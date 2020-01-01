أخبار الانتقالات: الكشف عن مستقبل أوزيل وإبراهيموفيتش وليفربول يخطط لصفقة ضخمة

تضاربت الأنباء الآتية من إنجلترا بخصوص مصير أليكسيس سانشيز واستمراره من عدمه مع إنتر الموسم القادم.

"ميرور" ذكرت أن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يرغب في إعادة اللاعب، ولكن الأخير يرفض العودة لمانشستر.

"MEN" في المقابل أوضحت أن المفاوضات بين إنتر ومانشستر يونايتد في مراحل متقدمة من أجل شراء اللاعب نهائياً واستمراره في ميلانو.