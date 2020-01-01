مدونة حية

أخبار الانتقالات: عطال مطلوب في ريال مدريد وعرض إيطالي لرمضان صبحي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 27 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Youcef Atal Nice
Getty

فيران توريس قريب من مانشستر سيتي

2020-07-27T12:08:47Z

أصبح مانشستر سيتي على بعد خطوات من ضم جناح فالنسيا فيران توريس مع بداية سوق الانتقالات.

جاء ذلك بحسب مصادر لجول وسبوكس، والتي أشارت إلى أن عقد اللاعب مع الخفافيش متبقي فيه عام واحد، وقد وافق على الشروط الشخصية مع السيتي في عقدٍ سيمتد لخمس سنوات.

Ferran Torres Manchester City GFX
Getty/Goal

برشلونة منفتح على ضم دالوت

2020-07-27T12:06:24Z

بحسب ESPN فإن برشلونة تحرك لضم مدافع مانشستر يونايتد ديوجو دالوت في سوق الانتقالات.

لم يشارك البرتغالي مع الشياطين الحمر في الكثير من المباريات هذا الموسم، وسيكون انضمامه للكتلان صدمة لدى الكثيرين.

بوجبا يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد

2020-07-27T12:03:33Z

أكد يول بوجبا أن مستقبله مرتبط بمانشستر يونايتد، وأنه يريد خوض تجربة دوري أبطال أوروبا مرةً أخرى مع الشياطين الحمر.

ارتبط الفرنسي الدولي بالرحيل من أولد ترافورد مع بداية سوق الانتقالات، لكن يبدو أنه سيبقى.

Paul Pogba Man Utd 2019-20
Getty

يوفنتوس يعرض رامسي مقابل جورجينيو

2020-07-27T12:00:46Z

عرض يوفنتوس على تشيلسي صفقة تبادلية بضم جورجينيو مقابل آرون رامسي مع بداية سوق الانتقالات.

جاء ذلك بحسب ما أوردته TMW، والتي أشارت إلى أن البيانكونيري يسعى للم الشمل بين ساري ونجم وسط الملعب المفضل بالنسبة له.

ماديسون يجدد مع ليستر سيتي

2020-07-27T11:54:34Z

أشارت صحيفة أتلتيك إلى أن جيمس ماديسون وقع على عقدٍ جديد يمتد لأربع سنوات مع ليستر سيتي.

ارتبط الإنجليزي الدولي بالانضمام لمانشستر يونايتد، لكن يبدو أن الإنجليزي الدولي يرى مستقبله مع الثعالب.

لالانا يستعد للكشف الطبي مع برايتون

2020-07-27T11:52:37Z

بحسب تيليغراف فإن آدم لالانا يستعد لإجراء الكشف الطبي مع برايتون اليوم.

انتهى عقد الإنجليزي الدولي مع ليفربول بالفعل، ومن المتوقع أن يقوم بالتوقيع على عقدٍ يمتد لثلاثة مواسم مع فريقه المحتمل.

أوباميكانو يجدد للايبزيج

2020-07-27T11:49:04Z

وقع دايوت أوباميكانو على عقدٍ جديد مع لايبزيج، وذلك بحسب ما ورد على سبورت بازر.

العقد القديم للاعب كان سينتهي في 2021، وهو مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي من طرف تشيلسي وآرسنال في سوق الانتقالات.

يتواجد بالعقد الجديد لأوباميكانو شرط جزائي، لكن الفريق الألماني واثق من بقائه الآن.

ديبالا قريب من التجديد ليوفنتوس

2020-07-27T11:45:50Z

قال فابيو باراتيتشي إن يوفنتوس في محادثات متقدمة مع ديبالا من أجل تجديد عقده مع الفريق.

ينتهي عقد الأرجنتيني مع السيدة العجوز في 2022، وهو يستعد الآن للتوقيع على عقدٍ جديد طويل الأمد.

نيوكاسل يستهدف ضم ميسي

2020-07-27T11:39:25Z

صندوق الاستثمار السعودي وضع قائمة من الدوري الإسباني على رأسها الأرجنتيني

يثق مسؤولو صندوق الاستثمار السعودي في موافقة رابطة الدوري الإنجليزي على الاستحواذ على نيوكاسل.

