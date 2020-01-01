أخبار الانتقالات: نجم آرسنال إلى برشلونة وريال مدريد يخسر موهبة ألمانيا الكبرى

اقترب كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، من الانضمام إلى صفوف تشيلسي في الموسم المقبل، وذلك وفق تأكيدات مصادر جول.

هافيرتس هو أحد أفضل المواهب في العالم حاليًا ويلقى اهتمامًا من أغلب كبار القارة العجوز وعلى رأسهم بايرن ميونخ وريال مدريد.

كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للبايرن، أعلن بوضوح أن ناديه لن يكون قادرًا على الظفر بهافيرتس هذا الصيف، واقترح على إدارة ليفركوزن الحفاظ عليه لعام إضافي ثم شرائه منهم في صيف 2021.

ولكن بحسب مصادر جول فإن تشيلسي سيدحض آمال النادي البافاري من خلال تقديمه لعرض بقيمة 100 مليون يورو سيجعله يوقع مع صاحب الـ21 عامًا خلال الأيام القليلة المقبلة.