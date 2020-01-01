أخبار الانتقالات: نجم آرسنال إلى برشلونة وريال مدريد يخسر موهبة ألمانيا الكبرى

صراع بين مانشستر سيتي ويوفنتوس على أداما تراوري
كشفت عدة مصادر صحفية أن مانشستر سيتي ويوفنتوس أصبحا أبرز المتنافسين على ضم نجم وولفرهامبتون أداما تراوري خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وكان تراوري قد تألق مع الذئاب خلال الموسم الحالي بصورة كبيرة جعلت العروض واهتمامات الأندية الكبرى في أوروبا تحاوطه من كل جانب.
ولكن وفقًا لإي إس بي إن، فإن انتقال اللاعب إلى أحد الأندية المهتمة خلال هذا الصيف سيكون مؤكدًا بنسبة كبيرة، وذلك إذا فشل فريق نونو إسبيريتو سانتو في التأهل لدوري الأبطال.
وحسب الشبكة ذاتها فإن مانشستر سيتي ويوفنتوس متقدمان بصورة كبيرة فيما يتعلق بالمفاوضات وإقناع اللاعب بمشروع الناديين مقارنة ببقية الأندية.
تشيلسي يحرم ريال مدريد وبايرن ميونخ من هافيرتس
اقترب كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، من الانضمام إلى صفوف تشيلسي في الموسم المقبل، وذلك وفق تأكيدات مصادر جول.
هافيرتس هو أحد أفضل المواهب في العالم حاليًا ويلقى اهتمامًا من أغلب كبار القارة العجوز وعلى رأسهم بايرن ميونخ وريال مدريد.
كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للبايرن، أعلن بوضوح أن ناديه لن يكون قادرًا على الظفر بهافيرتس هذا الصيف، واقترح على إدارة ليفركوزن الحفاظ عليه لعام إضافي ثم شرائه منهم في صيف 2021.
ولكن بحسب مصادر جول فإن تشيلسي سيدحض آمال النادي البافاري من خلال تقديمه لعرض بقيمة 100 مليون يورو سيجعله يوقع مع صاحب الـ21 عامًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
صراع بين عمالقة أوروبا على الجندوزي
تؤكد آخر تقارير صحيفة "ليكيب" أن برشلونة دخل على خط المهتمين بالتعاقد مع ماتيو الجندوزي، لاعب آرسنال، خلال السوق الصيفية الحالية.
بشكل عام يريد الجانرز التخلص من لاعبه صاحب الأصول المغربية نتيجة لعدم اقتناع ميكيل أرتيتا به، ويبرز عدد من الأندية تسعى لضمه على رأسها إنتر وأتلتيكو مدريد، وبحسب ليكيب فالبرسا أيضًا انضم لهما.
تواصل رسمي بين الإدارة الكتالونية ونظيرتها في آرسنال قد حدث للاستفسار عن وضع صاحب الـ21 عامًا، والأمر بالمثل قامت به إدارتي إنتر وأتلتيكو أيضًا.
وست هام يُخلِّص مانشستر يونايتد مع لاعبيه
بحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن وست هام يستهدف التعاقد مع الثنائي فيل جونز وجيسي لينجارد من مانشستر يونايتد.
الأمر كله الآن متوقف على قدرة كتيبة ديفيد مويس على تجنب الهبط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وحال تحقيق هذا الهدف فسيبدأ السعي نحو دعم النادي اللندني بهذا الثنائي المغضوب عليه في المانيو.
نتائج اجتماع جريزمان "الحاسم" مع برشلونة
التقى أنطوان جريزمان ، مهاجم نادي برشلونة ، مع قادة النادي الكتالوني يوم الثلاثاء ، لتوضيح وضعه في الموسم المقبل .
وادَّعت ليكيب يوم أمس الثلاثاء بقاء جريزمان مع البرسا بعدما أكدت الإدارة، متمثلة في المدير التقني بلال أبيدال، ذلك في اجتماع مع ممثليه.
فبحضور شقيقة ووكيلة أعمال اللاعب في الوقت ذاته، ماود جريزمان، على رأس ممثلي بطل العالم 2018، أبدى سيتيين ثقته الكاملة بابن الـ29 عامًا، قائلًا لأنطوان بشكل حاسم"نحن نعول عليك كثيرًا"، طبقًا لليكيب.
