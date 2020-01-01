أخبار الانتقالات: ديمبيلي مفتاح عودة نيمار لبرشلونة وكونتي يطلب مارسيال

إنتر يعرض شكرينيار عى مانشستر يونايتد مقابل مارسيال
كونتي يتطلع لضم اللاعب للسان سيرو
بحسب كالتشيو ميركاتو فإن الإنتر مستعد لإدراج ميلان شكرينيار في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد ينضم بموجبها أنتوني مارسيال لجيوزيبي مياتزا.
يقدر الشياطين الحمر قيمة الفرنسي بحوالي 60 مليون جنيه استرليني في الوقت الحالي، لكن النيرازوري يأمل في تخفيض هذا السعر عن طريق إدراج شكرينيار.
يعتقد أنطونيو كونتي أن مارسيال مناسب لطريقة لعبه في إنتر، لكن اللاعب عقده لن ينتهي قبل 2024.
باريس سان جيرمان يتخلى عن نيمار مقابل ديمبيلي ومبلغ مالي
حلم العودة للكامب نو لا يغادر خيال البرازيلي
طلب باريس سان جيرمان 80 مليون يورو بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي من برشلونة مقابل السماح لنيمار بالرحيل، بحسب إل شيرينجويتو.
سيبيع بطل فرنسا البرازيلي مقابل رسوم مخفضة عند إعادة فتح سوق الانتقالات إذا حصل على ديمبيلي في المقابل.
ارتبط نيمار ارتباطًا وثيقًا بالعودة إلى كامب نو لأكثر من عام، بينما كان وقت الفرنسي في برشلونة صعبًا للغاية منذ انضمامه.
باريس سان جيرمان يجهز عرض لبيليجريني
يفكر نادي باريس سان جيرمان في تقديم عرض على روما من أجل ضم لورينزو بيليجريني، بحسب كالتشيو ميركاتو.
بطل الدوري الفرنسي على استعداد لدفع الشرط الجزائي للاعب صاحب الـ24 عامًا، ولكن من المفهوم أن يفضل البقاء في الأوليمبيكو.
شارك بيليجريني في 29 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف.
ميتلاند نايلز يستعد للرحيل من آرسنال
يبدو أن أينسلي ميتلاند نايلز سيغادر آرسنال في نهاية الموسم، وفقًا لأتلتيك.
لم يعد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يعتقد أن لديه مستقبلًا في استاد الإمارات بعد خروجه من حسابات ميكيل أرتيتا.
ميتلاند نايلز مستعد للسعي للانتقال بعيدًا عن ملعب الإمارات هذا الصيف من أجل البدء في اللعب بشكلٍ أساسي في أي فريق آخر.
ميليك بديل دجيكو في روما
يريد روما ضم أركاديوش ميليك من نابولي إذا رحل إدين دجيكو هذا الصيف، وفقًا لجازيتا ديلو سبورت.
تم إخبار دجيكو بمغادرته عند إعادة فتح سوق الانتقالات، مع وجود اهتمام من عدة أندية على رأسها الإنتر.
في غضون ذلك، ارتبط ميليك أيضًا مع يوفنتوس لكن الجيالوروسي قد يكون قادرًا على التفوق على أبطال الدوري الإيطالي نظرًا لحقيقة أنه يمكنهم أن يضمنوا له اللعب كأساسي.
وولفرهامبتون يخسر خيمينيز بسبب مانشستر سيتي
يمكن أن يكون لاستئناف مانشستر سيتي على حكم مشاركته في دوري أبطال أوروبا تأثير على راؤول جيمينيز نجم وولفرهامبتون.
فوفقًا لـ ESPN، سيواجه الذئاب صعوبة في الاحتفاظ بالنجم المكسيكي إذا فشل النادي في المشاركة في دوري الأبطال، لكن الخبر السار هو أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2023، مما يمنح النادي القليل من السيطرة على الموقف.
أليكسيس سانشيز يورط مانشستر يونايتد
أشارت الديلي ميل إلى أن مانشستر يونايتد في ورطة بسبب عدم مقدرته في التخلص من أليكسيس سانشيز حتى الآن.
سانشيز متواجد على سبيل الإعارة مع إنتر، مع مستقبله بعد هذا الموسم لا يزال معلقًأ.
أوسيمين قريب من نابولي
أفادت سكاي سبورتس أن فيكتور أوسيمين قريب جدًا من الانضمام لنابولي.
ومن المقرر أن يوقع المهاجم على عقدٍ يمتد حتى 2025، لكن لا يزال فريق الجنوب الإيطالي يضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل القليلة مع ليل، مما يمهد الطريق للانتقال في الأيام القادمة.
مذبحة في مانشستر يونايتد
حسبما ذكرت صحيفة التليغراف، فإن جيسي لينجارد هو واحد من عدة لاعبين يمكن أن يبيعهم مانشستر يونايتد مع بداية سوق الانتقالات لجمع المال.
متواجد بالقائمة أيضًا أليكسيس سانشيز وكريس سمولينج وماركوس روخو وفيل جونز وديوجو دالوت ولينجارد، وسيستمع اليونايتد لأي عروض ترده بخصوص هذه القائمة.
وبالنظر إلى حجم الانفاق الصيف الماضي لضم هاري ماجواير ووان بيساكا ودانييل جيمس، بالإضافة إلى برونو فيرنانديس في الشتاء، يستحيل على الشياطين الحمر ضم صفقة كبيرة ما لم يتم بيع بعض نجوم القائمة السابقة.
مستقبل ألابا مازال غامضًا
لا يزال مستقبل ديفيد ألابا مع بايرن ميونخ غير مؤكد، حيث لم يوافق المدافع بعد على عقدٍ جديد.
وبحسب بيلد، فإن المحادثات بين الطرفين وصلت إلى طريقٍ مسدود بسبب مطالب النمساوي المالية.
حتى الآن، لم يقدم أي نادٍ عرضًا جادًا لألبا الذي ارتبط بمانشستر سيتي وريال مدريد.