وبحسب بن جاكوبس، فإن الصندوق يستهدف مجموعة من اللاعبين في الدوري الإسباني، وعلى رأسهم نجم برشلونة ليونيل ميسي.

صراع بين تشيلسي وليفركوزن على أونانا

2020-07-27T11:35:16Z

بحسب فيوتبال إنترناشيونال، عرض باير ليفركوزن ما يقرب من 20 مليون يورو من أجل ضم حارس أياكس أندريه أونانا، في حين أن تشيلسي عرض 30 مليون يورو.

تقدم البلوز خطوة الآن بعد وصوله لدوري أبطال أوروبا مع الإنهاء رابعًا في الدوري الإنجليزي.

شالكه يرفض التعليق على اهتمام ليفربول بكاباك

2020-07-27T11:21:43Z

رفض شالكه التعليق على الأخبار التي ربطت ليفربول بمدافعه أوزان كاباك.

وبحسب WP، فإن الأزرق الملكي ليس لديه أي تعليق على مسألة تحرك الريدز نحو مدافعه التركي.

ظهر كاباك بشكلٍ جيد هذا الموسم في الدوري الألماني، ويلعب لشالكه منذ 2019.

تشيلسي يتحرك رسمياً لضم هافيرتس

2020-07-27T11:16:27Z

الصفقة تقترب

بدأ نادي تشيلسي التفاوض بشكل رسمي مع نظيره باير ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات اللاعب كاي هافيرتس الذي قدم مستويات طيبة هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره، حيث يتفاوض النادي اللندني في الوقت الحالي على قيمة الصفقة، ويسعى لتقديم حوالي 76 مليون يورو.

"فابريزيو رومانو" أكد المعلومة التي وصلت لجول قبل أيام وقال إن الناديين في مفاوضات الآن، ولكن الاختلاف يأتي بخصوص السعر الذي يقدر في حدود 80 مليون يورو.

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Kai Havertz Bayer Leverkusen Chelsea 2019-20
Getty/Goal

تقرير إيطالي: أودينيزي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي

2020-07-27T11:13:36Z

هل يتقدم أودينيزي بعرض رسمي لضم النجم المصري؟

كشف تقرير إيطالي، عن رغبة نادي أودينيزي في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، والمعار لصفوف النادي الأهلي لنهاية الموسم الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعود رمضان صبحي مرة أخرى إلى النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، حيث تمت إعارته للمارد الأحمر منذ موسمين، ويقدم معه مستوى مميزًا.

وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إلى أنه بالرغم من عدم تقديم أودينيزي لعرض رسمي حتى الآن من أجل ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد، إلا أن النادي الإيطالي يدرس حاليًا التحرك من أجل ضم اللاعب المصري.

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رمضان صبحي

تقارير .. ريال مدريد يعوض حكيمي بعطال

2020-07-27T11:11:27Z

عربي آخر يمين دفاع الملكي؟

أشارت تقارير فرنسية إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع يوسف عطال، نجم نيس، من أجل تعويض رحيل أشرف حكيمي هذا الصيف نحو إنتر.

حكيمي انتقل إلى النيراتزوري مقابل قرابة 40 مليون يورو بعد انتهاء إعارته في صفوف بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم في ألمانيا.

وذكرت "le10sport" أن زين الدين زيدان يتابع عن قرب تطور عطال بعد الموسم المميز الذي قدمه، والعروض القوية مع نيس الفترة الماضية.

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Youcef Atal Nice
Getty

باريس وبايرن يفسدان مخطط ريال مدريد بخصوص كامافينجا

2020-07-27T11:08:35Z

طلب كبير على الشاب الفرنسي

أشارت تقارير في إسبانيا إلى تردد من قبل إدواردو كامافينجا، نجم رين، بخصوص الانتقال إلى ريال مدريد بعد وصول عدة عروض من كبار أندية أوروبا.

اللاعب الفرنسي الشاب جذب تألقه الموسم الجاري مع ناديه الفرنسي أنظار زين الدين زيدان، مدرب مدريد، والذي حدده ليكون الدعم لخط وسطه.

"آس" ذكرت أن ريال مدريد تأثر بالتوقف الكبير بسبب فيروس كورونا، والذي كبد النادي خسائر اقتصادية ستنعكس على سوق الانتقالات الخاص به.

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Eduardo Camavinga 2019-20