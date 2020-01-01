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أخبار الانتقالات: لاوتارو لن يذهب لبرشلونة وتشيلسي يحدد بديل ميندي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lautaro Martinez Inter 2020
Getty

إنتر لم يهتم برحيل ميسي

2020-09-08T09:06:53Z

إنتر لم يكن أبدًا في حالة تسمح له بتقديم عرض لليونيل ميسي، كما يزعم خافيير زانيتي، حيث زعم نائب الرئيس أيضًا أن برشلونة لم يتخذ أي إجراء مع لاوتارو مارتينيز.

أخبر زانيتي TyC Sports: "سوقنا يدور حول البيع أولاً ثم الشراء، علينا احترام اللعب المالي النظيف، لم يكن هناك جدوى من الجلوس لإجراء محادثات مع ميسي.

صفقة ليفربول المتوقعة تغيب عن تدريبات بايرن ميونخ

2020-09-08T09:03:02Z

تمرد ألكانتارا على بايرن ميونخ

سيغيب تياجو ألكانتارا لاعب خط الوسط المرتبط بليفربول عن بداية الموسم التحضيري لبايرن ميونخ - وفقًا لصحيفة بيلد.

لم يذهب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى منشأة التدريب بالنادي لاختبار فيروس كورونا يوم الثلاثاء بعد منحه بضعة أيام إضافية بعد فترة التوقف الدولية.

ويقال إن تياجو، الذي لعب دور البطولة في تعادل إسبانيا مع ألمانيا الأسبوع الماضي وفاز على أوكرانيا يوم الأحد ، يسعى للرحيل بعد رفض تمديد عقده مع بايرن ميونيخ.

Thiago Alcantara Bayern Liverpool
Getty/Goal

أستون فيلا يتطلع إلى نجم ليفربول الشاب

2020-09-08T09:02:37Z

أستون فيلا جاهز لشراء ريان برويستر من ليفربول، وفقًا لصحيفة ذا صن.

يسعى فيلا للحصول على المزيد من القوة النارية الموسم المقبل ومستعدون لإنفاق 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار) على لاعب إنجلترا تحت 21 عامًا.

إنتر واثق من انتقال لاعب برشلونة

2020-09-08T08:59:47Z

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن إنتر متفائل بشأن احتمالات التعاقد مع أرتورو فيدال من برشلونة.

سيوقع صفقة تنتهي في عام 2022.

Arturo Vidal
Getty

معركة رين ونابولي من أجل بوجا

2020-09-08T08:59:23Z

ذكرت صحيفة ليكيب أن رين ونابولي هما الأقرب إلى ضم جناح ساسولو جيريمي بوجا.

 عرض نابولي أفضل صفقة على منافسه في الدورى الإيطالي،  ولكن ورد أن بوجا قد أعُجب بالفرص التي قدمها له الفريق الفرنسي.

 

ممفيس ديباي يتحدث عن برشلونة

2020-09-08T08:58:59Z

أكد ممفيس ديباي أنه على علم باهتمام برشلونة لكنه قال إنه غير متأكد من احتمالية الانتقال هذا الصيف.

مع إنتهاء البلوجرانا من أزمة ميسي، يتوقع تزايد فرصة إلتحاق النجم بالنادي الكتالوني.

تشيلسي يتطلع إلى حارس باريس سان جيرمان كبديل ميندي

2020-09-08T08:56:44Z

تشيلسي يحدد البديل إذا فشلوا في ضم ميندي

عُرض على تشيلسي حارس مرمى باريس سان جيرمان ألفونس أريولا، وفقًا لـ Le10Sport، ويمكن أن يتحركوا من أجله إذا فشلت محاولاتهم لضم إدوارد ميندي حارس رين.

وأيضًا، تم استهداف أريولا من قبل رين إذا قاموا ببيع ميندي للبلوز.

Alphonse Areola Real Madrid 2019-20
Getty Images

فشل صفقة أتليتكو الجديدة

2020-09-08T08:55:08Z

وفقًا لماركا، توماس بارتي ليس قريب من توقيع عقد مع أتلتيكو مدريد.

أراده أتليتي أن يبرم صفقة جديدة ويدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، البالغ 50 مليون يورو (45 مليون جنيه إسترليني / 59 مليون دولار)، لكن جائحة فيروس كورونا أعاقت تلك الخطة.

نتيجة لذلك، آرسنال ويوفنتوس يفكران في ضم اللاعب.

إنتر يتمسك بنجمه ويرفض رحيله إلى برشلونة

2020-09-08T08:53:41Z

برشلونة تتوقف عن محاولاتها لضم لاوتارو مارتينيز

أفادت تقارير من سكاي سبورت إيطاليا أن لوتارو مارتينيز لاعب إنتر "خارج السوق".

على الرغم من كونه هدفًا لبرشلونة، إلا أن النادي الإيطالي يرفض التنازل عنه ، مما أجبر الكاتالونيين على النظر في خيارات أخرى، مثل ممفيس ديباي.

lautaro martinez barcelona inter
Getty

أستون فيلا يحاول إنقاذ لاعب من الهبوط

2020-09-08T08:52:46Z

يستعد أستون فيلا لتقديم عرض بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) لشراء جوشوا كينج، وفقًا لما ذكرته صحيفة التلجراف.

من المقرر أن يغادر مهاجم بورنموث النادي بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.