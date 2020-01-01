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أخبار الانتقالات: ميلان يرفض بيع بن ناصر وكوبو يحدد وجهته

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Ismael Bennacer Cristiano Ronaldo Milan Juventus
Getty Images

ميلان يحدد احتياجاته في سوق الانتقالات

2020-07-28T13:41:55Z

حسب ميلان نيوز، فإن إدارة الروسونيري بدأت في الاستقرار على احتياجات الفريق بعد تواجد بيولي كمدير فني للموسم المقبل والتعاون مع مالديني وريكي ماسارا.

إدارة ميلان حدد المراكز التي يحتاجها الفريق وهي ظهير أيمن وظهير أيسر ومدافع ولاعب وسط ومهاجم أو اثنين حسب مستقبل إبراهيموفيتش.

ميلان يغلق باب رحيل ثنائي الوسط

2020-07-28T13:40:00Z

بن ناصر وكيسييه مطلوبان في العديد من الأندية

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رفض نادي ميلان لرحيل ثنائي وسط الملعب فرانك كيسييه وإسماعيل بن ناصر في الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميديا سيت" والتي أكدت أن الثنائي مطلوبان بشكل واضح في السوق، لكن النادي يرفض التفريط فيهما

Ismael Bennacer Cristiano Ronaldo Milan Juventus
Getty Images

بيريشيتش قد يرحل لإنتر

2020-07-28T13:38:42Z

حسب إنتر نيوز، فإن إيفان بيريشيتش قد ينتقل من إنتر ميلان لتوتنهام الصيف المقبل ليجتمع مع جوزيه مورينيو.

مورينيو حاول ضم بيريسيتش من قبل في مانشستر يونايتد ولكنه لم ينجح في ذلك، من المتوقع أن يطلب إنتر 13 مليون جنيه إسترليني للاعب الكرواتي.

إنتر يتفق مع مانشستر يونايتد على بقاء سانشيز

2020-07-28T13:37:49Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر قد اتفق مع نظيره مانشستر يونايتد على بقاء اللاعب أليكسيس سانشيز خلال الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي ذكرت أن الأمر سيكلف إنتر ما بين الـ 10 والـ 15 مليون يورو

تونالي يقترب من إنتر

2020-07-28T13:36:47Z

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب ساندرو تونالي نجم بريشيا قد أصبح قريبًا من الانضمام لصفوف إنتر.

جاء هذا بعدما عرض إنتر مبلغ 35 مليون يورو مع بعض الإضافات التي سيتم دفعها على مدار أربع سنوات.

يان فيرتونخين يحرر نفسه من توتنهام

2020-07-28T13:35:56Z

أعلن اللاعب البلجيكي يان فيرتونخين نجم فريق توتنهام عن انتهاء تعاقده مع فريقه الإنجليزي بنهاية الموسم الإنجليزي.

جاء هذا عبر حسابه في منصة "تويتر"، وهو ما قد يفتح الباب أمامه للانضمام لصفوف إنتر، الذي ارتبط به كثيرًا في الفترة الأخيرة

إنتر يتغلب على يوفنتوس في ضم نجم أيرلندا

2020-07-28T13:34:19Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي إنتر قد اقترب من ضم اللاعب كيفين زيفي لاعب فريق شامروك روفرز الأيرلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي قد تغلب على يوفنتوس بالفعل في الحصول على خدمات اللاعب

ريال مدريد يبيع المزيد من نجومه الشباب لحل مشاكله الاقتصادية

2020-07-28T13:32:33Z

قرر نادي ريال مدريد بيع المزيد من نجومه الشباب في الفترة المقبلة من أجل تحسين الحالة الاقتصادية للفريق في تلك الفترة الصعبة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن تضحية ريال مدريد ستأتي بالشباب الأقل مشاركة رفقة الفريق الأول.

وكان النادي الملكي قد باع أشرف حكيمي بالفعل لصالح إنتر قبل أسابيع مقابل حوالي 45 مليون يورو قابلة للزيادة ببعض الإضافات.

ومن ضمن الأسماء التي كشفت عنها الصحيفة ظهر اللاعب ماريانو دياز ومعه سيرخيو ريجيلون بالإضافة لبورخا مايورال وأوسكار رودريجيز.

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ميسي الجديد يحدد وجهته في حالة مغادرة ريال مدريد

2020-07-28T13:30:25Z

حدد نجم ريال مدريد الصاعد تاكيفوسا كوبو وجهته المقبلة في حال قرر مغادرة الفريق الملكي، الوجهة التي ستكون إشبيلية دون أن يرحل عن الدوري الإسباني.

وكان كوبو قد أمضى الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في صفوف ريال مايوركا وقدم أداء مميزًا على المستوى الفردي مما زاد من التفاؤل حوله.

وذكرت ديفينسا سينترال أن ريال مدريد لم يقرر بعد مصير النجم الياباني الشاب، ولكن اللاعب قرر أن يذهب إلى إشبيلية في حال غادر الفريق الملكي.

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