أخبار الانتقالات: رونالدو يفتح الباب للرحيل ووكيل لاوتارو يحبط برشلونة

برشلونة يحاول تخفيض سعر جارسيا
بالرغم من اهتمام برشلونة بضم إريك جارسيا من مانشستر سيتي، يبدو أن الكتلان غير قادرين على الوصول للمطالب المالية للسيتيزنس.
موندو ديبورتيفو أشارت إلى أن السيتي يرغب في الحصول على 23 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون كمميزات، لكن البلاوجرانا يريد دفع 10 ملايين يورو فقط.
موهبة واتفورد على رادار برشلونة
ساوثامبتون يدخل السباق على ويلسون
يتجه الريدز للتخلي عن اللاعب، لكنه لن يدعه يرحل بأقل من 20 مليون جنيه استرليني.
آرسنال يمنح الضوء الأخضر لرحيل لاكازيت
مع بقاء أوباميانج قد يسمح الجانرز للفرنسي بالرحيل
بحسب الديلي ستار، فإن أليكساندر لاكازيت قريب من الانتقال من آرسنال إلى أتلتيكو مدريد مقابل 30 مليون جنيه استرليني.
الجانرز قريب من توقيع عقد جديد مع بيير إيميريك أوباميانج، ومع إتمام التجديد سيسمح للفرنسي بالرحيل.
مانشستر يونايتد يعدل عرضه لهندرسون
يخطط مانشستر يونايتد لتجديد عقد دين هندرسون والتوقيع معه لمدة طويلة.
وبحسب الديلي ميل فإن الشياطين الحمر يخططون لإعادة هندرسون من شيفيلد يونايتد مع بداية الموسم الجديد، ويرون فيه خليفة لدافيد دي خيا.
وارتبط اسم الحارس الإنجليزي بالانضمام إلى تشيلسي أيضًا في سوق الانتقالات.
سانشو ينضم لمجموعة الواتساب الخاصة بمانشستر يونايتد
يبدو أن المهاجم الإنجليزي قريب من الانتقال
أشارت تقارير صحفية إلى انضمام جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند لمجموعة الواتساب الخاصة بفريق مانشستر يونايتد.
وبحسب خبير الانتقالات إيان ماكجيري الذي تحدث لراديو ترانسفير ويندو، فإن سانشو قريب من الشياطين الحمر وأن النادي يعتقد أنه سينضم.
رونالدو يناقش مستقبله مع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان
تقارير صحفية فرنسية تؤكد وجود مفاوضات بين كريستيانو رونالدو عن طريق وكيله جورج مينديش والفريق الفرنسي.
كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعيد تفكير بشكل جدي في مستقبله بصفوف يوفنتوس بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا مبكرًا للعام الثاني على التوالي.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو" والذي أكد أن رونالدو قد طلب من وكيله جورج مينديش بحث الخيارات المتاحة بالنسبة له في الموسم المقبل.التفاصيل من هنا...
رسميًا | التعاون يتوصل لاتفاق مبدئي مع مهاجم سوشو لتعويض تاوامبا
أعلن التعاون رسميًا توصله لاتفاق مبدئي مع عبد الله ساني مهاجم سوشو للانضمام لصفوفه الموسم القادم، تعويضًا للمهاجم الكاميروني لياندري تاوامبا.
تاوامبا صاحب الـ30 عامًا امتنع عن تدريبات فريقه عند الـ30 من يونيو الماضي موعد نهاية عقده حسب وجهة نظره، فيما ترى إدارة التعاون أن العقد مازال ممتدًا لموسم جديد بعدما تم استغلال البند الموجود فيه والذي يسمح للنادي بتمديده لموسم إضافي بعد أول موسمين، وهو ما يُمهد لوصول الأمر إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وكيل مارتينيز: انتقال لاوتارو لبرشلونة "وهم إعلامي"
تصريحات لا تسعد جمهور برشلونة..
أحبط كارلوس ياكي، وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز نجم إنتر، مساعي برشلونة في التوقيع مع موكله، عندما أكد أن انتقاله أقرب إلى الخيال عن الواقع المُعاش.
ومنذ أشهر وارتبط اسم نجم النيراتزوري بالانضمام إلى البلاوجرانا في إطار سعيّ النادي الكتالوني للتعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز مع تقدم الأوروجوياني في العمر.
وكيل الأرجنتيني في تصريحات للصحافة عن الأمر قال "انتقال لاوتارو إلى برشلونة مطروح فقط في وسائل الإعلام أكثر منه في الحياة الواقعية".التصريح كاملاً من هنا...
كوتينيو يؤجل حسم مصيره لما بعد دوري أبطال أوروبا
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ لا يفكر في مستقبله بالوقت الحالي.
جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب لا يفكر في الوقت الحالي سوى في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد طلب من إدارة برشلونة عدم الحديث معه في المرحلة الحالية أو إبلاغه بأي عروض أو تطورات في مستقبله.