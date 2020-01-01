أخبار الانتقالات: لاوتارو لن يذهب لبرشلونة وتشيلسي يحدد بديل ميندي

إنتر لم يهتم برحيل ميسي
إنتر لم يكن أبدًا في حالة تسمح له بتقديم عرض لليونيل ميسي، كما يزعم خافيير زانيتي، حيث زعم نائب الرئيس أيضًا أن برشلونة لم يتخذ أي إجراء مع لاوتارو مارتينيز.
أخبر زانيتي TyC Sports: "سوقنا يدور حول البيع أولاً ثم الشراء، علينا احترام اللعب المالي النظيف، لم يكن هناك جدوى من الجلوس لإجراء محادثات مع ميسي.
صفقة ليفربول المتوقعة تغيب عن تدريبات بايرن ميونخ
تمرد ألكانتارا على بايرن ميونخ
سيغيب تياجو ألكانتارا لاعب خط الوسط المرتبط بليفربول عن بداية الموسم التحضيري لبايرن ميونخ - وفقًا لصحيفة بيلد.
لم يذهب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى منشأة التدريب بالنادي لاختبار فيروس كورونا يوم الثلاثاء بعد منحه بضعة أيام إضافية بعد فترة التوقف الدولية.
ويقال إن تياجو، الذي لعب دور البطولة في تعادل إسبانيا مع ألمانيا الأسبوع الماضي وفاز على أوكرانيا يوم الأحد ، يسعى للرحيل بعد رفض تمديد عقده مع بايرن ميونيخ.
أستون فيلا يتطلع إلى نجم ليفربول الشاب
أستون فيلا جاهز لشراء ريان برويستر من ليفربول، وفقًا لصحيفة ذا صن.
يسعى فيلا للحصول على المزيد من القوة النارية الموسم المقبل ومستعدون لإنفاق 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار) على لاعب إنجلترا تحت 21 عامًا.
إنتر واثق من انتقال لاعب برشلونة
ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن إنتر متفائل بشأن احتمالات التعاقد مع أرتورو فيدال من برشلونة.
سيوقع صفقة تنتهي في عام 2022.
معركة رين ونابولي من أجل بوجا
ذكرت صحيفة ليكيب أن رين ونابولي هما الأقرب إلى ضم جناح ساسولو جيريمي بوجا.
عرض نابولي أفضل صفقة على منافسه في الدورى الإيطالي، ولكن ورد أن بوجا قد أعُجب بالفرص التي قدمها له الفريق الفرنسي.
ممفيس ديباي يتحدث عن برشلونة
أكد ممفيس ديباي أنه على علم باهتمام برشلونة لكنه قال إنه غير متأكد من احتمالية الانتقال هذا الصيف.
مع إنتهاء البلوجرانا من أزمة ميسي، يتوقع تزايد فرصة إلتحاق النجم بالنادي الكتالوني.
تشيلسي يتطلع إلى حارس باريس سان جيرمان كبديل ميندي
تشيلسي يحدد البديل إذا فشلوا في ضم ميندي
عُرض على تشيلسي حارس مرمى باريس سان جيرمان ألفونس أريولا، وفقًا لـ Le10Sport، ويمكن أن يتحركوا من أجله إذا فشلت محاولاتهم لضم إدوارد ميندي حارس رين.
وأيضًا، تم استهداف أريولا من قبل رين إذا قاموا ببيع ميندي للبلوز.
فشل صفقة أتليتكو الجديدة
وفقًا لماركا، توماس بارتي ليس قريب من توقيع عقد مع أتلتيكو مدريد.
أراده أتليتي أن يبرم صفقة جديدة ويدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، البالغ 50 مليون يورو (45 مليون جنيه إسترليني / 59 مليون دولار)، لكن جائحة فيروس كورونا أعاقت تلك الخطة.
نتيجة لذلك، آرسنال ويوفنتوس يفكران في ضم اللاعب.
إنتر يتمسك بنجمه ويرفض رحيله إلى برشلونة
برشلونة تتوقف عن محاولاتها لضم لاوتارو مارتينيز
أفادت تقارير من سكاي سبورت إيطاليا أن لوتارو مارتينيز لاعب إنتر "خارج السوق".
على الرغم من كونه هدفًا لبرشلونة، إلا أن النادي الإيطالي يرفض التنازل عنه ، مما أجبر الكاتالونيين على النظر في خيارات أخرى، مثل ممفيس ديباي.
أستون فيلا يحاول إنقاذ لاعب من الهبوط
يستعد أستون فيلا لتقديم عرض بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) لشراء جوشوا كينج، وفقًا لما ذكرته صحيفة التلجراف.
من المقرر أن يغادر مهاجم بورنموث النادي بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.