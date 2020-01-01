أخبار الانتقالات: تكهنات برحيل ميسي من برشلونة وتحدي مدريدي في ميلانو

خاص | ميسي يترك الكرة في ملعب برشلونة قبل الرحيل
هل يرحل الأرجنتيني؟
ارتفعت حدة التكهنات خلال الأيام القليلة الماضية، حول مصير المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإمكانية رحيله عن صفوف برشلونة بسبب الوضع الحالي للفريق.
إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل هذا الأسبوع، لتؤكد رفض ميسي لتجديد عقده ورحيله عن برشلونة بعد نهاية الموسم القادم.
ويأتي ذلك بسبب عدم شعور اللاعب بالراحة داخل النادي الإسباني، والحالة السيئة للفريق مع اقترابه من خسارة لقب الدوري لصالح ريال مدريد.
ديبالا يتحدث عن عودة بوجبا من جديد
هل لمح الأرجنتيني إلى عودة الفرنسي؟
تحدث باولو ديبالا عبر "تويتش" عن من وصفهم بالزملاء السابقين الذين يرغبون في العودة ليوفنتوس بسبب العقلية الانتصارية للفريق.
ديبالا ذكر أنه دائم الحديث مع عديد اللاعبين ممن غادروا النادي وأن الكثير منهم يرغب بالعودة حتى لو كان سعيداً مع فريقه الحالي.
البعض اعتبر تصريحات ديبالا تشير إلى إمكانية عودة بول بوجبا من مانشستر يونايتد بعد عودة الحديث عن الموضوع
مفاوضات لتمديد عقد ديبالا
"كورييري" أكدت أن المفاوضات مستمرة في الأيام الماضية بين نجم الفريق باولو ديبالا عبر وكيله ويوفنتوس من أجل تمديد عقده.
اللاعب يطالب براتب 12 مليون يورو خصوصاً بعد الحالة الفنية الممتازة التي ظهر عليها منذ عودة المسابقات بعد التوقف
خطوة أخيرة تفصل تياجو عن ليفربول
إضافة كبيرة للريدز إن تمت الصفقة
أصبح لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا، على أعتاب الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، والانتقال إلى نظيره الإنجليزي ليفربول هذا الصيف.
ألكانتارا ارتبط خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالرحيل عن البافاري، من أجل خوض تجربة جديدة مع ناديه السابق برشلونة، أو في الدوري الإنجليزي مع بطل النسخة الحالية من المسابقة.
صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن ليفربول حسم الصفقة لصالحه، ليصبح اللاعب على بعد خطوات قليلة جداً من الانضمام له بداية من الموسم القادم.
ميلان مهتم بمدافع سانت إتيان
ذكر الصحفي "نيكولو شيرا" أن ميلان ركز اهتمامه بمدافع سانت إتيان الشاب ويسلي فوفانا، والذي كان قريباً من لايبزيج في الماضي.
اللاعب يقدر ثمنه في حدود 25 مليون يورو، وشيرا أوضح أنه كان تحت أنظار كشافي ميلان في الأسابيع الماضية.
إنتر يحاول ضد دجيكو مجددًا
"لاجازيتا" ذكرت أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، لم يفقد بعد الأمل في الحصول على خدمات إيدين دجيكو من روما رغم فشله بضمه الصيف الماضي.
الصحيفة أوضحت أن دجيكو وإدينسون كافاني هما الأسمان المرشحان لدعم الهجوم، ولكن أولاً سيحاول الإبقاء على أليكسيس سانشيز، واتضاح موقف لاوتارو النهائي
تحدي مدريدي في ميلانو
رحب تيو هيرنانديز، لاعب ميلان الحالي وريال مدريد السابق، بزميله في الملكي أشرف حكيمي في إيطاليا بعد انتقاله لإنتر.
Nos vemos pronto en la @SerieA y en futuros derbis @AchrafHakimi 😉 #GoodMemories pic.twitter.com/iXKPjEltfx— Theo Hernandez (@TheoHernandez) July 2, 2020
تيو نشر عبر تويتر صورتين له مع حكيمي مع الملكي وقال له: "هل أنت جاهز؟"، ليرد المغربي: "أنا جاهز للتحدي".
إيمرسون يقترب من إنتر
رسميًا.. ساني ينضم إلى بايرن ميونخ
نهاية قصة الألماني مع مانشستر سيتي
أعلن بايرن ميونخ بصورة رسمية عن ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها ما وصل إلى 60 مليون يورو بحسب التقارير.
#ServusLeroy 🔴⚪#FCBayern #MiaSanMia @LeroySane19 pic.twitter.com/ZgxpMXg8mR— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 3, 2020
وأراد النادي البافاري ضم ساني منذ الصيف الماضي، لكن إصابته بالرباط الصليبي في أغسطس الماضي وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة آنذاك.