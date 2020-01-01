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أخبار الانتقالات: رونالدو كان قريب من باريس بن رحمة مطلوب في آرسنال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Cristiano Ronaldo Juventus 2019-20
Getty Images

عقد جديد من ميلان لإبراهيموفيتش

2020-08-04T12:56:18Z

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن ميلان عرض على زلاتان إبراهيموفيتش عقد جديد براتب سنوي يقدر بـ7 ملايين يورو في الموسم.

وقد سجل إبراهيموفيتش 10 أهداف في 18 مباراة خاضهم هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

بن رحمة مطلوب في آرسنال

2020-08-04T12:51:41Z

أشارت الديلي ستار إلى أن سعيد بن رحمة وإبيريتشي إزي مطلوبان في آرسنال في سوق الانتقالات.

لفت الثنائي الأنظار في دوري البطولة الإنجليزية هذا الموسم مع برينتفورد وكونيز بارك رينجرز على التوالي.

كورونا عطل انتقال رونالدو من يوفنتوس لباريس سان جيرمان

2020-08-04T12:48:44Z

البرتغالي سعى للرحيل قبل انتشار الجائحة

خطط كريستيانو رونالدو للرحيل من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان قبل انتشار فيروس كورونا.

وبحسب تقارير فرانس فوتبول فإن الدون لا يعيش أوقاتًا سعيدة في تورينو، ويأمل في اللعب بجوار مبابي ونيمار.

Cristiano Ronaldo Juventus 2019-20
Getty

ديجينيك قريب من الأهلي السعودي

2020-08-04T12:43:56Z

بحسب تقارير على ماكس بيت سبورت فإن مدافع منتخب أستراليا ميلوش ديجينيك قريب من الانضمام للأهلي السعودي في سوق الانتقالات.

صاحب الـ26 عامًا يلعب لفريق النجم الأحمر، وقد سبق له اللعب في الدوري السعودي للهلال في 2019.

مانشستر يونايتد يقترب من آيت نوري

2020-08-04T12:35:56Z

حصل مانشستر يونايتد على الضوء الأخضر لضم ظهير أيسر أنجيه الفرنسي ريان آيت نوري، حيث اقترب الفريق من ضم بديلاً له.

صاحب الـ19 عامًا جذب اهتمام مانشستر سيتي أيضًا، وستكون له حرية الرحيل عن فريق الدوري الفرنسي بحسب ما ذكرت فوت ميركاتو.

صداع في برشلونة بسبب الانتقالات .. رفض لبايرن ميونخ ومحادثات إنجليزية

2020-08-04T12:31:43Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية مختلفة اليوم عن وجود حالة كبيرة من النشاط داخل أروقة نادي برشلونة بسبب سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي يسعى لحسم موقف الراحلين عن صفوفه قبل أن يبدأ في التفاوض من أجل ضم أي لاعب.

وأرجعت الصحيفة ذلك للموقف المالي للفريق الكتالوني، حيث يريد التخلص من عدة أسماء على رأسها فيليبي كوتينيو ورافينيا ألكانتارا ومارتن برايثوايت وغيرهم.

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تقارير: توتنهام يتفوق على العروض الإنجليزية ويقترب من كوتينيو

2020-08-04T12:30:14Z

اقترب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني، من العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن من بوابة نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن توتنهام هو متصدر السباق بين أندية الدوري الإنجليزي التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات القادمة.

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رئيس برشلونة يحسم موقف المفاوضات مع نيمار

2020-08-04T12:28:22Z

قد حاولنا العام الماضي بجد، لكن هذا الصيف لن نحاول

حسم جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني موقف إدارة ناديه من عودة اللاعب نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي لصفوف الفريق الكتالوني مُجددًا.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية تصريحات رئيس برشلونة التي أكد فيها صعوبة عودة البرازيلي مُجددًا وقال : "لن نحاول هذا الصيف التعاقد مع نيمار، ولا توجد محاولة لضمه، التوقيع معه الآن غير عملي، لقد حاولنا العام الماضي بجد، لكن هذا الصيف لن نحاول"

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Neymar, PSG
Getty

صفقة تبادلية جديدة تلوح في الأفق بين برشلونة ويوفنتوس

2020-08-04T12:26:59Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس يتم التحضير لها في الوقت الحالي خلف الكواليس.

جاء هذا بحسب مما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن الصفقة الجديدة سيدخل فيها الكرواتي إيفان راكيتيتش كطرف من قبل برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يريد الحصول على خدمات اللاعب الأوروجوياني رودريجو بنتانكور صاحب الـ 23 عامًا والذي يجيد اللعب في وسط الملعب.

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نابولي يُحيي آمال مانشستر سيتي في ضم كوليبالي

2020-08-04T12:25:16Z

أحيا نابولي آمال مانشستر سيتي في ضم مدافعه الصلب خاليدو كوليبالي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، ذلك خلال تصريحات أدلى بها رئيسه أوريليو دي لاورينتيس.

الرئيس دي لاورينتيس فتح أبواب الرحيل للاعب بقوله لقناة سكاي سبورت الإيطالية "كوليبالي شخص رائع وسأكون حزينًا جدًا في حال فقدته، لكن هناك وقت لكل شيء، حتى لرحيله".

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برشلونة يُجمد مفاوضات لاوتارو ويطارد مدافع مانشستر سيتي

2020-08-04T12:23:19Z

قرر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إيقاف المفاوضات بخصوص التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ولكن بصورة مؤقتة.

برشلونة يعتبر المهاجم الأرجنتيني هو الهدف الرئيسي له في سوق الانتقالات الصيفية، ولكن إنتر يطالب بأكثر من 100 مليون يورو للتخلي عنه.

صحيفة "La Vanguardia" الكتالونية أكدت قيام بارتوميو بإيقاف المحادثات، لحين قيام النادي بتوفير ميزانية جديدة من أجل الدخول بقوة في سوق الانتقالات.

وعلى جانب آخر وضع برشلونة مدافعه السابق إريك جارسيا، كهدف رئيسي للمدرب كيكي سيتيين من أجل تدعيم الخط الخلفي للفريق.

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أودينيزي ينافس ألميريا على ضم رمضان صبحي

2020-08-04T12:21:12Z

هدرسفيلد يقرر التخلي عن الجناح المصري

قرر نادي هدرسفيلد الإنجليزي، استبعاد المصري رمضان صبحي من حساباته، بعد انتهاء إعارته من الأهلي خلال هذا الصيف.

صاحب الـ23 سنة انتقل للمارد الأحمر على سبيل الإعارة في يوليو 2019، ومن المقرر عودته إلى هدرسفيلد في شهر أكتوبر المقبل.

موقع "examinerlive" الإنجليزي، أكد رغبة كارلوس كوربران في التخلص من رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لعدم حاجة الفريق لخدماته.

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رمضان صبحي

رسمياً.. أوسيمين ينضم للأفارقة الأغلى في التاريخ بالانتقال لنابولي

2020-08-04T12:19:38Z

الأغلى في تاريخ الفريق الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع الصفقة الأغلى في تاريخه، بضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نادي ليل الفرنسي.

صاحب الـ21 سنة تألق مع ليل خلال الموسم الحالي بشكل ملفت للأنظار، حيث اهتمت العديد من الأندية بضمه مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال، قبل أن يحسم نابولي الصفقة.

ووفقاً لما أكدته الصحف الإيطالية، فإن صفقة انتقال أوسيمين إلى نابولي، كلفت النادي 50 مليون يورو، مقابل التوقيع لمدة 5 سنوات.

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Victor Osimhen Napoli GFX
Getty/Goal