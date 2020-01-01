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أخبار الانتقالات: حكيمي يهدد صفقة لاوتارو ومدرب نيوكاسل يغازل دي بروينه

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 27 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Achraf Hakimi Celebration Borussia Dortmund v Inter 11052019
(C) Getty Images

ساني باقٍ في مانشستر سيتي حتى 2021

2020-06-27T10:20:01Z

بايرن ميونخ غير قادر على المطالب المالية للسيتيزنس

بحسب سبورت 1، فإن بايرن ميونخ عليه الانتظار حتى العام المقبل للتعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي.

أكد بيب جوارديولا مؤخرًا أن اللاعب الدولي الألماني لن يوقع على عقدٍ جديد، وسيغادر النادي إما هذا العام أو في عام 2021 عندما ينتهي عقده.

لطالما كان البايرن مهتمًا نجم شالكه السابق وكان يأمل في ضمه مع بداية سوق الانتقالا، لكنه على استعداد لدفع حوالي 40 مليون يورو، فيما يطالب السيتي بالميزد.

ONLY GERMANY Leroy Sane Bayern Munchen GFX
Imago Images

روما يستعد لإعادة كافاني للدوري الإيطالي

2020-06-27T10:17:40Z

أشارت صحيفة كالتشيو ميركاتو إلى أن روما يستعد للتحرك نحو إدينسون كافاني لضمه من باريس سان جيرمان مع بداية سوق الانتقالات.

سيكون الأوروجوياني الدولي متاح مجانًا هذا الصيف، وقد ارتبط بالانتقال للإنتر ونابولي، لكن الجيالوروسي على ما يبدو سيدخل السباق بقوة الآن.

مدرب نيوكاسل يغازل دي بروينه!

2020-06-27T10:16:03Z

هل ينضم البلجيكي للماكبايس

طالب مدرب نيوكاسل ستيف بروس كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي، بالانضمام لصفوف ناديه، وذلك قبل مقابلة الفريقين لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وارتبط نيوكاسل بعديد الأسماء والنجوم منذ بداية الحديث عن شراء صندوق الاستثمارات السعودي للنادي الإنجليزي ودعمه من أجل إعادته للقمة.

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حكيمي يهدد صفقة لاوتارو لبرشلونة

2020-06-27T10:14:32Z

يبدو أن الأرجنتيني سيبقى في إيطاليا

أشارت تقارير في الإعلام الإسباني إلى تعطل تام في صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة بعد اقتراب ناديه إنتر من ضم أشرف حكيمي من صفوف ريال مدريد.

وسائل الإعلام الإيطالية والإسبانية أجمعت أن صفقة انتقال الظهير المغربي إلى صفوف النيراتزوري في مراحلها الأخيرة بعد الاتفاق مع النادي الملكي.

"موندو" أوضحت أن انتقال لاوتارو إلى برشلونة كل مدى يصبح أصعب، وضم إنتر لحكيمي سيحكم على الصفقة بالفشل في ظل تمسك النادي الإيطالي بمطالبه.

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Lautaro Martinez - Inter Sassuolo
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هالاند يكشف عن مستقبله مع بوروسيا دورتموند

2020-06-27T10:12:23Z

أكد إرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند عن أمله في الاستمرار رفقة فريقه الحالي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هالاند لصالح صحيفة "WAZ" الألمانية، وأكد خلالها أن كل تركيزه ينصب على بوروسيا دورتموند فقط.

وقال هالاند: "أنا أعيش في الحاضر فقط، ووصلت لدورتموند منذ فترة قليلة ولا أفكر في الرحيل عنهم قريبًا".

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2020-01-21 Haland Haaland Dortmund
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