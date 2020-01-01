أخبار الانتقالات: حكيمي يهدد صفقة لاوتارو ومدرب نيوكاسل يغازل دي بروينه

بايرن ميونخ غير قادر على المطالب المالية للسيتيزنس

بحسب سبورت 1، فإن بايرن ميونخ عليه الانتظار حتى العام المقبل للتعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي.

أكد بيب جوارديولا مؤخرًا أن اللاعب الدولي الألماني لن يوقع على عقدٍ جديد، وسيغادر النادي إما هذا العام أو في عام 2021 عندما ينتهي عقده.

لطالما كان البايرن مهتمًا نجم شالكه السابق وكان يأمل في ضمه مع بداية سوق الانتقالا، لكنه على استعداد لدفع حوالي 40 مليون يورو، فيما يطالب السيتي بالميزد.