أخبار الانتقالات: عطال مطلوب في ريال مدريد وعرض إيطالي لرمضان صبحي

وقع دايوت أوباميكانو على عقدٍ جديد مع لايبزيج، وذلك بحسب ما ورد على سبورت بازر.

العقد القديم للاعب كان سينتهي في 2021، وهو مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي من طرف تشيلسي وآرسنال في سوق الانتقالات.

يتواجد بالعقد الجديد لأوباميكانو شرط جزائي، لكن الفريق الألماني واثق من بقائه الآن.