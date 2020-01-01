أخبار الانتقالات: ميلان يرفض بيع بن ناصر وكوبو يحدد وجهته

ميلان يحدد احتياجاته في سوق الانتقالات
حسب ميلان نيوز، فإن إدارة الروسونيري بدأت في الاستقرار على احتياجات الفريق بعد تواجد بيولي كمدير فني للموسم المقبل والتعاون مع مالديني وريكي ماسارا.
إدارة ميلان حدد المراكز التي يحتاجها الفريق وهي ظهير أيمن وظهير أيسر ومدافع ولاعب وسط ومهاجم أو اثنين حسب مستقبل إبراهيموفيتش.
ميلان يغلق باب رحيل ثنائي الوسط
بن ناصر وكيسييه مطلوبان في العديد من الأندية
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رفض نادي ميلان لرحيل ثنائي وسط الملعب فرانك كيسييه وإسماعيل بن ناصر في الصيف.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميديا سيت" والتي أكدت أن الثنائي مطلوبان بشكل واضح في السوق، لكن النادي يرفض التفريط فيهما
بيريشيتش قد يرحل لإنتر
حسب إنتر نيوز، فإن إيفان بيريشيتش قد ينتقل من إنتر ميلان لتوتنهام الصيف المقبل ليجتمع مع جوزيه مورينيو.
مورينيو حاول ضم بيريسيتش من قبل في مانشستر يونايتد ولكنه لم ينجح في ذلك، من المتوقع أن يطلب إنتر 13 مليون جنيه إسترليني للاعب الكرواتي.
إنتر يتفق مع مانشستر يونايتد على بقاء سانشيز
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر قد اتفق مع نظيره مانشستر يونايتد على بقاء اللاعب أليكسيس سانشيز خلال الموسم المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي ذكرت أن الأمر سيكلف إنتر ما بين الـ 10 والـ 15 مليون يورو
تونالي يقترب من إنتر
يان فيرتونخين يحرر نفسه من توتنهام
إنتر يتغلب على يوفنتوس في ضم نجم أيرلندا
ريال مدريد يبيع المزيد من نجومه الشباب لحل مشاكله الاقتصادية
قرر نادي ريال مدريد بيع المزيد من نجومه الشباب في الفترة المقبلة من أجل تحسين الحالة الاقتصادية للفريق في تلك الفترة الصعبة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن تضحية ريال مدريد ستأتي بالشباب الأقل مشاركة رفقة الفريق الأول.
وكان النادي الملكي قد باع أشرف حكيمي بالفعل لصالح إنتر قبل أسابيع مقابل حوالي 45 مليون يورو قابلة للزيادة ببعض الإضافات.
ومن ضمن الأسماء التي كشفت عنها الصحيفة ظهر اللاعب ماريانو دياز ومعه سيرخيو ريجيلون بالإضافة لبورخا مايورال وأوسكار رودريجيز.
ميسي الجديد يحدد وجهته في حالة مغادرة ريال مدريد
حدد نجم ريال مدريد الصاعد تاكيفوسا كوبو وجهته المقبلة في حال قرر مغادرة الفريق الملكي، الوجهة التي ستكون إشبيلية دون أن يرحل عن الدوري الإسباني.
وكان كوبو قد أمضى الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في صفوف ريال مايوركا وقدم أداء مميزًا على المستوى الفردي مما زاد من التفاؤل حوله.
وذكرت ديفينسا سينترال أن ريال مدريد لم يقرر بعد مصير النجم الياباني الشاب، ولكن اللاعب قرر أن يذهب إلى إشبيلية في حال غادر الفريق الملكي.تفاصيل الخبر...