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أخبار الانتقالات: سعر ميسي ينخفض وجنون الميركاتو يصل لنجوم WWE

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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lionel messi manchester city

أستون فيلا يعلن عن صفقة جديدة

2020-09-03T09:05:18Z

أعلن أستون فيلا عن ضم اللاعب ماتي كاش البالغ من العمر 23 عام 

هدف ليدز يونايتد يتابع صفحة النادي

2020-09-03T09:02:52Z

بدأ المدافع الكرواتي وهدف ليدز يونايتد يوشكو جفارديول، متابعة النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي على إنستجرام.

يعتبر قلب دفاع دينامو زجرب، الذي تقدر قيمته بنحو 18 مليون جنيه إسترليني، أحد أكثر المواهب الكرواتية الواعدة. 

نجم المصارعة الحرة يطلب من رايس رفض تشيلسي

2020-09-03T09:01:28Z

أحد العناوين الرئيسية غير المتوقعة في فترة الانتقالات هذا الموسم

لفت مستقبل ديكلان رايس في وست هام انتباه نجم المصارعة الحرة تريبل إتش، الذي أرسل إلى لاعب خط الوسط الشاب رسالة تشجعه على البقاء في النادي.

المصارع بطل العالم في 14 مرة، هو معجب كبير بالمطارق وقد أبدى اهتمامًا كبيرًا بخطوة رايس التالية.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى وست هام في 2014 لكنه ارتبط بالعودة إلى تشيلسي الذي أطلق سراحه عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا.

قال تريبل إتش في مقطع فيديو تم نشره على تويتر: "ابنِ امتيازك ، وابني إرثك ، لتصبح شيئًا أكثر ، لتصبح الوحيد والوحيد.

"ابق مع الأشخاص الذين أحضروك للحفلة الراقصة، ابق مع وست هام وأصبح شجاع، أصبح البطل، وأصبح كل شيء يعرفونه جميعًا أن ديكلان رايس يمكن أن يكون".
Triple H / Paul Levesque
Getty Images

نصيحة من راموس لميسي

2020-09-03T08:57:45Z

قائد ريال مدريد يطلب من نظيره في برشلونة البقاء!

قال مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، أنه يريد بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، لكنه يعتقد أن الأرجنتيني حصل على حق تقرير مستقبل ناديه.

طلب ميسي بشكل صادم الخروج من الكامب نو حيث يتطلع إلى تفعيل بند جزائي في عقده يسمح له بالرحيل من جانب واحد.

بعد وصوله إلى برشلونة لإجراء محادثات حاسمة بشأن مستقبل نجله يوم الأربعاء، اعترف خورخي ميسي بأنه "سيكون من الصعب" على ابنه البقاء في النادي الذي أعتبره بمثابة منزله لمدة 20 عامًا.
Sergio Ramos Champions League Final press conference
Getty Images

ميلان يقترب من باكايوكو

2020-09-03T08:55:36Z

أفاد جيانلوكا دي مارزيو أن ميلان قد يضع اللمسات الأخيرة على صفقة لاعب وسط تشيلسي تيموي باكايوكو في غضون 24 ساعة القادمة.

أحرز الروسونيري تقدمًا في محاولة إبرام صفقة للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي قضى موسم 2018-2019 على سبيل الإعارة مع النادي.

Tiemoue Bakayoko Chelsea 2019-20
Getty Images

هندرسون يحذر دافيد دي خيا

2020-09-03T08:54:12Z

أطلق دين هندرسون تحذيرًا لزميله حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، قائلاً إنه لا ينوي الجلوس على مقاعد البدلاء الموسم المقبل.

بعد أن لعب دور البطولة على سبيل الإعارة لشيفيلد يونايتد، عاد هندرسون إلى أولد ترافورد بعد توقيع عقد جديد مدته خمس سنوات في مانشستر يونايتد.