كلوب يعلق على أنباء ليفربول وتياجو ويكشف خطط الانتقالات
لم يخفِ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إعجابه الكبير بتياجو ألكنتارا، لاعب بايرن ميونخ، لكنه رفض التعليق على إمكانية انضمامه لكتيبته في السوق الصيفية الحالية.
كلوب عند سؤاله عن ألكنتارا قال "هل ستندهش إذا لم أجب على ذلك الأمر؟ هذا لمجرد أنني لا أُجيب على مثل هذا النوع من الأسئلة".
كما أضاف "تياجو ألكنتارا لاعب جيد حقًا، مثل الكثير من اللاعبين الآخرين، أنا أحبه كثيرًا. هذا كل ما يمكنني قوله في هذا الصدد".
هل أنهى جريليش اتفاقه مع مانشستر يونايتد؟ وكيل اللاعب يحسم الجدل
رد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاك جريليش على أخبار انتقال موكله لمانشستر يونايتد الصيف المقبل.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اقتراب مانشستر يونايتد من إنهاء الاتفاق مع جاك جريليش لينتقل لأولد ترافورد خلال سوق الانتقالات القادم.
جوناثان قال في تصريحات لـ"ستريتي نيوز": "لم يتم الاتفاق مع أحد مطلقًا لضم جاك جريليش".
وأضاف وكيل أعمال جريليش: "لا أعتقد أن أستون فيلا سيستسلم للهبوط وسيواصلون القتال، أؤمن أنهم سيخرجون من هذه الأزمة وهي وجهة نظر جاك أيضًا. إنه يقاتل في كل وقت ومن الصعب إيقافه ولا يهتم إلا بمساعدة فيلا في البقاء".
وتابع عن مستقبله: "من الرائع أن يلعب في دوري الأبطال ويطور مهاراته، لست متأكدًا سيفعل هذا في أي بلد ولكن هذه المحادثة لن تتم إلا بنهاية الموسم. كل التركيز الآن على مساعدة أستون فيلا".
يوفنتوس يرفض جريزمان والسبب الراتب
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رفض نادي يوفنتوس لفكرة ضم أنطوان جريزمان من صفوف برشلونة في صفقة تبادلية جديدة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ماسيجارو" والتي أكد أن السبب الأساسي في ذلك يعود في الأساس للراتب الكبير للنجم الفرنسي، والذي يصل لـ 17 مليون يورو.
برشلونة يقع تحت رحمة إنتر .. انتهاء الشرط الجزائي للاوتارو مارتينيز
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد فقد فرصته من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر في سوق الانتقالات الصيفية عن طريق الشرط الجزائي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي الخاص باللاعب قد انتهى اليوم الموافق السابع من يوليو.
ولن يتمكن برشلونة من ضم اللاعب لصفوفه عن طريق تفعيل الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يبلغ 111 مليون يورو.
السد يقترب من ضم نجم آرسنال السابق
أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن سانتي كاثورلا لاعب فياريال بات قريبًا من اللعب لفريق السد القطري في الموسم القادم.
نجم آرسنال السابق كان قد مدد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الماضي لفترة بسيطة ليتمكن من إنهاء الموسم مع فياريال، وقد أعلن النادي عدم تجديد العقد للموسم الجديد.
الصحيفة أوضحت أن إدارة السد وبعد توصية من المدرب الإسباني تشافي قدمت عرضًا لصاحب الـ35 عامًا بتوقيع عقد لمدة عامين مقابل راتب سنوي مغرٍ، وهو ما يجعل العرض الخليجي مفضلًا على عروض أخرى من إسبانيا وأمريكا.
بارتوميو: عودة نيمار لبرشلونة غير ممكنة بسبب الوضع الاقتصادي
أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على صعوبة عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.
وقال بارتوميو عن سؤاله عن النجم البرازيلي وإمكانية إعادته: "مثل تلك العملية لن تكون ممكنة بسبب وضع الأندية الاقتصادي الصعب في أوروبا".
وأردف: "الكبار أيضًا يقدموا مستويات مذهلة، بوسكيتس يتحسن وبيكيه يظهر رغبة كبيرة وسواريز يستمر في القتال، ولست في حاجة للحديث عن ليونيل ميسي".