أخبار الانتقالات: ميلان يرفض بيع بن ناصر وكوبو يحدد وجهته

حسب ميلان نيوز، فإن إدارة الروسونيري بدأت في الاستقرار على احتياجات الفريق بعد تواجد بيولي كمدير فني للموسم المقبل والتعاون مع مالديني وريكي ماسارا.

إدارة ميلان حدد المراكز التي يحتاجها الفريق وهي ظهير أيمن وظهير أيسر ومدافع ولاعب وسط ومهاجم أو اثنين حسب مستقبل إبراهيموفيتش.