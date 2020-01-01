أخبار الانتقالات: رونالدو يتجه إلى الولايات المتحدة وإنتر يمنح برشلونة فرصة أخيرة مع لاوتارو

بن ناصر يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه
اعترف النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، بفخره الشديد بسبب أنباء انتقاله لريال مدريد أو أي من الأندية الكبيرة في أوروبا.
وقال الجزائري في تصريحات صحفية:"لا أعلم أي شيء عن المستقبل، مهمتي تقتصر على مساعدة فريقي بكل ما أملك في الملعب".
وأضاف:"تركيزي مع ميلان فقط، الفريق الذي يجعلني أشعر بالسعادة، ولكن بكل تأكيد أشعر بالفخر بسبب اهتمام العديد من الأندية بضمي".
ريال مدريد يعرض موهبته مقابل هافيرتس
إنتر يحدد شرطه النهائي لانتقال لاوتارو إلى برشلونة
حالة من التوتر تشهدها المفاوضات بين برشلونة وإنتر، حول صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من الفريق الإيطالي إلى نظيره الإسباني.
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إنتر رفض التخلي عن لاوتارو بأقل من 85 مليون يورو بالإضافة لفيربو.
ويأتي ذلك لتمسك إنتر بقيمة الشرط الجزائي من أجل بيع المهاجم الأرجنتيني، حيث يُقدر قيمة فيربو بـ26 مليون يورو.
دورتموند يلجأ لفكرة جديدة لإقناع ريال مدريد ببيع حكيمي
يسعى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، للحفاظ على خدمات الظهير الأيمن أشرف حكيمي، ومنعه من العودة لريال مدريد الموسم القادم.
فكرة الإعارة ربما تبدو الحل الأنسب لدورتموند، ولكن اللاعب يرفضها حيث يبحث عن الاستقرار بشكل أكبر في الوقت الحالي بعد إثبات نفسه بالدوري الألماني.
الأمر الذي يدفع دورتموند لعرض فكرة مقترحة، بشراء حكيمي من ريال بمقابل مالي أقل من 60 مليون، مع السماح للنادي الإسباني باستعادة اللاعب مرة أخرى بعد عامين أو أكثر مقابل السعر المتفق عليه في عقود الصفقة.
هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى الدوري الأمريكي؟
كشف لويس ناني جناح مانشستر يونايتد السابق وأورلاندو سيتي الأمريكي، عن المكان الذي سيُنهي فيه كريستيانو رونالدو مسيرته الكروية بعد الرحيل عن يوفنتوس.
العديد من التقارير الصحفية، كشفت عن اهتمام رونالدو بالانتقال للدوري الأمريكي، ليسير على خطى العديد من النجوم الكبار مثل ديفيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري.
وهو ما قال عنه ناني:"منذ بضعة سنوات أخبرني رونالدو أنه سينهي مشواره الكروي في الدوري الأمريكي".
وأضاف:"القرار لم يُحسم بنسبة 100% حتى الآن، ولكن هناك فرصة كبيرة له لخوض تجربة جديدة هناك".
دوري الأبطال يتحكم في انتقال سانشو لمانشستر يونايتد
يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتغيير خطته بشكل كبير في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب الأزمة المالية المتوقعة للفريق.
الأمر يتعقد بالنسبة لمانشستر هذا الموسم، في حالة عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته مبلغ 28 مليون جنيه استرليني بسبب كورونا.
موقع "Manchester Evening News" أكد أن أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر، قد يلجأ لأهداف بديلة بدلاً من النجوم الكبار.
جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، يظل هو الخيار المفضل في خط الهجوم، لكن النادي الألماني لن يقبل بأقل من 100 مليون استرليني للتخلي عنه.
وفي حالة عدم التأهل لدوري الأبطال، سيكون من الصعب على مانشستر تحمل تكلفة هذا المبلغ، نظراً للخسائر المالية المتوقعة.
ميلان يُريد التوقيع مع يوفيتش
يسعى ميلان لاستغلال علاقته مع فالي رمضاني وكيل أعمال ريبيتش لتسهيل الحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش حسب كالتشيو ميركاتو.
ويقترب ريبيتش من الانتقال بشكل دائم لصفوف ميلان الذي ما زال يسعى لتدعيم هجومه بالحصول على خدمات يوفيتش مهاجم ريال مدريد معارًا مع أحقية الشراء.
بايرن ميونخ يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان
ظفر بايرن ميونخ بصفقة مميزة للغاية، بعدما توصل إلى اتفاق مع تانجوي كواسي، لاعب باريس سان جيرمان ، لينضم إليهم هذا الصيف بصورة مجانية هذا الشهر بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي وقراره بعدم التمديد، وذلك وفق تأكيدات مصادر جول .
مصادر جول أكدت منذ شهور أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قد اختار ألا يُجدد عقده المُنتهي هذا الصيف مع باريس، في وقتٍ كان محط أنظار أندية عديدة بما في ذلك برشلونة وميلان ولايبزيج وغيرهم.
في نهاية المطاف، استطاع بايرن ميونخ إقناع كواسي بالولوج إلى أليانز آرينا بعقدٍ سيمتد لمدة 5 سنوات، في صفقة ستكون مميزة للغاية لكتيبة هانزي فليك نظرًا لما يتمتع به اللاعب من موهبة اتفق عليها الجميع ولوجود أزمة أيضًا في مركزه كقلب دفاع داخل قائمة البافاري.
ميسي يجدد عقده مع برشلونة قريبًا
زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ثمة اتصالات جمعت إدارة برشلونة مع والد ليونيل ميسي بشأن تجديد نجله مع البلوجرانا، ويعلم الطرفان أن الأمر يسير بشكل جيد وما هي إلا مسألة وقت ويُصبح بقاء ليو في كامب نو لمدة أطول حقيقة.
ينتهي عقد ميسي بحلول صيف 2021 والعقد الجديد على الأرجح سيواصل ميسي فيه التحصل على أكبر راتب في تاريخ برشلونة، وسيكون لمدة عامين مع إتاحة الفرصة للدولي الأرجنتيني بأن يُقرر مصيره بالبقاء بعدها أو الرحيل كما يريد.
تقارير - هافيرتس يختار ريال مدريد وليفركوزن يفرض شروطه
تداولت تقارير صحفية ألمانية أن كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، قد اختار الانضمام إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، غير أن ثمة عوائق تقف حائلًا أمام إتمام الصفقة.
وبحسب تقارير ألمانية، فإن هافيرتس يُفضِّل كرة القدم الإسبانية على نظيرتها الإنجليزية، ويؤثر الذهاب إلى ريال مدريد على وجه التحديد عن بقية المهتمين به، وهُنا يبرز دور توني كروس، الذي يُريد صاحب الـ20 عامًا أن يسير على خطواته في مسيرته الكروية.
النادي الملكي بدوره لديه عزم واضح على ضم الدولي الألماني، وبحسب التقارير، فإن العرض الأول قد قُدِّم إلى إدارة ليفركوزن، غير أنه لم يلق قبولها، إذ كان بعيدًا للغاية عن المبلغ الذي حددته إدارة فولر لبيع هافيرتس، وهو 100 مليون يورو.
يُريد ليفركوزن 100 مليون يورو، وتسعى الإدارة المدريدية إلى حل وسط بمبلغ مالي كبير ومعه 2 من نجوم النادي العاصمي، المفاوضات سارية، والأكيد أن رغبة اللاعب ستشكل عاملًا إضافيًا لاقترابه أكثر من التواجد في سانتياجو برنابيو الموسم المقبل.