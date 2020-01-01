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أخبار الانتقالات: تكهنات برحيل ميسي من برشلونة وتحدي مدريدي في ميلانو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 3 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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ONLY GERMANY Lionel Messi FC Barcelona 07032020
imago images / ActionPlus

خاص | ميسي يترك الكرة في ملعب برشلونة قبل الرحيل

2020-07-03T12:39:34Z

هل يرحل الأرجنتيني؟

ارتفعت حدة التكهنات خلال الأيام القليلة الماضية، حول مصير المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإمكانية رحيله عن صفوف برشلونة بسبب الوضع الحالي للفريق.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل هذا الأسبوع، لتؤكد رفض ميسي لتجديد عقده ورحيله عن برشلونة بعد نهاية الموسم القادم.

ويأتي ذلك بسبب عدم شعور اللاعب بالراحة داخل النادي الإسباني، والحالة السيئة للفريق مع اقترابه من خسارة لقب الدوري لصالح ريال مدريد.

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messi
Getty Image

ديبالا يتحدث عن عودة بوجبا من جديد

2020-07-03T12:38:02Z

هل لمح الأرجنتيني إلى عودة الفرنسي؟

تحدث باولو ديبالا عبر "تويتش" عن من وصفهم بالزملاء السابقين الذين يرغبون في العودة ليوفنتوس بسبب العقلية الانتصارية للفريق.

ديبالا ذكر أنه دائم الحديث مع عديد اللاعبين ممن غادروا النادي وأن الكثير منهم يرغب بالعودة حتى لو كان سعيداً مع فريقه الحالي.

البعض اعتبر تصريحات ديبالا تشير إلى إمكانية عودة بول بوجبا من مانشستر يونايتد بعد عودة الحديث عن الموضوع

Dybala Pogba - Manchester United Juventus

مفاوضات لتمديد عقد ديبالا

2020-07-03T12:37:28Z

"كورييري" أكدت أن المفاوضات مستمرة في الأيام الماضية بين نجم الفريق باولو ديبالا عبر وكيله ويوفنتوس من أجل تمديد عقده.

اللاعب يطالب براتب 12 مليون يورو خصوصاً بعد الحالة الفنية الممتازة التي ظهر عليها منذ عودة المسابقات بعد التوقف

خطوة أخيرة تفصل تياجو عن ليفربول

2020-07-03T12:36:22Z

إضافة كبيرة للريدز إن تمت الصفقة

أصبح لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا، على أعتاب الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، والانتقال إلى نظيره الإنجليزي ليفربول هذا الصيف.

ألكانتارا ارتبط خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالرحيل عن البافاري، من أجل خوض تجربة جديدة مع ناديه السابق برشلونة، أو في الدوري الإنجليزي مع بطل النسخة الحالية من المسابقة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن ليفربول حسم الصفقة لصالحه، ليصبح اللاعب على بعد خطوات قليلة جداً من الانضمام له بداية من الموسم القادم.

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***GER ONLY*** Thiago FC Bayern
imago / Sven Simon

ميلان مهتم بمدافع سانت إتيان

2020-07-03T12:35:06Z

ذكر الصحفي "نيكولو شيرا" أن ميلان ركز اهتمامه بمدافع سانت إتيان الشاب ويسلي فوفانا، والذي كان قريباً من لايبزيج في الماضي.

اللاعب يقدر ثمنه في حدود 25 مليون يورو، وشيرا أوضح أنه كان تحت أنظار كشافي ميلان في الأسابيع الماضية.

إنتر يحاول ضد دجيكو مجددًا

2020-07-03T12:34:27Z

"لاجازيتا" ذكرت أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، لم يفقد بعد الأمل في الحصول على خدمات إيدين دجيكو من روما رغم فشله بضمه الصيف الماضي.

الصحيفة أوضحت أن دجيكو وإدينسون كافاني هما الأسمان المرشحان لدعم الهجوم، ولكن أولاً سيحاول الإبقاء على أليكسيس سانشيز، واتضاح موقف لاوتارو النهائي

تحدي مدريدي في ميلانو

2020-07-03T12:33:14Z

رحب تيو هيرنانديز، لاعب ميلان الحالي وريال مدريد السابق، بزميله في الملكي أشرف حكيمي في إيطاليا بعد انتقاله لإنتر.

تيو نشر عبر تويتر صورتين له مع حكيمي مع الملكي وقال له: "هل أنت جاهز؟"، ليرد المغربي: "أنا جاهز للتحدي".

إيمرسون يقترب من إنتر

2020-07-03T12:32:37Z

أوضحت "لاجازيتا" أن المفاوضات بين إنتر وتشيلسي بخصوص لاعب الأخير إيمرسون بالمييري تسير بشكل طيب، وأن الصفقة قد تتم قريباً.

الصيغة قد تكون إعارة مع أحقية شراء مقابل قرابة 30 مليون يورو، ولكن النادي الإنجليزي يفضل بيع الظهير الأيسر نهائياً.

رسميًا.. ساني ينضم إلى بايرن ميونخ

2020-07-03T12:31:00Z

نهاية قصة الألماني مع مانشستر سيتي

أعلن بايرن ميونخ بصورة رسمية عن ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها ما وصل إلى 60 مليون يورو بحسب التقارير.

وأراد النادي البافاري ضم ساني منذ الصيف الماضي، لكن إصابته بالرباط الصليبي في أغسطس الماضي وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة آنذاك.

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