يلعبا الدوري الأوروبي، هذا نادي مكانه ليس الدوري الأوروبي".
وأكمل: "من هو رانجنيك؟ لا أعرف راجنيك هذا، ألعب للعشق ومجاناً، الاعتزال في أمريكا كان سهلاً للغاية ولكن عدت للميلان ولكن كوفيد أوقف كل شيء".
وختم: "الآن أفكر وسنرى ما سيحدث في النادي، إذا استمر الحال هكذا سيكون صعباً الاستمرار في ميلان الموسم المقبل، أنا شخص صريح".
شكرينيار معرض للرحيل من الإنتر
أشارت لاجازيتا إلى أن مصير ميلان شكرينيار مع إنتر أصبح غير مضمون في ظل تذبذب مستواه الموسم الحالي وفشله في تقديم مستوى ثابت.
المدافع السلوفاكي يحظى بإعجاب العديد من الأندية الكبرى حول أوروبا، وجدد عقده الموسم الماضي مع النيراتزوري
كاندريفا يجدد عقده الإنتر
أكدت "لاجازيتا" أن مسألة تمديد عقد أنطونيو كاندريفا مع إنتر حتى 2022 أصبحت منتهية، وذلك رغم التعاقد مع أشرف حكيمي من الموسم المقبل.
كاندريفا كان أحد أبرز الأسماء في التعادل المخيب أمام فيرونا بعد أن سجل الهدف الأول وتسبب في الثاني الذي أتى بالخطأ من لاعب الخصم