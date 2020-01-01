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أخبار الانتقالات: حلم برشلونة يبتعد عن لاوتارو وزيدان سبب انضمام حكيمي لإنتر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lautaro Martinez - Inter Sassuolo
Getty

لا تقدم في مفاوضات التجديد لألابا

2020-07-01T13:23:51Z

يبدو أن ظهير بايرن ميونخ على وشك الرحيل

يبدو أن دافيد ألابا تزادا احتمالية مغادرته بايرن ميونخ، فوفقًا لصحيفة بيلد فإن النادي النادي لم يحرز أي تقدم بشأن التجديد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

يقال أن الراتب ليس على رأس أولويات اللاعب، بل يريد أن يخوض مغامرة جديدة خارج ألمانيا.

***GER ONLY*** Hansi Flick David Alaba
imago images / Nordphoto

آرسنال يتطلع لضم ديباي

2020-07-01T13:23:30Z

أرتيتا يرغب في العمل مع النجم الهولندي

يرغب مدرب آرسنال مايكل أرتيتا في ضم ممفيس ديباي جناح ليون مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لـ Le 10 Sport.

يتطلع المدرب الإسباني إلى تعزيز الهجوم خاصةً مع ارتباط بيير إميريك أوباميانج وألكساندر لاكازيت بالرحيل في الميركاتو القادم.

يعتقد أرتيتا أن ديباي هو الرجل المثالي لسد أي ثغرات في المستقبل، لكن ليون لا يزال يأمل في أن يمدد عقد الهولندي حتى 2021.

Moussa Dembele Memphis Depay Olympique Lyon
Getty Images

هوانج هي تشان يفضل لايبزيج على ليفربول

2020-07-01T13:22:54Z

وفقًا لما ذكرته سكاي ألمانيا فإن هوانج هي تشان فضل الانضمام للايبزيج مع بداية سوق الانتقالات بدلاً من ليفربول.

كان بإمكان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أن يجتمع مع زميله السابق تاكومي مينامينو في أنفيلد، لكنه قرر بدلاً من ذلك متابعة الانضمام إلى الفريق الألماني مقابل 10 ملايين يورو في الأيام القادمة.

لاتسيو لن يبيع سافيتش بأقل من 100 مليون يورو

2020-07-01T13:21:17Z

العاصمي الإيطالي يدافع عن نجمه بكل ما أوتي من قوة

وفقًا لتوتوسبورت، لن ينظر لاتسيو في أي عروض لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش تقل عن مبلغ 100 مليون يورو.

قدم باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 60 مليون يورو، للاعب خط الوسط الصربي لكنه قوبل بالرفض.

واتبط اسم ميلينكوفيتش سافيتش بعدد من الأندية الكبرى الأخرى هذا العام، بما في ذلك مانشستر يونايتد، لكن لاتسيو سيبذل كل ما في وسعه للاحتفاظ بنجمه.

Sergej Milinkovic-Savic Lazio 2019-20

زيدان هو من دفع حكيمي للانتقال إلى إنتر

2020-07-01T13:16:46Z

كيف حوّل زيزو مسار المغربي؟

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن حديث زين الدين زيدان كان هو القول الفصل الذي اتخذ على إثره أشرف حكيمي قرار الانتقال إلى إنتر الإيطالي وعدم العودة لريال مدريد.

وكان حكيمي قد وصل إلى ميلانو في وقت مبكر من أمس الثلاثاء من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال إلى النيراتزوري مقابل 40 مليون يورو.

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Achraf Hakimi Dortmund Inter
Getty/Goal

تعثر انتقال لاوتارو لبرشلونة

2020-07-01T13:12:51Z

هل انتهى حلم الأرجنتيني في مزاملة ميسي؟

بحسب ما ذكر الصحفي الإيطالي لوكا ماركيتي فصفقة رحيل اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة قد تأجلت في الوقت الحالي.

ويسعى إنتر للحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة دون أي خصومات أو أقساط، وهو ما لا يستطيع الكتلان توفيره حاليًا.​

Lautaro Martinez Lionel Messi Inter Barcelona GFX
Getty/Goal

منافسة ثلاثية على موهبة مانشستر يونايتد

2020-07-01T13:11:12Z

يتنافس إنتر ميلان مع تشيلسي وبرشلونة على ضم أنخيل جوميس موهبة مانشستر يونايتد حسب كالتشيو ميركاتو.

اللاعب انتهى عقده مع اليونايتد ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد ليرحل بشكلٍ مجاني.

الإنتر يواصل السعي خلف كومبالا

2020-07-01T13:09:09Z

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان لم يفقد الأمل في التعاقد مع ماراش كومبالا رغم اجتماع لاتسيو مع مسؤولي ناديه هيلاس فيرونا.

المدير الرياضي للنيراتزوري سيعقد اجتماعًا مع ممثلي اللاعب بعد مباراة بريشيا وسيعود للتفاوض مجددًا مع فيرونا.

يوفنتوس يترقب وضع هالاند

2020-07-01T13:06:31Z

بحسب  فابريزيو رومانو، فإن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند سيتم تفعيل شرطه الجزائي في 2022 ليكون متاحًا للرحيل مقابل 75 مليون يورو.

صحفي سكاي سبورت أكد أن يوفنتوس يراقب وضع هالاند الآن ولديه ندم شديد لعدم التعاقد معه عندما كان في مولدي النرويجي وقت أن كان متاحًا مع العلاقات الجيدة التي تجمع النادي بمينو رايولا وكيل أعماله. 

ابن الـ19 عامًا كان قد رفض عرضًا للانضمام للبيانكونيري يناير الماضي واختار بوروسيا دورتموند في النهاية

يوفنتوس يتابع جيسوس

2020-07-01T13:04:41Z

أكدت شبكة  "ESPN" أن يوفنتوس وضع البرازيلي جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي ضمن خياراته لتدعيم الهجوم الصيف المقبل.

ويسعى البيانكونيري لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل وسط وجود أكثر من خيار على رأسها ميليك مهاجم نابولي الذي يرفض ناديه التخلي عنه بأقل من 50 مليون يورو رغم بقاء عام واحد على تعاقده وهو ما يرفضه السيدرة العجوز.