مع تراجع مستوى دي خيا في المواسم الأخيرة، يبدو أن اللاعب رقم 1 الذي كان لا يمكن المساس به سابقًا في خطر جسيم بفقدان وظيفته لصالح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.
De Gea Manchester United 2020
Getty

بنفيكا يتراجع عن ضم لاعب ريال مدريد

2020-09-03T08:53:44Z

أفادت تقارير أن ماريانو دياز لاعب ريال مدريد لن ينضم إلى بنفيكا بعد انسحاب النادي من صفقة إعارة.

كان دياز من المقرر أن ينتقل إلى البرتغال على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم، لكن توقيع بنفيكا الأخير لداروين نونيز جعلهم يتخلون عن اهتمامهم بلاعب النادي الملكي.

يوفنتوس متمسك بسواريز

2020-09-03T08:52:43Z

البيانكونيري يغري برشلونة من أجل الحصول على المهاجم

 يفكر يوفنتوس في إدراج سلسلة من المكافآت التي ستفيد برشلونة مالياً لضمان السماح للويس سواريز بمغادرة النادي، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.

وافق سواريز تقريبًا على الشروط الشخصية مع بطل الدوري الإيطالي ويأمل البيانكونيري في الحصول على صفقة من خلال تقديم مكافأة طويلة الأجل للكتلان بدلاً من أي رسوم مقدمة.

Luis Suarez/Juventus composite
Getty/Goal

سعر ميسي ممكن أن ينخفض إلى 100 مليون يورو

2020-09-03T08:49:00Z

الأرجنتيني قد يغادر دون دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو

قد يُسمح لليونيل ميسي بمغادرة برشلونة مقابل 100 مليون يورو فقط (88 مليون جنيه استرليني / 118 مليون دولار) ، وفقًا لما ذكرته صحيفة التلجراف.

تزعم مصادر قريبة من الموقف أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل وسط  بشأن السعر المطلوب للأرجنتيني حيث يطالب البلوجرانا حاليًا بدفع مبلغ 700 مليون يورو (621 مليون جنيه إسترليني / 830 مليون دولار) وهو ليس بنائًأ على مفاوضات ولكنه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

Lionel Messi Barcelona
Getty Images

روما واثقون من بقاء سمولينج

2020-09-03T08:48:06Z

استأنف روما محادثاته مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع كريس سمولينج في صفقة مدتها ثلاث سنوات، حسبما زعم  جيانلوكا دي مارزيو.

بعد الإعارة مع النادي الموسم الماضي، مطلوب من سمولينج البقاء في الجيالوروسي مع ثقة فريق الدوري الإيطالي في قدرات المدافع.

تونالي يرفض برشلونة ومانشستر يونايتد من أجل ميلان

2020-09-03T08:46:42Z

رفض ساندرو تونالي فرصة الانضمام إلى برشلونة ومانشستر يونايتد من أجل الانتقال إلى ميلان، وفقًا لماسيمو سيلينو رئيس بريشيا.

برز تونالي كواحد من أفضل اللاعبين في إيطاليا، حيث يرى لاعب الوسط نفسه في كثير من الأحيان مقارنة بأسطورة الطاليان أندريا بيرلو.

من جانبه  لم يقلل بيرلو من هذه الضجة وقال بدلاً من ذلك إن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا "أكثر اكتمالاً" مما كان هو عليه كلاعب.

رسالة من خورخي ميسي إلى بارتوميو

2020-09-03T08:45:40Z

"ابني لن يبقى"

هذه هي الكلمات التي استخدمها خورخي ميسي مرارًا وتكرارًا عند التحدث مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو حول مستقبل ابنه في النادي، وفقًا لتقرير TyC Sports.

قرار ليونيل ميسي مغادرة الكامب نو كان السبب في لقاء والده وشقيقه رودريجو لمدة 90 دقيقة مع بارتوميو بعد ظهر الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال الأيام المقبلة.
Lionel Messi Barcelona
Getty Images