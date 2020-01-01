أخبار الانتقالات: سعر ميسي ينخفض وجنون الميركاتو يصل لنجوم WWE

أحد العناوين الرئيسية غير المتوقعة في فترة الانتقالات هذا الموسم

لفت مستقبل ديكلان رايس في وست هام انتباه نجم المصارعة الحرة تريبل إتش، الذي أرسل إلى لاعب خط الوسط الشاب رسالة تشجعه على البقاء في النادي.

المصارع بطل العالم في 14 مرة، هو معجب كبير بالمطارق وقد أبدى اهتمامًا كبيرًا بخطوة رايس التالية.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى وست هام في 2014 لكنه ارتبط بالعودة إلى تشيلسي الذي أطلق سراحه عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا.

قال تريبل إتش في مقطع فيديو تم نشره على تويتر: "ابنِ امتيازك ، وابني إرثك ، لتصبح شيئًا أكثر ، لتصبح الوحيد والوحيد.

"ابق مع الأشخاص الذين أحضروك للحفلة الراقصة، ابق مع وست هام وأصبح شجاع، أصبح البطل، وأصبح كل شيء يعرفونه جميعًا أن ديكلان رايس يمكن أن يكون".